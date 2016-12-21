Стадион: Сэн-Сэнфорьен Зрители: 14091
1:0
13' ГолНгетт Опа
45' Желтая карточкаКоад Рено
1:1
49' ГолБриан Джимми
66' Желтая карточкаСалибур Янис
1:2
74' ГолБриан Джимми
83' Желтая карточкаВион Тибо
2:2
90' ГолЭн Готье
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
93'
Диалло Хабиб сделал результативную передачу.
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эн Готье записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
93'
Диалло Хабиб из команды Мец делает пас партнеру.
92'
Молле Флоран из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
92'
Молле Флоран из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Молле Флоран из команды Мец подал угловой справа.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Эн Готье отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
Вратарь парирует удар, который нанес Молле Флоран, и мяч снова в игре
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
88'
Диалло Хабиб из команды Мец делает подножку. Жиресс Тибо заработал фол.
87'
87'
Салибур Янис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
87'
87'
Ривьерес Жонатан из команды Мец делает навес
86'
Кербра Кристоф возвращается на поле, всё в порядке.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Кербра Кристоф получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Вион Тибо получает желтую карточку.
83'
Вион Тибо из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Кербра Кристоф.
81'
81'
Тактическая замена. Нгетт Опа уходит с поля и его заменяет Диалло Хабиб
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
79'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает навес
79'
79'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает навес
78'
Де Паув Нилл из команды Генгам в офсайде
77'
Оберозер Давид вышел из ворот и забрал мяч.
77'
76'
Диалло Мустафа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ассу-Экотто Бенуа.
76'
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 14091 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
Марсал Фернандо сделал результативную передачу.
74'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бриан Джимми записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
74'
72'
Тактическая замена. Сарр Исмаила уходит с поля и его заменяет Молле Флоран
72'
Тактическая замена. Манджек Жорж уходит с поля и его заменяет Эн Готье
72'
Тактическая замена. Сарр Исмаила уходит с поля и его заменяет Эн Готье
72'
Манджек Жорж из команды Мец делает подножку. Жиресс Тибо заработал фол.
72'
Тактическая замена. Манджек Жорж уходит с поля и его заменяет Молле Флоран
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
70'
Вион Тибо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
69'
Милан Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
Икоко Джордан из команды Генгам в офсайде
68'
Бриан Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
67'
67'
Ассу-Экотто Бенуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Икоко Джордан из команды Генгам делает подножку. Манджек Жорж заработал фол.
66'
Салибур Янис получает желтую карточку за неспортивное поведение
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
65'
Дюкур Шейк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Тактическая замена. Менди Александр уходит с поля и его заменяет Де Паув Нилл
61'
Сарр Исмаила из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
59'
Менди Александр попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
59'
59'
Бриан Джимми из команды Генгам делает навес
58'
57'
57'
Жиресс Тибо из команды Генгам делает подножку. Ривьерес Жонатан заработал фол.
57'
Жиресс Тибо нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Милан Гидо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
55'
Салибур Янис из команды Генгам бьет головой мимо ворот
55'
54'
53'
Диалло Мустафа из команды Генгам. Это Манджек Жорж заработал фол.
52'
52'
51'
Икоко Джордан блокирует соперника. Нгетт Опа заработал своей команде штрафной.
51'
Жиресс Тибо из команды Генгам. Это Вион Тибо заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
Ангуа Бро сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Бриан Джимми эффектным ударом переправил мяч в ворота.
49'
Ангуа Бро делает скидку назад вдоль ворот
49'
Жиресс Тибо из команды Генгам подал угловой слева.
48'
Марсал Фернандо из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Дюкур Шейк из команды Мец делает подножку. Диалло Мустафа заработал фол.
48'
Фалетт Симон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Диалло Мустафа.
47'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец подал угловой слева.
47'
Ангуа Бро выбил мяч на угловой.
47'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец подал угловой слева.
46'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Жиресс Тибо
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
46'
Дидо Этьен из команды Генгам разыграл угловой с правого угла.
46'
Дидо Этьен из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Коад Рено получает желтую карточку.
45'
Вион Тибо из команды Мец делает подножку. Марсал Фернандо заработал фол.
44'
44'
Сарр Исмаила из команды Мец делает навес
44'
43'
Дидо Этьен из команды Генгам делает навес
43'
Икоко Джордан из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
40'
Фалетт Симон возвращается на поле, всё в порядке.
39'
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Фалетт Симон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Дидо Этьен из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
37'
37'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает подножку. Вион Тибо заработал фол.
36'
36'
36'
Нгетт Опа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Кербра Кристоф сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает неудачный навес.
34'
34'
34'
32'
32'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
32'
Сарр Исмаила из команды Мец сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вион Тибо мяча так и не получил
31'
Оберозер Давид вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Салибур Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Манджек Жорж из команды Мец делает подножку. Салибур Янис заработал фол.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
Нгетт Опа нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
28'
Дидо Этьен из команды Генгам в офсайде
26'
26'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает неудачный навес.
26'
Манджек Жорж из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Игроки ФК "Мец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
24'
24'
Милан Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
23'
Дидо Этьен из команды Генгам делает навес
22'
Манджек Жорж из команды Мец делает подножку. Бриан Джимми заработал фол.
22'
Дюкур Шейк из команды Мец сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
21'
21'
Сарр Исмаила из команды Мец делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Менди Александр из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Кербра Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Икоко Джордан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ассу-Экотто Бенуа.
14'
Ривьерес Жонатан из команды Мец делает подножку. Диалло Мустафа заработал фол.
13'
Вион Тибо сделал результативную передачу.
12'
Вион Тибо делает скидку назад вдоль ворот
12'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Манджек Жорж из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Нгетт Опа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кербра Кристоф.
9'
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
5'
Коад Рено получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Диалло Мустафа.
5'
3'
Сарр Исмаила из команды Мец делает подножку. Икоко Джордан заработал фол.
3'
Дидо Этьен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ассу-Экотто Бенуа.
2'
Ривьерес Жонатан из команды Мец делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Мец". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мец 2:2 Генгам
Мец
19% (42)
Ничья:
31.2% (69)
Генгам
49.8% (110)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Генгам:
28.5% (63)
1:1 Ничья:
26.7% (59)
0:1 Генгам:
16.3% (36)
1:0 Мец:
11.3% (25)
2:1 Мец:
5.9% (13)
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