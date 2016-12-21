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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 32098
Лион
2:0
Конец матча
Анже
0'
1:0
9' Гол
Ляказетт Александр
35' Желтая карточка
Дьедью Фамара
77' Желтая карточка
Павлович Матео
2:0
84' Гол
Фекир Набиль
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
93'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Суну Жиль из команды Анже делает навес
92'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
92'
Корне Максвелл из команды Лион делает подножку. Сантамария Батист заработал фол.

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Удар от ворот произведет Анже
90'
Жалле Кристоф отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
90'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
90'
Ферри Жордан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
89'
Фекир Набиль ныряет в попытке получить право на штрафной
88'
Тактическая замена. Мангани Томас уходит с поля и его заменяет Саихи Жамель
87'
Удар от ворот произведет Лион
87'
Суну Жиль из команды Анже делает навес
87'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
87'
Павлович Матео выбил мяч на угловой.
87'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
86'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Мангани Томас и мяч снова в игре
86'
Дьяаби Муктар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
85'
Ферри Жордан из команды Лион делает подножку. Мангани Томас заработал фол.
84'
Ляказетт Александр сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фекир Набиль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
84'
Ляказетт Александр из команды Лион сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
83'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой слева.
83'
Манко Венсан выбил мяч на угловой.
83'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
82'
Тактическая замена. Вальбуэна Матьё уходит с поля и его заменяет Ферри Жордан
Офсайд
81'
Фекир Набиль из команды Лион в офсайде
81'
Игроки ФК "Лион" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Суну Жиль нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Дьяаби Муктар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
81'
Жалле Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Рыбус Мацей выбил мяч на угловой.
80'
Суну Жиль из команды Анже делает навес
79'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ляказетт Александр из команды Лион сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
78'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
78'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Желтая карточка
77'
Павлович Матео сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
77'
Павлович Матео совершает грубый фол. Ляказетт Александр был жертвой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Удар от ворот произведет Анже
75'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес
74'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Корне Максвелл из команды Лион делает навес
73'
Дьяаби Муктар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
71'
Удар от ворот произведет Анже
71'
Фекир Набиль бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
70'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает подножку. Янга-Мбива Мапу заработал фол.
69'
Мишель Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Вальбуэна Матьё из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
69'
Мангани Томас из команды Анже делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
Фол, нарушение
69'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает подножку. Гоналон Максим заработал фол.
69'
Манко Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Суну Жиль из команды Анже делает навес
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 32098 болельщиков
67'
Тактическая замена. Геззаль Рашид уходит с поля и его заменяет Корне Максвелл
67'
Удар от ворот произведет Лион
67'
Суну Жиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
67'
Дьяаби Муктар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес
Фол, нарушение
66'
Жалле Кристоф из команды Лион. Это Капелле Пьеррик заработал фол.
65'
Удар от ворот произведет Анже
65'
Фекир Набиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
65'
Тактическая замена. Пепе Николя уходит с поля и его заменяет Суну Жиль
64'
После дальнего удара, который нанес Экамби Карл Токо мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
63'
Фекир Набиль из команды Лион делает подножку. Н'Дойе Шейк заработал фол.
62'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Удар от ворот произведет Анже
61'
Ляказетт Александр отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Удар от ворот произведет Лион
60'
Павлович Матео имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
60'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Рыбус Мацей из команды Лион делает подножку. Манко Венсан заработал фол.
59'
Тактическая замена. Дьедью Фамара уходит с поля и его заменяет Экамби Карл Токо
Фол, нарушение
59'
Вальбуэна Матьё из команды Лион делает подножку. Манко Венсан заработал фол.
58'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
58'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
57'
Мангани Томас из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
57'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
56'
Вальбуэна Матьё нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
56'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
56'
Вальбуэна Матьё бьет и мяч от рикошета проходит мимо
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Угловой
55'
Вальбуэна Матьё из команды Лион разыграл угловой с левого угла.
55'
Капелле Пьеррик выбил мяч на угловой.
55'
Фекир Набиль из команды Лион делает навес
54'
Удар от ворот произведет Лион
54'
После удара головой, который сделал Н'Дойе Шейк мяч попадает в перекладину
54'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
54'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
ШТАНГА! – Ляказетт Александр ударом головой попадает в штангу
53'
Фекир Набиль из команды Лион делает навес
52'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
51'
Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Капелле Пьеррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Павлович Матео из команды Анже делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
46'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Морель Жереми получил травму и заменен. Рыбус Мацей выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
Дьяаби Муктар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес
44'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Лион
42'
Дьедью Фамара наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
42'
Тусар Люка сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
42'
Пепе Николя из команды Анже делает навес
41'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес
41'
Удар от ворот произведет Лион
41'
Н'Дойе Шейк из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
41'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
40'
Вальбуэна Матьё получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Н'Дойе Шейк.
39'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Пепе Николя пробил головой, вратарь справился с ударом.
39'
Дьедью Фамара из команды Анже сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
38'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
38'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Анже
37'
Тусар Люка из команды Лион бьет головой мимо ворот
Угловой
37'
Вальбуэна Матьё из команды Лион подал угловой справа.
37'
Томас Ромен выбил мяч на угловой.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Травма, повреждение
35'
Жалле Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
35'
Дьедью Фамара сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
35'
Дьедью Фамара совершает грубый фол. Жалле Кристоф был жертвой
Фол, нарушение
33'
Томас Ромен из команды Анже делает подножку. Жалле Кристоф заработал фол.
32'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
31'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
29'
Лопеш Антони вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес
28'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Дьяаби Муктар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Н'Дойе Шейк.
27'
Вальбуэна Матьё из команды Лион делает навес
Угловой
27'
Фекир Набиль из команды Лион подал угловой справа.
27'
Траоре Исмаэль выбил мяч на угловой.
27'
Траоре Исмаэль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
Фол, нарушение
26'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
24'
Пепе Николя из команды Анже делает подножку. Морель Жереми заработал фол.
24'
Н'Дойе Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
23'
Дьяаби Муктар получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Томас Ромен.
23'
Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Томас Ромен из команды Анже делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
18'
Томас Ромен из команды Анже делает подножку. Фекир Набиль заработал фол.
Фол, нарушение
18'
Вальбуэна Матьё получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Манко Венсан.
17'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Вальбуэна Матьё навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Павлович Матео из команды Анже. Это Ляказетт Александр заработал фол.
17'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
16'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Морель Жереми из команды Лион делает навес
14'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Лион
14'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Геззаль Рашид из команды Лион делает подножку. Сантамария Батист заработал фол.
13'
Удар от ворот произведет Лион
13'
Манко Венсан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Удар от ворот произведет Анже
11'
Фекир Набиль из команды Лион наносит неточный удар с лета
11'
Геззаль Рашид из команды Лион делает навес
11'
Геззаль Рашид из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
9'
Фекир Набиль сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Ляказетт Александр!
9'
Фекир Набиль из команды Лион сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
9'
Игроки ФК "Лион" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Дьяаби Муктар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес
8'
Янга-Мбива Мапу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
8'
Капелле Пьеррик из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Манко Венсан из команды Анже делает подножку. Тусар Люка заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает подножку. Вальбуэна Матьё заработал фол.
3'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Анже
3'
Жалле Кристоф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Геззаль Рашид из команды Лион делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лион". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лион 2:0 Анже
Лион
96.9% (218)
Ничья:
2.2% (5)
Анже
0.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
50.2% (113)
Лион:
18.7% (42)
Лион:
17.8% (40)
Лион:
4.4% (10)
Лион:
3.6% (8)
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