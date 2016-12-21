Стадион: Стад Гастон Жерар Зрители: 8634
35' Желтая карточкаРюфли Венсан
49' Желтая карточкаЯго Стив
1:0
49' ПенальтиТавареш Жулио
2:0
52' ГолЛис-Мелу Пьерр
57' Желтая карточкаГастьен Йоан
60' Желтая карточкаЖюльен Кристофер
84' Желтая карточкаАкпа-Акпро Жан-Даниэль
89' Желтая карточкаСомалиа Вергитон
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
94'
Дьони Луа получил травму и заменен. Ривьер Йоан выходит на поле.
94'
93'
Нинков Павле из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
92'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
90'
Лис-Мелу Пьерр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
89'
Сомалиа Вергитон получает желтую карточку.
89'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает подножку. Лис-Мелу Пьерр заработал фол.
89'
Тавареш Жулио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пи Жесси.
88'
Тойвонен Ола получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рюфли Венсан.
88'
87'
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87'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза. Это Дьони Луа заработал фол.
85'
Гастьен Йоан из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Яго Стив выбил мяч на угловой.
85'
84'
Абейд Мехди на финте ушёл от оппонента.
84'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль получает желтую карточку.
84'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль из команды Тулуза делает подножку. Абейд Мехди заработал фол.
82'
Жюльен Кристофер нарушает правила. Тавареш Жулио пострадал
82'
Абейд Мехди нарушает правила. Брайтвайт Мартин пострадал
81'
Тавареш Жулио из команды Дижон бьет головой мимо ворот
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает подножку. Акпа-Акпро Жан-Даниэль заработал фол.
79'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль из команды Тулуза делает подножку. Рюфли Венсан заработал фол.
78'
Сомалиа Вергитон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бела Жереми.
78'
77'
Гастьен Йоан из команды Дижон делает навес
77'
76'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
Тактическая замена. Думбия Тонго уходит с поля и его заменяет Пи Жесси
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
74'
Нинков Павле из команды Тулуза делает навес
74'
Дьони Луа из команды Дижон делает подножку. Акпа-Акпро Жан-Даниэль заработал фол.
74'
73'
Рюфли Венсан из команды Дижон делает навес
72'
Тактическая замена. Амьен-Аду Кельвен уходит с поля и его заменяет Нинков Павле
72'
Думбия Тонго получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Абейд Мехди.
71'
Тойвонен Ола из команды Тулуза в офсайде
70'
Лотье Жордан из команды Дижон делает подножку. Брайтвайт Мартин заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
70'
Лафон Альбан неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
69'
68'
После дальнего удара, который нанес Тавареш Жулио мяч отбит вратарем
68'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
68'
67'
67'
67'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль нарушает правила. Дьони Луа пострадал
66'
Дьони Луа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Амьен-Аду Кельвен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Тойвонен Ола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Бела Жереми из команды Дижон в офсайде
61'
61'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
60'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза был наказан за старое нарушение.
60'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Тактическая замена. Бодиже Янн уходит с поля и его заменяет Акпа-Акпро Жан-Даниэль
59'
Абейд Мехди нарушает правила. Тойвонен Ола пострадал
57'
Гастьен Йоан из команды Дижон был наказан за старое нарушение.
56'
Бодиже Янн попал в створ, но вратарь справился с ударом.
56'
Бодиже Янн на финте ушёл от оппонента.
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает подножку. Дьони Луа заработал фол.
55'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Думбия Тонго выбил мяч подальше от ворот.
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Дижон", а он уже решил момент. Браво!
52'
Тавареш Жулио сотрясает перекладину
51'
Тактическая замена. Ланг Адам уходит с поля и его заменяет Бела Жереми
51'
Тойвонен Ола из команды Тулуза делает подножку. Абдельамид Юнис заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Г О О О О О Л - Тавареш Жулио из команды Дижон забивает пенальти
49'
Яго Стив получает желтую карточку.
49'
ПЕНАЛЬТИ! – Яго Стив сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Тавареш Жулио заработал пенальти для своей команды
49'
47'
47'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает передачу одноклубнику.
46'
Гастьен Йоан из команды Дижон делает навес
46'
46'
46'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает подножку. Тавареш Жулио заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
45'
Тойвонен Ола из команды Тулуза разыграл угловой с правого угла.
43'
43'
43'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает навес
41'
Шафик Фуад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игрок из команды Тулуза делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
40'
Тойвонен Ола отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Эдуар Одсонн из команды Тулуза делает пас партнеру.
39'
38'
37'
Абейд Мехди выбил мяч подальше от ворот.
37'
36'
Гастьен Йоан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Рюфли Венсан получает желтую карточку.
35'
Рюфли Венсан из команды Дижон. Это Силла Иссиага заработал фол.
35'
35'
34'
Абдельамид Юнис из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
34'
Яго Стив выбил мяч на угловой.
34'
33'
32'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
31'
Брайтвайт Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Силла Иссиага из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает подножку. Дьони Луа заработал фол.
28'
27'
После дальнего удара, который нанес Абейд Мехди мяч отбит вратарем
26'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает подножку. Тавареш Жулио заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
После дальнего удара, который нанес Дьони Луа мяч отбит вратарем
25'
Абейд Мехди из команды Дижон устремляется вперед с мячом.
25'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
24'
24'
Эдуар Одсонн из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Тавареш Жулио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Яго Стив.
22'
Лис-Мелу Пьерр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
21'
21'
Дьони Луа из команды Дижон делает подножку. Сомалиа Вергитон заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
20'
Лафон Альбан неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
20'
Дьони Луа на финте ушёл от оппонента.
19'
19'
Рюфли Венсан из команды Дижон делает навес
19'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бодиже Янн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает подножку. Амьен-Аду Кельвен заработал фол.
16'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Силла Иссиага бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
15'
Игрок из команды Тулуза делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
14'
14'
Шафик Фуад из команды Дижон устремляется вперед с мячом.
13'
13'
Дьони Луа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Думбия Тонго из команды Тулуза делает подножку. Абейд Мехди заработал фол.
11'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
10'
Думбия Тонго из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Тойвонен Ола бьет и мяч от рикошета проходит мимо
10'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Тойвонен Ола из команды Тулуза делает пас партнеру.
9'
Брайтвайт Мартин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
9'
Тойвонен Ола из команды Тулуза делает пас партнеру.
9'
8'
8'
7'
6'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает подножку. Гастьен Йоан заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
5'
5'
5'
Думбия Тонго из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Дьони Луа из команды Дижон делает подножку. Жюльен Кристофер заработал фол.
4'
Силла Иссиага из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Думбия Тонго получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лотье Жордан.
3'
Думбия Тонго сотрясает перекладину
3'
2'
1'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Сегодня туманно, мяча практически не видно.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 2:0 Тулуза
Дижон
24.1% (54)
Ничья:
45.1% (101)
Тулуза
30.8% (69)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
41.1% (92)
1:2 Тулуза:
16.5% (37)
1:0 Дижон:
14.3% (32)
0:1 Тулуза:
9.4% (21)
2:1 Дижон:
8.5% (19)
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