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Стадион:
ЦСКА Москва
 
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Зенит
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 43 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - Зенит, который состоится 04.03.2017.
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:
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Зенит
ЦСКА Москва
28.9% (28)
Ничья:
48.5% (47)
Зенит
22.7% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.1% (35)
Зенит:
16.5% (16)
ЦСКА Москва:
15.5% (15)
Ничья:
9.3% (9)
ЦСКА Москва:
4.1% (4)
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