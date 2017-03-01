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Стадион: VEB Arena
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ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 03.12.2016 ЦСКА Москва 4:0 Урал ПЛ
- 26.11.2016 ЦСКА Москва 0:0 Рубин ПЛ
- 18.11.2016 Арсенал Тула 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.11.2016 ЦСКА Москва 2:2 Амкар ПЛ
- 29.10.2016 Спартак Москва 3:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.10.2016 Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 14.10.2016 ЦСКА Москва 1:0 Уфа ПЛ
- 02.10.2016 Ростов 2:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 24.09.2016 ЦСКА Москва 1:1 Краснодар ПЛ
- 18.09.2016 Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 10.09.2016 ЦСКА Москва 3:0 Терек ПЛ
- 27.08.2016 Томь 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 20.08.2016 Зенит 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 07.08.2016 Оренбург 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 30.07.2016 Анжи 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 23.07.2016 ЦСКА Москва 0:1 Зенит С
- 17.07.2016 ЦСКА Москва 3:1 Арсенал Тула ТМК
- 14.07.2016 ЦСКА Москва 2:0 Крумкачы ТМК
- 11.07.2016 ЦСКА Москва 1:0 Уфа ТМК
- 08.07.2016 ЦСКА Москва 4:0 Долгопрудный ТМК
Зенит (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 03.12.2016 Ростов 0:0 Зенит ПЛ
- 02.10.2016 Зенит 4:2 Спартак Москва ПЛ
- 20.08.2016 Зенит 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 12.08.2016 Зенит 3:2 Ростов ПЛ
- 23.07.2016 ЦСКА Москва 0:1 Зенит С
- 19.07.2016 Монако 1:3 Зенит ТМК
- 16.07.2016 Спортинг Л 2:4 Зенит ТМК
- 13.07.2016 Базель 1:4 Зенит ТМК
- 09.07.2016 Лион 2:1 Зенит ТМК
- 06.07.2016 Сьон 3:1 Зенит ТМК
- 30.06.2016 Зенит 0:2 Университатя Крайова ТМК
- 28.06.2016 Зенит 0:1 Карабах ТМК
- 21.05.2016 Динамо Москва 0:3 Зенит ПЛ
- 15.05.2016 Зенит 1:1 Локомотив Москва ПЛ
- 11.05.2016 Мордовия 0:3 Зенит ПЛ
- 07.05.2016 Анжи 0:1 Зенит ПЛ
- 02.05.2016 ЦСКА Москва 1:4 Зенит К
- 28.04.2016 Зенит 4:1 Кубань ПЛ
- 24.04.2016 Ростов 3:0 Зенит ПЛ
- 20.04.2016 Амкар 1:1 Зенит К
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Зенит: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
- 20.08.2016 Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 23.07.2016 ЦСКА Москва 0:1 Зенит Суперкубок
- 02.05.2016 ЦСКА Москва 1:4 Зенит Кубок
- 03.04.2016 Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 12.09.2015 ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига
- 05.04.2015 Зенит 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 01.11.2014 ЦСКА Москва 0:1 Зенит Премьер-лига
- 15.03.2014 ЦСКА Москва 1:0 Зенит Премьер-лига
- 02.02.2014 Зенит 2:0 ЦСКА Москва Объединённый суперкубок
- 18.10.2013 Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 13.07.2013 ЦСКА Москва 3:0 Зенит Суперкубок
- 26.11.2012 Зенит 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 04.08.2012 ЦСКА Москва 1:3 Зенит Премьер-лига
- 14.04.2012 Зенит 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 03.03.2012 ЦСКА Москва 2:2 Зенит Премьер-лига
- 06.08.2011 ЦСКА Москва 0:2 Зенит Премьер-лига
- 20.04.2011 Зенит 0:2 ЦСКА Москва Кубок
- 10.04.2011 Зенит 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
- 06.03.2011 Зенит 1:0 ЦСКА Москва Суперкубок
- 10.11.2010 Зенит 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|26 - 13
|40
|2.
|Зенит
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|33 - 13
|35
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|21 - 11
|32
|4.
|Терек
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|21 - 21
|28
|5.
|Краснодар
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|6.
|Амкар
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|16 - 12
|27
|7.
|Ростов
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|19 - 12
|25
|8.
|Уфа
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|12 - 13
|25
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|21 - 13
|23
|10.
|Рубин
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 19
|23
|11.
|Анжи
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|13 - 18
|20
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 20
|15
|13.
|Урал
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|11 - 25
|14
|14.
|Оренбург
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 21
|12
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|6 - 23
|12
|16.
|Томь
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|8 - 31
|9
-
До начала матча осталось 2 дня 11 часов 43 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - Зенит, который состоится 04.03.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - Зенит, который состоится 04.03.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Зенит
ЦСКА Москва
28.9% (28)
Ничья:
48.5% (47)
Зенит
22.7% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.1% (35)
1:2 Зенит:
16.5% (16)
2:1 ЦСКА Москва:
15.5% (15)
2:2 Ничья:
9.3% (9)
1:0 ЦСКА Москва:
4.1% (4)
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Мужик в шляпе !!! Нет!
Мужик без шляпы !!! Нет!
Голый мужик !!! Нет!
Женщина, которая поёт !!! Нет!
Женщина, которая даёт !!! Нет!
Женщина, которая раком встаёт !!! Нет!
Алла Пугачёва !!! Нет!
Раиса Горбачёва !!! Нет!
Катя Лычёва !!! Нет!
Сраные кошки Куклачёва !!! Нет!
Режим Тори !!! Нет!
Режим Бори !!! Нет!
Режим Миши !!! Нет!
Режим Гриши !!! Нет!
Чеченский абрек !!! Нет!
Дом, который построил Джек !!! Нет!
Обрывки матраса !!! Нет!
Команда Гондураса !!! Нет!
Лысина Филимонова - пи...раса !!! Нет!
Берёзовая роща !!! Нет!
Злая тёща !!! Нет!
Болотные камыши !!! Нет!
Спокойной ночи малыши !!! Нет!
Жи - Ши пиши через "И" !!! Нет!
Побеги бамбука !!! Нет!
Бяка и Бука !!! Нет!
Ворона Каркуша !!! Нет!
Розовый поросёнок Хрюша !!! Нет!
Заяц Степашка !!! Нет!
Бандит Промокашка !!! Нет!
Лохматый Чебурашка !!! Нет!
Молдавский портвейн !!! Нет!
Садам Хусейн !!! Нет!
Пр...титутка Бронштейн !!! Нет!
Титов - мясной наркоман !!! Нет!
Глюкоза и её доберман !!! Нет!
Монетизация льгот !!! Нет!
Шарикоподшипниковый завод !!! Нет!
Да и просто ...аный в бутерброд !!! Нет!
Жанна Фриски !!! Нет!
Её обвисшие ...ськи !!! Нет!
Утренние капли из ...иськи !!! Нет!
Девочка Лена !!! Нет!
... по колено !!! Нет!
Мыльная пена !!! Нет!
Телевизионная антенна !!! Нет!
Крокодил Гена !!! Нет!
Рыба мурена !!! Нет!
Повязка аборигена !!! Нет!
Диагноз алигофрена !!! Нет!
Динамо московское !!! Нет!
Динамо хохловское !!! Нет!
Динамо минское !!! Нет!
Динамо грузинское !!! Нет!
Шахтёр !!! Нет!
Пахтакор !!! Нет!
Кайрат !!! Нет!
Арарат !!! Нет!
Нефтчи !!! Нет!
Спартачи !!! Нет!
Верона !!! Нет!
Барселона !!! Нет!
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА УЕФА!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ОРДЕНА ЛЕНИНА,
ВСЕМОГУЩИЙ
ВСЕХ В РOТ Е...УЩИЙ
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ АРМИИ
ДАААА!!!
Посмотрите какие два ничтожества встречаются в Москве. Только с помощью админресурса в России еще барахтаются в тройке призеров, а порой и вовсе без медалей.
цска был в группе с Монако, Байером и Тотенхемом и что ? Монако проиграл Сити 3:5, Байер уже вылетел из ЛЧ, проиграв 2:4 на своем поле Атлетико, тотенхем с позором вылетел в 1/16 ЛЕ.
Другое дело Ростов, был в группе с Атлетико, Баварией и ПСВ, занял 3е место, в ЛЕ выбил Спарту, которая заняла 1е место в своей группе. А Бавария разнесла в пыль арсенал, Атлетико разнес Байер в пух и прах. Да, да тот самый Байер, с которым кони мудохались.
Вот и спрашивается, что же это у нас за чемпион такой ???
Про зенит и вовсе говорить не хочется.
Я всегда удивлялась,наверное потому что не застала то время,когда Спартак был чемпионом,я еще была маленькой...
Думала-как же так,говорят что народная команда ,но почему ее все не любят))И год назад,и два назад,я старалась приободрить cвинeй,все-таки несмотря ни на что великая команда))
Но сейчас я понимаю,видя на разных форумах вот таких болел,которые брызжут ядом))И понимаю,что ненавидели всегда именно cвинeй,а не Спартак.Именно за это они вечно и получают))Паскудная душонка,высокомерная,но трусливая.
Два года назад тут не было ни одного фаната Спартака,кроме СТарого...А сейчас вылезли))Герои))
По делу я тебе скажу так...я смотрела ваши игры на сборах и они не впечатлили))Так что борьба за чемпионство будет жесткая))
А ты как был cвиньeй,так ею и остался,мясо))И я очень буду рада нашему дерби на нашем стадионе,когда вас порвут не только на поле,но и вне его))Я получу моральное удовлетворение))А вы получите за свой длинный и грязный поганый язык)
Ярославка правит миром))Готовь морду свою)),
Ты в этот год, послушай брат,
забудь бекон и карбонад, и холодец и сервелат.
Погрязший в блуде и вранье,
мир поклоняется cвиньe, вонючей розовой cвиньe!
ЕБ*ТЬ СПАРТАК!! ! ЕБ*ТЬ СПАРТАК!! !
Cвиня4ье рыло ну совсем как у чертей!
ЕБ*ТЬ СПАРТАК!! ! ЕБ*ТЬ СПАРТАК!! !
Нет не настанет красно-белый день!!!
ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!!!))