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Урал
 
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Томь
Видеотрансляция
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До начала матча осталось 2 дня 7 часов 16 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Урал - Томь, который состоится 16.04.2017.
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:
Прогнозы на матч Урал - Томь
Урал
86.2% (75)
Ничья:
9.2% (8)
Томь
4.6% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Урал:
40.2% (35)
Урал:
24.1% (21)
Урал:
14.9% (13)
Ничья:
5.7% (5)
Ничья:
3.4% (3)
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