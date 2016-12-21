Стадион: Рейн Энерги Зрители: 50000
1:0
22' ГолМодест Антони
1:1
44' ГолВенделл Боргес
Второй тайм
91'
Судья свистит, и матч окончен
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
91'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
90'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
Юя Осако получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Эрнандес Хавьер.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 50000 болельщиков
89'
Модест Антони коснулся мяча рукой.
89'
Юя Осако из команды Кельн делает навес
89'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
88'
Брандт Юлиан из команды Байер Л устремляется вперед с мячом.
87'
86'
Цоллер Симон из команды Кельн делает подножку. Брандт Юлиан заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
85'
Тактическая замена. Мехмеди Адмир уходит с поля и его заменяет Похьянпало Йоэль
85'
Ольковски Павел бьет из пределов штрафной и упускает момент!
85'
Модест Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Хавец Кай получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рауш Константин.
83'
Юя Осако из команды Кельн делает неудачный навес.
83'
Юрченко Владлен из команды Байер Л. Это Юя Осако заработал фол.
82'
82'
Юрченко Владлен коснулся мяча рукой.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
80'
Рауш Константин из команды Кельн подал угловой справа.
79'
Драгович Александр выбил мяч на угловой.
79'
Цоллер Симон из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
77'
Рауш Константин из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
После дальнего удара, который нанес Брандт Юлиан мяч отбит вратарем
76'
Чалханоглу Хакан нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
75'
После штрафного удара,который нанес Рауш Константин мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
74'
Чалханоглу Хакан блокирует соперника. Хектор Йонас заработал своей команде штрафной.
74'
Венделл Боргес возвращается на поле, всё в порядке.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Венделл Боргес получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
73'
Венделл Боргес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
72'
Цоллер Симон из команды Кельн делает навес
72'
Цоллер Симон из команды Кельн устремляется вперед с мячом.
71'
71'
Венделл Боргес из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
69'
Удар от ворот произведет Кельн
69'
Хавец Кай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
69'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
68'
Тактическая замена. Руднев Артём уходит с поля и его заменяет Цоллер Симон
67'
67'
Мехмеди Адмир из команды Байер Л делает навес
66'
Эрнандес Хавьер из команды Байер Л. Это Эзкан Салих заработал фол.
66'
65'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Хавец Кай получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Рауш Константин.
63'
Тактическая замена. Кампль Кевин уходит с поля и его заменяет Эрнандес Хавьер
62'
62'
Хайнц Доминик из команды Кельн делает неудачный навес.
62'
Модест Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Топрак Омер из команды Байер Л делает подножку. Руднев Артём заработал фол.
59'
58'
Рауш Константин из команды Кельн делает неудачный навес.
58'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает подножку. Хектор Йонас заработал фол.
57'
Модест Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Ольковски Павел из команды Кельн делает подножку. Мехмеди Адмир заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Модест Антони из команды Кельн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
55'
Рауш Константин из команды Кельн подал угловой слева.
54'
Модест Антони нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
54'
53'
Венделл Боргес из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Ольковски Павел.
53'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
52'
52'
Соренсен Фредерик выбил мяч на угловой.
51'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Маврай Мергим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Чалханоглу Хакан из команды Байер Л делает навес
48'
48'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Драгович Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Мехмеди Адмир попал в створ, но вратарь справился с ударом.
47'
Юрченко Владлен из команды Байер Л делает передачу за спину защитников.
46'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает подножку. Хектор Йонас заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Хавец Кай сделал результативную передачу.
44'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Венделл Боргес записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
44'
43'
43'
Чалханоглу Хакан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
43'
Венделл Боргес из команды Байер Л делает навес
41'
Руднев Артём из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
41'
41'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает навес
40'
Модест Антони из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Модест Антони из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Хенрихс Бенджамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Рауш Константин из команды Кельн подал угловой справа.
38'
Юя Осако бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
38'
38'
Руднев Артём из команды Кельн бьет головой мимо ворот
38'
37'
Юрченко Владлен из команды Байер Л делает подножку. Хектор Йонас заработал фол.
36'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Хектор Йонас из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
36'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает подножку. Рауш Константин заработал фол.
35'
35'
32'
32'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Удар от ворот произведет Кельн
32'
Чалханоглу Хакан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
31'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой справа.
31'
Юрченко Владлен нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Маврай Мергим сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
31'
30'
Хектор Йонас из команды Кельн. Это Венделл Боргес заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
28'
27'
27'
Руднев Артём отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Рауш Константин из команды Кельн подал угловой слева.
27'
Юя Осако нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Рауш Константин из команды Кельн устремляется вперед с мячом.
26'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
24'
24'
Венделл Боргес из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Чалханоглу Хакан и мяч снова в игре
22'
Соренсен Фредерик сделал результативную передачу.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Модест Антони эффектным ударом переправил мяч в ворота.
21'
Соренсен Фредерик из команды Кельн делает навес
21'
Юя Осако из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
19'
19'
Кампль Кевин из команды Байер Л. Это Хектор Йонас заработал фол.
17'
Удар от ворот произведет Кельн
17'
Модест Антони из команды Кельн опасно играет. Чуть не пострадал Хавец Кай.
16'
Ольковски Павел из команды Кельн делает пас партнеру.
16'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает подножку. Эзкан Салих заработал фол.
15'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
13'
После дальнего удара, который нанес Чалханоглу Хакан мяч отбит вратарем
12'
12'
Удар от ворот произведет Кельн
12'
Юрченко Владлен из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
11'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
11'
Руднев Артём из команды Кельн делает навес прямо в штрафную.
10'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Рауш Константин из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
9'
9'
9'
Ольковски Павел выбил мяч на угловой.
9'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает навес
8'
Юя Осако из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
7'
7'
Топрак Омер нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
5'
Удар от ворот произведет Кельн
5'
Кампль Кевин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Руднев Артём из команды Кельн. Это Венделл Боргес заработал фол.
4'
Мехмеди Адмир из команды Байер Л в офсайде
4'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает навес
3'
Эзкан Салих выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Чалханоглу Хакан из команды Байер Л подал угловой справа.
3'
Чалханоглу Хакан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
3'
Хайнц Доминик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Байер Л". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кёльн 1:1 Байер Л
Кёльн
25.9% (64)
Ничья:
43.3% (107)
Байер Л
30.8% (76)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36% (89)
1:2 Байер Л:
16.2% (40)
2:1 Кёльн:
13.8% (34)
1:0 Кёльн:
7.7% (19)
0:1 Байер Л:
6.9% (17)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация