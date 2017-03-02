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Стадион:
Урал
 
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Амкар
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 43 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Урал - Амкар, который состоится 05.03.2017.
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:
Прогнозы на матч Урал - Амкар
Урал
53.5% (38)
Ничья:
33.8% (24)
Амкар
12.7% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
28.2% (20)
Урал:
25.4% (18)
Урал:
22.5% (16)
Амкар:
8.5% (6)
Урал:
5.6% (4)
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