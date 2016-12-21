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Стадион: Зрители: 50000
Кёльн
1:1
Конец матча
Байер Л
0'
1:0
22' Гол
Модест Антони
1:1
44' Гол
Венделл Боргес
90'+1
Второй тайм
Свисток
91'
Судья свистит, и матч окончен
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
91'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
90'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Чалханоглу Хакан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Юя Осако получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Эрнандес Хавьер.

89'
Сегодняшная посещаемость составляет 50000 болельщиков
Фол, нарушение
89'
Модест Антони коснулся мяча рукой.
89'
Юя Осако из команды Кельн делает навес
89'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Кесслер Томас вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Брандт Юлиан из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
87'
Ольковски Павел из команды Кельн делает навес
Фол, нарушение
86'
Цоллер Симон из команды Кельн делает подножку. Брандт Юлиан заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Удар от ворот произведет Байер Л
85'
Тактическая замена. Мехмеди Адмир уходит с поля и его заменяет Похьянпало Йоэль
85'
Ольковски Павел бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Модест Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
84'
Хавец Кай получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рауш Константин.
83'
Юя Осако из команды Кельн делает неудачный навес.
Фол, нарушение
83'
Юрченко Владлен из команды Байер Л. Это Юя Осако заработал фол.
82'
Удар от ворот произведет Байер Л
Фол, нарушение
82'
Юрченко Владлен коснулся мяча рукой.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Венделл Боргес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Рауш Константин из команды Кельн подал угловой справа.
79'
Драгович Александр выбил мяч на угловой.
79'
Цоллер Симон из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Рауш Константин из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
После дальнего удара, который нанес Брандт Юлиан мяч отбит вратарем
76'
Чалханоглу Хакан нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Удар от ворот произведет Байер Л
75'
После штрафного удара,который нанес Рауш Константин мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
74'
Чалханоглу Хакан блокирует соперника. Хектор Йонас заработал своей команде штрафной.
Травма, повреждение
74'
Венделл Боргес возвращается на поле, всё в порядке.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
73'
Венделл Боргес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
73'
Венделл Боргес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Венделл Боргес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Цоллер Симон из команды Кельн делает навес
72'
Цоллер Симон из команды Кельн устремляется вперед с мячом.
71'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Венделл Боргес из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
69'
Удар от ворот произведет Кельн
69'
Хавец Кай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
68'
Тактическая замена. Руднев Артём уходит с поля и его заменяет Цоллер Симон
67'
Рауш Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Мехмеди Адмир из команды Байер Л делает навес
Фол, нарушение
66'
Эрнандес Хавьер из команды Байер Л. Это Эзкан Салих заработал фол.
66'
Удар от ворот произведет Байер Л
65'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
64'
Хавец Кай получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рауш Константин.
63'
Тактическая замена. Кампль Кевин уходит с поля и его заменяет Эрнандес Хавьер
62'
Удар от ворот произведет Байер Л
62'
Хайнц Доминик из команды Кельн делает неудачный навес.
62'
Модест Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
60'
Удар от ворот произведет Байер Л
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
59'
Топрак Омер из команды Байер Л делает подножку. Руднев Артём заработал фол.
59'
Удар от ворот произведет Байер Л
58'
Рауш Константин из команды Кельн делает неудачный навес.
Фол, нарушение
58'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает подножку. Хектор Йонас заработал фол.
57'
Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Чалханоглу Хакан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Ольковски Павел из команды Кельн делает подножку. Мехмеди Адмир заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Модест Антони из команды Кельн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
55'
Рауш Константин из команды Кельн подал угловой слева.
54'
Модест Антони нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
54'
Рауш Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Венделл Боргес из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Ольковски Павел.
53'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Рауш Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Чалханоглу Хакан из команды Байер Л подал угловой слева.
52'
Соренсен Фредерик выбил мяч на угловой.
52'
Хавец Кай из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
51'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Ольковски Павел из команды Кельн делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Маврай Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Чалханоглу Хакан из команды Байер Л делает навес
48'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Ольковски Павел из команды Кельн делает навес
47'
Мехмеди Адмир попал в створ, но вратарь справился с ударом.
47'
Юрченко Владлен из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
46'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает подножку. Хектор Йонас заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Хавец Кай сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Венделл Боргес записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
44'
Хавец Кай из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
44'
Рауш Константин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Чалханоглу Хакан из команды Байер Л подал угловой слева.
43'
Чалханоглу Хакан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
43'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает навес
41'
Руднев Артём из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
41'
Кесслер Томас вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает навес
40'
Модест Антони из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Модест Антони из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Хенрихс Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Рауш Константин из команды Кельн подал угловой справа.
38'
Юя Осако бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
38'
Удар от ворот произведет Байер Л
38'
Руднев Артём из команды Кельн бьет головой мимо ворот
38'
Рауш Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Юрченко Владлен из команды Байер Л делает подножку. Хектор Йонас заработал фол.
36'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Хектор Йонас из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
36'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
35'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает подножку. Рауш Константин заработал фол.
35'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Хавец Кай из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
32'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ольковски Павел из команды Кельн делает навес
32'
Удар от ворот произведет Кельн
32'
Чалханоглу Хакан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
31'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой справа.
31'
Юрченко Владлен нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Маврай Мергим сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
31'
Чалханоглу Хакан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Хектор Йонас из команды Кельн. Это Венделл Боргес заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Венделл Боргес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ольковски Павел из команды Кельн делает навес
27'
Удар от ворот произведет Байер Л
27'
Руднев Артём отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
27'
Рауш Константин из команды Кельн подал угловой слева.
27'
Юя Осако нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Рауш Константин из команды Кельн устремляется вперед с мячом.
26'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Венделл Боргес из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Чалханоглу Хакан и мяч снова в игре
22'
Соренсен Фредерик сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Модест Антони эффектным ударом переправил мяч в ворота.
21'
Соренсен Фредерик из команды Кельн делает навес
21'
Юя Осако из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Венделл Боргес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Рауш Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Кампль Кевин из команды Байер Л. Это Хектор Йонас заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Кельн
Фол, нарушение
17'
Модест Антони из команды Кельн опасно играет. Чуть не пострадал Хавец Кай.
16'
Ольковски Павел из команды Кельн делает пас партнеру.
Фол, нарушение
16'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает подножку. Эзкан Салих заработал фол.
15'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
13'
После дальнего удара, который нанес Чалханоглу Хакан мяч отбит вратарем
12'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Кельн
12'
Юрченко Владлен из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
11'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
11'
Руднев Артём из команды Кельн делает навес прямо в штрафную.
10'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Рауш Константин из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
9'
Кесслер Томас вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
9'
Чалханоглу Хакан из команды Байер Л подал угловой слева.
9'
Ольковски Павел выбил мяч на угловой.
9'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес
8'
Юя Осако из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
7'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Топрак Омер нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
5'
Удар от ворот произведет Кельн
5'
Кампль Кевин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
4'
Руднев Артём из команды Кельн. Это Венделл Боргес заработал фол.
Офсайд
4'
Мехмеди Адмир из команды Байер Л в офсайде
4'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает навес
3'
Эзкан Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Чалханоглу Хакан из команды Байер Л подал угловой справа.
3'
Чалханоглу Хакан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
3'
Хайнц Доминик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Байер Л". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Байер Л
Кёльн
25.9% (64)
Ничья:
43.3% (107)
Байер Л
30.8% (76)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36% (89)
Байер Л:
16.2% (40)
Кёльн:
13.8% (34)
Кёльн:
7.7% (19)
Байер Л:
6.9% (17)
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