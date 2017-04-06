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Урал
 
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Оренбург
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 5 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Урал - Оренбург, который состоится 10.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Урал - Оренбург
Урал
76.6% (82)
Ничья:
20.6% (22)
Оренбург
2.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Урал:
35.5% (38)
Урал:
30.8% (33)
Ничья:
16.8% (18)
Урал:
8.4% (9)
Ничья:
2.8% (3)
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