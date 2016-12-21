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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 8634
Дижон
2:0
Конец матча
Тулуза
0'
35' Желтая карточка
Рюфли Венсан
49' Желтая карточка
Яго Стив
1:0
49' Пенальти
Тавареш Жулио
2:0
52' Гол
Лис-Мелу Пьерр
57' Желтая карточка
Гастьен Йоан
60' Желтая карточка
Жюльен Кристофер
84' Желтая карточка
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
89' Желтая карточка
Сомалиа Вергитон
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
94'
Дьони Луа получил травму и заменен. Ривьер Йоан выходит на поле.
94'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
94'
Пи Жесси из команды Тулуза подал угловой справа.
93'
Нинков Павле из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.

92'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Дьони Луа из команды Дижон делает навес
91'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Травма, повреждение
90'
Лис-Мелу Пьерр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
89'
Сомалиа Вергитон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
89'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает подножку. Лис-Мелу Пьерр заработал фол.
Фол, нарушение
89'
Тавареш Жулио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пи Жесси.
Фол, нарушение
88'
Тойвонен Ола получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рюфли Венсан.
88'
Удар от ворот произведет Дижон
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 8634 болельщиков
Фол, нарушение
87'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза. Это Дьони Луа заработал фол.
85'
Гастьен Йоан из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
85'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Яго Стив выбил мяч на угловой.
85'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает навес
84'
Абейд Мехди на финте ушёл от оппонента.
Желтая карточка
84'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
84'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль из команды Тулуза делает подножку. Абейд Мехди заработал фол.
Фол, нарушение
82'
Жюльен Кристофер нарушает правила. Тавареш Жулио пострадал
Фол, нарушение
82'
Абейд Мехди нарушает правила. Брайтвайт Мартин пострадал
81'
Тавареш Жулио из команды Дижон бьет головой мимо ворот
81'
Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Яго Стив из команды Тулуза. Это Дьони Луа заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
79'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает подножку. Акпа-Акпро Жан-Даниэль заработал фол.
Фол, нарушение
79'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль из команды Тулуза делает подножку. Рюфли Венсан заработал фол.
Фол, нарушение
78'
Сомалиа Вергитон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бела Жереми.
78'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Гастьен Йоан из команды Дижон делает навес
77'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает навес
76'
Тавареш Жулио из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
75'
Дьони Луа из команды Дижон делает навес
75'
Тактическая замена. Думбия Тонго уходит с поля и его заменяет Пи Жесси
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
74'
Удар от ворот произведет Дижон
74'
Нинков Павле из команды Тулуза делает навес
Фол, нарушение
74'
Дьони Луа из команды Дижон делает подножку. Акпа-Акпро Жан-Даниэль заработал фол.
74'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Рюфли Венсан из команды Дижон делает навес
72'
Тактическая замена. Амьен-Аду Кельвен уходит с поля и его заменяет Нинков Павле
Фол, нарушение
72'
Думбия Тонго получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Абейд Мехди.
Офсайд
71'
Тойвонен Ола из команды Тулуза в офсайде
Фол, нарушение
70'
Лотье Жордан из команды Дижон делает подножку. Брайтвайт Мартин заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
70'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
70'
Лафон Альбан неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
70'
Дьони Луа из команды Дижон делает навес
69'
Удар от ворот произведет Дижон
68'
После дальнего удара, который нанес Тавареш Жулио мяч отбит вратарем
68'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
67'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Акпа-Акпро Жан-Даниэль нарушает правила. Дьони Луа пострадал
Фол, нарушение
66'
Дьони Луа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Амьен-Аду Кельвен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
64'
Тойвонен Ола на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
63'
Бела Жереми из команды Дижон в офсайде
61'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Желтая карточка
60'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза был наказан за старое нарушение.
60'
Дьони Луа из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Тактическая замена. Бодиже Янн уходит с поля и его заменяет Акпа-Акпро Жан-Даниэль
Фол, нарушение
59'
Абейд Мехди нарушает правила. Тойвонен Ола пострадал
Желтая карточка
57'
Гастьен Йоан из команды Дижон был наказан за старое нарушение.
56'
Бодиже Янн попал в створ, но вратарь справился с ударом.
56'
Бодиже Янн на финте ушёл от оппонента.
56'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
55'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает подножку. Дьони Луа заработал фол.
55'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Думбия Тонго выбил мяч подальше от ворот.
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Последовал прекрасный заброс на футболиста команды "Дижон", а он уже решил момент. Браво!
52'
Тавареш Жулио сотрясает перекладину
52'
Дьони Луа из команды Дижон делает навес
51'
Тактическая замена. Ланг Адам уходит с поля и его заменяет Бела Жереми
Фол, нарушение
51'
Тойвонен Ола из команды Тулуза делает подножку. Абдельамид Юнис заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Описание гола
49'
Г О О О О О Л - Тавареш Жулио из команды Дижон забивает пенальти
Желтая карточка
49'
Яго Стив получает желтую карточку.
Фол, нарушение
49'
ПЕНАЛЬТИ! – Яго Стив сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Тавареш Жулио заработал пенальти для своей команды
49'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает навес
Офсайд
47'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон в офсайде
47'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает передачу одноклубнику.
46'
Гастьен Йоан из команды Дижон делает навес
46'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Абейд Мехди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает подножку. Тавареш Жулио заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Удар от ворот произведет Дижон
Угловой
45'
Тойвонен Ола из команды Тулуза разыграл угловой с правого угла.
43'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Эдуар Одсонн из команды Тулуза делает навес
43'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает навес
41'
Шафик Фуад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игрок из команды Тулуза делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Удар от ворот произведет Тулуза
40'
Тойвонен Ола отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Эдуар Одсонн из команды Тулуза делает пас партнеру.
39'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает навес
Офсайд
38'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
37'
Абейд Мехди выбил мяч подальше от ворот.
37'
Удар от ворот произведет Тулуза
36'
Гастьен Йоан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
35'
Рюфли Венсан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
35'
Рюфли Венсан из команды Дижон. Это Силла Иссиага заработал фол.
35'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой справа.
34'
Абдельамид Юнис из команды Дижон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
34'
Абейд Мехди из команды Дижон подал угловой справа.
34'
Яго Стив выбил мяч на угловой.
34'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
Офсайд
33'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон в офсайде
32'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает навес
31'
Удар от ворот произведет Дижон
31'
Брайтвайт Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Силла Иссиага из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
30'
Бодиже Янн из команды Тулуза делает подножку. Дьони Луа заработал фол.
Офсайд
28'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
27'
После дальнего удара, который нанес Абейд Мехди мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
26'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает подножку. Тавареш Жулио заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
После дальнего удара, который нанес Дьони Луа мяч отбит вратарем
25'
Абейд Мехди из команды Дижон устремляется вперед с мячом.
25'
Игроки ФК "Дижон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Бодиже Янн из команды Тулуза подал угловой справа.
24'
Эдуар Одсонн из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
23'
Тавареш Жулио получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Яго Стив.
22'
Лис-Мелу Пьерр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Эдуар Одсонн из команды Тулуза делает навес
Фол, нарушение
21'
Дьони Луа из команды Дижон делает подножку. Сомалиа Вергитон заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Лафон Альбан неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
20'
Дьони Луа из команды Дижон делает отличный навес.
20'
Дьони Луа на финте ушёл от оппонента.
19'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Рюфли Венсан из команды Дижон делает навес
19'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Рейне Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бодиже Янн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон делает подножку. Амьен-Аду Кельвен заработал фол.
Офсайд
16'
Тавареш Жулио из команды Дижон в офсайде
15'
Удар от ворот произведет Дижон
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Силла Иссиага бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Тулуза делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
14'
Шафик Фуад из команды Дижон устремляется вперед с мячом.
13'
Удар от ворот произведет Тулуза
13'
Дьони Луа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
12'
Думбия Тонго из команды Тулуза делает подножку. Абейд Мехди заработал фол.
11'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет Дижон
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Удар от ворот произведет Дижон
10'
Думбия Тонго из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Тойвонен Ола бьет и мяч от рикошета проходит мимо
10'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Тойвонен Ола из команды Тулуза делает пас партнеру.
9'
Брайтвайт Мартин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
9'
Тойвонен Ола из команды Тулуза делает пас партнеру.
9'
Эдуар Одсонн из команды Тулуза делает навес
8'
Удар от ворот произведет Тулуза
8'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Дьони Луа из команды Дижон делает навес
Офсайд
7'
Лис-Мелу Пьерр из команды Дижон в офсайде
Фол, нарушение
6'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает подножку. Гастьен Йоан заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
5'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
5'
Бодиже Янн из команды Тулуза подал угловой справа.
5'
Думбия Тонго из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
4'
Дьони Луа из команды Дижон делает подножку. Жюльен Кристофер заработал фол.
4'
Силла Иссиага из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
3'
Думбия Тонго получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лотье Жордан.
3'
Думбия Тонго сотрясает перекладину
Угловой
3'
Бодиже Янн из команды Тулуза подал угловой справа.
2'
Дьони Луа из команды Дижон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок из команды Дижон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Сегодня туманно, мяча практически не видно.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal Gaston Gerard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Дижон 2:0 Тулуза
Дижон
24.1% (54)
Ничья:
45.1% (101)
Тулуза
30.8% (69)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41.1% (92)
Тулуза:
16.5% (37)
Дижон:
14.3% (32)
Тулуза:
9.4% (21)
Дижон:
8.5% (19)
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