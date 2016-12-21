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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 26621
Сент-Этьен
0:0
Конец матча
Нанси
0'
23' Желтая карточка
Манданн Кристоф
36' Желтая карточка
Лакруа Лео
61' Красная карточка
Кабако Эрик
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
93'
Ленгле Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
93'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
92'
Arnaud Nordin из команды Сент-Этьен делает подножку. Ленгле Клеман заработал фол.

92'
Диарра Алу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Севе Анри из команды Сент-Этьен делает навес
91'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Севе Анри нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Arnaud Nordin из команды Сент-Этьен делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
90'
Сету Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
89'
Диарра Алу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
89'
Сету Жюльен выбил мяч на угловой.
89'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
88'
Дал Морис из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Малку Кевин.
87'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Arnaud Nordin из команды Сент-Этьен делает навес
87'
Ленгле Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
87'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
86'
Arnaud Nordin из команды Сент-Этьен делает навес
86'
Игроки ФК "Сент-Этьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Офсайд
85'
Диарра Алу из команды Нанси в офсайде
84'
Пуйо Лоик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает подножку. Куффо Жоффрей заработал фол.
83'
Удар от ворот произведет Нанси
83'
Лакруа Лео отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает навес
82'
Гуйдилейе Диалло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает навес
82'
Ленгле Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Arnaud Nordin из команды Сент-Этьен делает навес
Угловой
82'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен разыграл угловой с правого угла.
82'
Arnaud Nordin из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Тактическая замена. Пажо Венсан уходит с поля и его заменяет Arnaud Nordin
81'
Амума Ромен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
Гуйдилейе Диалло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
78'
Ленгле Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
78'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 26621 болельщиков
Фол, нарушение
76'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает подножку. Амума Ромен заработал фол.
75'
Удар от ворот произведет Нанси
75'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
Угловой
75'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
75'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
74'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси. Это Амума Ромен заработал фол.
73'
Удар от ворот произведет Нанси
73'
Малку Кевин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Диа Иссиар уходит с поля и его заменяет Куффо Жоффрей
Фол, нарушение
71'
Теофил-Катерин Кевин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Диарра Алу.
Угловой
71'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
71'
Севе Анри бьет и мяч от рикошета проходит мимо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Малку Кевин на финте ушёл от оппонента.
70'
Ленгле Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает навес
68'
Удар от ворот произведет Нанси
68'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
67'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
67'
Лакруа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок из команды Нанси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Пуйо Лоик нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Тактическая замена. Манданн Кристоф уходит с поля и его заменяет Дал Морис
65'
Тактическая замена. Дабо Брайан уходит с поля и его заменяет Севе Анри
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
УДАЛЕНИЕ! Кабако Эрик получил жёлтую карточку и покинул поле.
Травма, повреждение
60'
Амума Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
60'
Кабако Эрик совершает грубый фол. Амума Ромен был жертвой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Аит Бенассер Юссеф и мяч снова в игре
58'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
После дальнего удара, который нанес Диа Иссиар мяч отбит вратарем
57'
Удар от ворот произведет Нанси
55'
Вратарь парирует удар, который нанес Амума Ромен, и мяч снова в игре
55'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
55'
Дабо Брайан нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
54'
После дальнего удара, который нанес Аит Бенассер Юссеф мяч отбит вратарем
54'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Пуйо Лоик из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает навес
52'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает навес
52'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен играет в стеночку с партнером по команде. Монне-Паке Кевин это был.
51'
Малку Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Кабако Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Лакруа Лео получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Манданн Кристоф.
Фол, нарушение
50'
Манданн Кристоф получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лакруа Лео.
50'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Диа Иссиар из команды Нанси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
49'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
Фол, нарушение
49'
Диарра Алу из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Пажо Венсан.
48'
Удар от ворот произведет Нанси
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Амума Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
48'
Монне-Паке Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Амума Ромен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает навес
Фол, нарушение
46'
Верету Жордан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гуйдилейе Диалло.
46'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Амума Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
47'
М'Бенге Шейх выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бадила Тобиас из команды Нанси делает навес
46'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен делает подножку. Пуйо Лоик заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Месонньяль Антони вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Пуйо Лоик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
44'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает подножку. Диа Иссиар заработал фол.
42'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Пуйо Лоик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
М'Бенге Шейх получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Диа Иссиар.
41'
Удар от ворот произведет Нанси
Угловой
41'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
41'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Содерлунд Александер имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
40'
Вратарь парирует удар, который нанес Амума Ромен, и мяч снова в игре
40'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
Фол, нарушение
39'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен. Это Аит Бенассер Юссеф заработал фол.
39'
Ленгле Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
37'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
37'
Пуйо Лоик бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
36'
Лакруа Лео получает желтую карточку.
Фол, нарушение
36'
Лакруа Лео совершает грубый фол. Диа Иссиар был жертвой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
Лакруа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Пуйо Лоик из команды Нанси подал угловой справа.
34'
Лакруа Лео выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
34'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Диарра Алу.
Фол, нарушение
33'
Манданн Кристоф коснулся мяча рукой.
33'
Лакруа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Манданн Кристоф из команды Нанси делает навес
33'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси делает навес
32'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Пуйо Лоик из команды Нанси наносит очень неточный удар.
31'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
31'
Месонньяль Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Пуйо Лоик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает подножку. Диа Иссиар заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Аит Бенассер Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
29'
Диарра Алу выбил мяч на угловой.
29'
Монне-Паке Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Удар от ворот произведет Нанси
27'
Содерлунд Александер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Сету Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
25'
Месонньяль Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси подал угловой справа.
24'
Лакруа Лео выбил мяч на угловой.
24'
Сету Жюльен из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
23'
Диарра Алу возвращается на поле, всё в порядке.
Желтая карточка
23'
Манданн Кристоф получает желтую карточку.
Фол, нарушение
23'
Манданн Кристоф атакует сзади соперника. Верету Жордан пострадал.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
22'
Диарра Алу получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
21'
Диарра Алу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Черник Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Педретти Бенуа получил травму и заменен. Гуйдилейе Диалло выходит на поле.
Травма, повреждение
20'
Педретти Бенуа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
20'
Педретти Бенуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Нанси
17'
Малку Кевин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
16'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает подножку. Верету Жордан заработал фол.
16'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Диа Иссиар блокирует соперника. Верету Жордан заработал своей команде штрафной.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
14'
Удар от ворот произведет Нанси
14'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Педретти Бенуа из команды Нанси делает подножку. Дабо Брайан заработал фол.
12'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает навес
12'
Ленгле Клеман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
Сету Жюльен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
10'
Сету Жюльен выбил мяч на угловой.
10'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает навес
Фол, нарушение
8'
Малку Кевин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Манданн Кристоф.
7'
Бадила Тобиас из команды Нанси делает неудачный навес.
Фол, нарушение
5'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Ленгле Клеман.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
4'
Аит Бенассер Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
3'
Бадила Тобиас ошибается в защите.
3'
Игрок из команды Сент-Этьен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Диарра Алу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Педретти Бенуа атакует сзади соперника. Дабо Брайан пострадал.
2'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
1'
Монне-Паке Кевин имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
1'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
1'
Игроки ФК "Сент-Этьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нанси". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:0 Нанси
Сент-Этьен
84.2% (208)
Ничья:
11.3% (28)
Нанси
4.5% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Сент-Этьен:
41.7% (103)
Сент-Этьен:
20.6% (51)
Сент-Этьен:
14.6% (36)
Ничья:
6.1% (15)
Сент-Этьен:
1.6% (4)
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