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Стадион: Звезда
Предыдущие игры
Амкар (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 15.08.2016 Оренбург 0:0 Амкар ПЛ
- 07.08.2016 Амкар 2:0 Анжи ПЛ
- 01.08.2016 Рубин 0:0 Амкар ПЛ
- 03.07.2016 Академика Клинчени 0:6 Амкар ТМК
- 30.06.2016 Копенгаген 3:0 Амкар ТМК
- 27.06.2016 Вашаш 1:1 Амкар ТМК
- 21.05.2016 Краснодар 1:0 Амкар ПЛ
- 16.05.2016 Амкар 1:0 Уфа ПЛ
- 12.05.2016 Терек 2:0 Амкар ПЛ
- 08.05.2016 Амкар 1:1 Урал ПЛ
- 29.04.2016 Динамо Москва 0:0 Амкар ПЛ
- 24.04.2016 Амкар 0:1 Локомотив Москва ПЛ
- 20.04.2016 Амкар 1:1 Зенит К
- 15.04.2016 Мордовия 1:1 Амкар ПЛ
- 09.04.2016 Амкар 0:2 Зенит ПЛ
- 02.04.2016 Кубань 1:1 Амкар ПЛ
- 18.03.2016 Амкар 0:0 Ростов ПЛ
- 12.03.2016 Спартак Москва 2:1 Амкар ПЛ
- 07.03.2016 Анжи 0:1 Амкар ПЛ
- 02.03.2016 Амкар 3:1 Динамо Москва К
Зенит (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 03.12.2016 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 20.08.2016 Зенит 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.07.2016 ЦСКА Москва 0:1 Зенит С
- 19.07.2016 Монако 1:3 Зенит ТМК
- 16.07.2016 Спортинг Л 2:4 Зенит ТМК
- 13.07.2016 Базель 1:4 Зенит ТМК
- 09.07.2016 Лион 2:1 Зенит ТМК
- 06.07.2016 Сьон 3:1 Зенит ТМК
- 30.06.2016 Зенит 0:2 Университатя Крайова ТМК
- 28.06.2016 Зенит 0:1 Карабах ТМК
- 21.05.2016 Динамо Москва 0:3 Зенит ПЛ
- 15.05.2016 Зенит 1:1 Локомотив Москва ПЛ
- 11.05.2016 Мордовия 0:3 Зенит ПЛ
- 07.05.2016 Анжи 0:1 Зенит ПЛ
- 02.05.2016 ЦСКА Москва 1:4 Зенит К
- 28.04.2016 Зенит 4:1 Кубань ПЛ
- 24.04.2016 Ростов 3:0 Зенит ПЛ
- 20.04.2016 Амкар 1:1 Зенит К
- 16.04.2016 Зенит 5:2 Спартак Москва ПЛ
- 09.04.2016 Амкар 0:2 Зенит ПЛ
Последние игры между собой
Амкар: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 11
Зенит: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 1
- 20.04.2016 Амкар 1:1 Зенит Кубок
- 09.04.2016 Амкар 0:2 Зенит Премьер-лига
- 20.09.2015 Зенит 1:1 Амкар Премьер-лига
- 23.05.2015 Амкар 1:0 Зенит Премьер-лига
- 23.08.2014 Зенит 2:0 Амкар Премьер-лига
- 29.03.2014 Амкар 1:2 Зенит Премьер-лига
- 02.11.2013 Зенит 1:1 Амкар Премьер-лига
- 26.05.2013 Амкар 0:0 Зенит Премьер-лига
- 22.07.2012 Зенит 2:0 Амкар Премьер-лига
- 14.08.2011 Зенит 1:1 Амкар Премьер-лига
- 17.04.2011 Амкар 1:3 Зенит Премьер-лига
- 16.10.2010 Зенит 2:0 Амкар Премьер-лига
- 10.05.2010 Амкар 0:2 Зенит Премьер-лига
- 21.04.2010 Амкар 0:0 Зенит Кубок
- 16.08.2009 Амкар 2:4 Зенит Премьер-лига
- 12.04.2009 Зенит 0:0 Амкар Премьер-лига
- 09.11.2008 Амкар 1:1 Зенит Премьер-лига
- 19.07.2008 Зенит 2:0 Амкар Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|18
|13
|2
|3
|28 - 15
|41
|2.
|Зенит
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 13
|36
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|21 - 11
|33
|4.
|Краснодар
|Заявка
|18
|7
|8
|3
|26 - 16
|29
|5.
|Ростов
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|25 - 12
|28
|6.
|Терек
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|21 - 22
|28
|7.
|Уфа
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|13 - 13
|28
|8.
|Амкар
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|16 - 13
|27
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|6
|8
|4
|24 - 13
|26
|10.
|Рубин
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 19
|26
|11.
|Анжи
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|13 - 19
|20
|12.
|Урал
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|12 - 25
|17
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|17 - 23
|15
|14.
|Оренбург
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 21
|15
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|6 - 26
|12
|16.
|Томь
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|8 - 37
|9
-
До начала матча осталось 2 дня 8 часов 8 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Амкар - Зенит, который состоится 12.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Амкар - Зенит, который состоится 12.03.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Амкар - Зенит
Амкар
7.8% (12)
Ничья:
14.4% (22)
Зенит
77.8% (119)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Зенит:
34.6% (53)
0:1 Зенит:
23.5% (36)
1:1 Ничья:
12.4% (19)
0:2 Зенит:
7.2% (11)
2:1 Амкар:
4.6% (7)
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