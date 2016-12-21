Стадион: Люмьер Зрители: 32098
1:0
9' ГолЛяказетт Александр
35' Желтая карточкаДьедью Фамара
77' Желтая карточкаПавлович Матео
2:0
84' ГолФекир Набиль
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
93'
92'
92'
Корне Максвелл из команды Лион делает подножку. Сантамария Батист заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
90'
Жалле Кристоф отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
90'
Ферри Жордан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
89'
Фекир Набиль ныряет в попытке получить право на штрафной
88'
Тактическая замена. Мангани Томас уходит с поля и его заменяет Саихи Жамель
87'
87'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Павлович Матео выбил мяч на угловой.
87'
86'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Мангани Томас и мяч снова в игре
86'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Ферри Жордан из команды Лион делает подножку. Мангани Томас заработал фол.
84'
Ляказетт Александр сделал результативную передачу.
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фекир Набиль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
84'
Ляказетт Александр из команды Лион сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
83'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
83'
Манко Венсан выбил мяч на угловой.
83'
82'
Тактическая замена. Вальбуэна Матьё уходит с поля и его заменяет Ферри Жордан
81'
Фекир Набиль из команды Лион в офсайде
81'
Игроки ФК "Лион" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Суну Жиль нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
81'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
81'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Рыбус Мацей выбил мяч на угловой.
79'
79'
Ляказетт Александр из команды Лион сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
78'
78'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
77'
Павлович Матео сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
77'
Павлович Матео совершает грубый фол. Ляказетт Александр был жертвой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
75'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес
74'
74'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес
73'
73'
71'
71'
Фекир Набиль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает подножку. Янга-Мбива Мапу заработал фол.
69'
Мишель Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Вальбуэна Матьё из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
69'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает подножку. Гоналон Максим заработал фол.
69'
Манко Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
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67'
Тактическая замена. Геззаль Рашид уходит с поля и его заменяет Корне Максвелл
67'
67'
Суну Жиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
67'
67'
66'
Жалле Кристоф из команды Лион. Это Капелле Пьеррик заработал фол.
65'
65'
Фекир Набиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Тактическая замена. Пепе Николя уходит с поля и его заменяет Суну Жиль
64'
После дальнего удара, который нанес Экамби Карл Токо мяч отбит вратарем
63'
Фекир Набиль из команды Лион делает подножку. Н'Дойе Шейк заработал фол.
62'
61'
61'
Ляказетт Александр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
60'
Павлович Матео имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
60'
60'
Рыбус Мацей из команды Лион делает подножку. Манко Венсан заработал фол.
59'
Тактическая замена. Дьедью Фамара уходит с поля и его заменяет Экамби Карл Токо
59'
Вальбуэна Матьё из команды Лион делает подножку. Манко Венсан заработал фол.
58'
58'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
57'
Мангани Томас из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
57'
56'
Вальбуэна Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
56'
Вальбуэна Матьё бьет и мяч от рикошета проходит мимо
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
55'
Вальбуэна Матьё из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
55'
Капелле Пьеррик выбил мяч на угловой.
55'
Фекир Набиль из команды Лион делает навес
54'
54'
После удара головой, который сделал Н'Дойе Шейк мяч попадает в перекладину
54'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
54'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
ШТАНГА! – Ляказетт Александр ударом головой попадает в штангу
53'
Фекир Набиль из команды Лион делает навес
52'
51'
Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Капелле Пьеррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
47'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Павлович Матео из команды Анже делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
46'
46'
Морель Жереми получил травму и заменен. Рыбус Мацей выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
45'
44'
42'
42'
Дьедью Фамара наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
42'
Тусар Люка сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
42'
Пепе Николя из команды Анже делает навес
41'
41'
41'
Н'Дойе Шейк из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
40'
Вальбуэна Матьё получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Н'Дойе Шейк.
39'
39'
Пепе Николя пробил головой, вратарь справился с ударом.
39'
Дьедью Фамара из команды Анже сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
38'
38'
37'
37'
Тусар Люка из команды Лион бьет головой мимо ворот
37'
Вальбуэна Матьё из команды Лион подал угловой справа.
37'
Томас Ромен выбил мяч на угловой.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
35'
Жалле Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Дьедью Фамара сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
35'
Дьедью Фамара совершает грубый фол. Жалле Кристоф был жертвой
33'
Томас Ромен из команды Анже делает подножку. Жалле Кристоф заработал фол.
32'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
29'
29'
28'
28'
Дьяаби Муктар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Н'Дойе Шейк.
27'
Вальбуэна Матьё из команды Лион делает навес
27'
27'
Траоре Исмаэль выбил мяч на угловой.
27'
Траоре Исмаэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
26'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
24'
Пепе Николя из команды Анже делает подножку. Морель Жереми заработал фол.
24'
Н'Дойе Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Дьяаби Муктар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Томас Ромен.
23'
Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Томас Ромен из команды Анже делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
18'
Томас Ромен из команды Анже делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
18'
Вальбуэна Матьё получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Манко Венсан.
17'
17'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Павлович Матео из команды Анже. Это Ляказетт Александр заработал фол.
17'
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
15'
Морель Жереми из команды Лион делает навес
14'
14'
14'
13'
Геззаль Рашид из команды Лион делает подножку. Сантамария Батист заработал фол.
13'
13'
Манко Венсан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
11'
Фекир Набиль из команды Лион наносит неточный удар с лета
11'
Геззаль Рашид из команды Лион делает навес
11'
Геззаль Рашид из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
9'
Фекир Набиль сделал результативную передачу.
9'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Ляказетт Александр!
9'
Фекир Набиль из команды Лион сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
9'
Игроки ФК "Лион" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
8'
8'
Янга-Мбива Мапу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
8'
Капелле Пьеррик из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
6'
Манко Венсан из команды Анже делает подножку. Тусар Люка заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
4'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
3'
3'
3'
Жалле Кристоф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
2'
Геззаль Рашид из команды Лион делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лион". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лион 2:0 Анже
Лион
96.9% (218)
Ничья:
2.2% (5)
Анже
0.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лион:
50.2% (113)
2:1 Лион:
18.7% (42)
1:0 Лион:
17.8% (40)
3:1 Лион:
4.4% (10)
3:0 Лион:
3.6% (8)
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