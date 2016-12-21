Стадион: Жоффруа Гишар Зрители: 26621
0:0
Конец матча
23' Желтая карточкаМанданн Кристоф
36' Желтая карточкаЛакруа Лео
61' Красная карточкаКабако Эрик
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
93'
93'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
93'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Arnaud Nordin из команды Сент-Этьен делает подножку. Ленгле Клеман заработал фол.
92'
91'
Севе Анри из команды Сент-Этьен делает навес
91'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Севе Анри нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Arnaud Nordin из команды Сент-Этьен делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
90'
90'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
89'
89'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
89'
Сету Жюльен выбил мяч на угловой.
89'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
88'
Дал Морис из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Малку Кевин.
87'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Arnaud Nordin из команды Сент-Этьен делает навес
87'
87'
87'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
86'
Arnaud Nordin из команды Сент-Этьен делает навес
86'
Игроки ФК "Сент-Этьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
85'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
Диарра Алу из команды Нанси в офсайде
84'
84'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает подножку. Куффо Жоффрей заработал фол.
83'
83'
Лакруа Лео отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
82'
82'
Гуйдилейе Диалло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
82'
Arnaud Nordin из команды Сент-Этьен делает навес
82'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен разыграл угловой с правого угла.
82'
Arnaud Nordin из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Тактическая замена. Пажо Венсан уходит с поля и его заменяет Arnaud Nordin
81'
Амума Ромен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
80'
Гуйдилейе Диалло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
78'
78'
78'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 26621 болельщиков
76'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает подножку. Амума Ромен заработал фол.
75'
75'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
75'
75'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси. Это Амума Ромен заработал фол.
73'
73'
Малку Кевин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
72'
72'
Тактическая замена. Диа Иссиар уходит с поля и его заменяет Куффо Жоффрей
71'
Теофил-Катерин Кевин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Диарра Алу.
71'
71'
Севе Анри бьет и мяч от рикошета проходит мимо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Малку Кевин на финте ушёл от оппонента.
70'
70'
68'
68'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
67'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
67'
67'
Игрок из команды Нанси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Пуйо Лоик нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Тактическая замена. Манданн Кристоф уходит с поля и его заменяет Дал Морис
65'
Тактическая замена. Дабо Брайан уходит с поля и его заменяет Севе Анри
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
УДАЛЕНИЕ! Кабако Эрик получил жёлтую карточку и покинул поле.
60'
Амума Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Кабако Эрик совершает грубый фол. Амума Ромен был жертвой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
59'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Аит Бенассер Юссеф и мяч снова в игре
58'
58'
После дальнего удара, который нанес Диа Иссиар мяч отбит вратарем
57'
55'
Вратарь парирует удар, который нанес Амума Ромен, и мяч снова в игре
55'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
55'
Дабо Брайан нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
54'
После дальнего удара, который нанес Аит Бенассер Юссеф мяч отбит вратарем
54'
53'
53'
52'
52'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен играет в стеночку с партнером по команде. Монне-Паке Кевин это был.
51'
Малку Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Кабако Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Лакруа Лео получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Манданн Кристоф.
50'
Манданн Кристоф получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лакруа Лео.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Диа Иссиар из команды Нанси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
49'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
49'
Диарра Алу из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Пажо Венсан.
48'
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Амума Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Монне-Паке Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Амума Ромен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
47'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает навес
46'
Верету Жордан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гуйдилейе Диалло.
46'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Амума Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
47'
М'Бенге Шейх выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бадила Тобиас из команды Нанси делает навес
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен делает подножку. Пуйо Лоик заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Месонньяль Антони вышел из ворот и забрал мяч.
45'
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
44'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает подножку. Диа Иссиар заработал фол.
42'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
М'Бенге Шейх получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Диа Иссиар.
41'
41'
41'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Содерлунд Александер имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
40'
Вратарь парирует удар, который нанес Амума Ромен, и мяч снова в игре
40'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
39'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен. Это Аит Бенассер Юссеф заработал фол.
39'
38'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
37'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
37'
Пуйо Лоик бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
36'
Лакруа Лео получает желтую карточку.
36'
Лакруа Лео совершает грубый фол. Диа Иссиар был жертвой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
34'
Лакруа Лео выбил мяч на угловой.
34'
Дабо Брайан из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Диарра Алу.
33'
Манданн Кристоф коснулся мяча рукой.
33'
33'
Манданн Кристоф из команды Нанси делает навес
33'
33'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси делает навес
32'
31'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
31'
Месонньяль Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
М'Бенге Шейх из команды Сент-Этьен делает подножку. Диа Иссиар заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Аит Бенассер Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Диарра Алу выбил мяч на угловой.
29'
Монне-Паке Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
27'
Содерлунд Александер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
26'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
25'
Месонньяль Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси подал угловой справа.
24'
Лакруа Лео выбил мяч на угловой.
24'
Сету Жюльен из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
23'
Диарра Алу возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Манданн Кристоф получает желтую карточку.
23'
Манданн Кристоф атакует сзади соперника. Верету Жордан пострадал.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Диарра Алу получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
21'
Диарра Алу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Черник Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Педретти Бенуа получил травму и заменен. Гуйдилейе Диалло выходит на поле.
20'
Педретти Бенуа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
20'
Педретти Бенуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
17'
Малку Кевин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает подножку. Верету Жордан заработал фол.
16'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Диа Иссиар блокирует соперника. Верету Жордан заработал своей команде штрафной.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
14'
14'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Педретти Бенуа из команды Нанси делает подножку. Дабо Брайан заработал фол.
12'
12'
12'
11'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
10'
10'
Сету Жюльен выбил мяч на угловой.
10'
8'
Малку Кевин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Манданн Кристоф.
7'
Бадила Тобиас из команды Нанси делает неудачный навес.
5'
Содерлунд Александер из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Ленгле Клеман.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
4'
Аит Бенассер Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
3'
Бадила Тобиас ошибается в защите.
3'
Игрок из команды Сент-Этьен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
3'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Педретти Бенуа атакует сзади соперника. Дабо Брайан пострадал.
2'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
2'
1'
Монне-Паке Кевин имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
1'
Амума Ромен из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
1'
Игроки ФК "Сент-Этьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нанси". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:0 Нанси
Сент-Этьен
84.2% (208)
Ничья:
11.3% (28)
Нанси
4.5% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сент-Этьен:
41.7% (103)
2:1 Сент-Этьен:
20.6% (51)
2:0 Сент-Этьен:
14.6% (36)
1:1 Ничья:
6.1% (15)
3:1 Сент-Этьен:
1.6% (4)
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