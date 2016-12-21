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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 14091
Мец
2:2
Конец матча
Генгам
0'
1:0
13' Гол
Нгетт Опа
45' Желтая карточка
Коад Рено
1:1
49' Гол
Бриан Джимми
66' Желтая карточка
Салибур Янис
1:2
74' Гол
Бриан Джимми
83' Желтая карточка
Вион Тибо
2:2
90' Гол
Эн Готье
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
93'
Диалло Хабиб сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эн Готье записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
93'
Диалло Хабиб из команды Мец делает пас партнеру.
92'
Молле Флоран из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

92'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Молле Флоран из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
92'
Молле Флоран из команды Мец подал угловой справа.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Генгам
91'
Эн Готье отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
91'
Вратарь парирует удар, который нанес Молле Флоран, и мяч снова в игре
90'
Эн Готье из команды Мец делает передачу за спину защитников.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
88'
Диалло Хабиб из команды Мец делает подножку. Жиресс Тибо заработал фол.
87'
Удар от ворот произведет Мец
87'
Салибур Янис отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
87'
До Лука из команды Генгам делает навес
87'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Ривьерес Жонатан из команды Мец делает навес
Травма, повреждение
86'
Кербра Кристоф возвращается на поле, всё в порядке.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
85'
Кербра Кристоф получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
83'
Вион Тибо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
83'
Вион Тибо из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Кербра Кристоф.
82'
До Лука из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
81'
Удар от ворот произведет Генгам
81'
Тактическая замена. Нгетт Опа уходит с поля и его заменяет Диалло Хабиб
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
79'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает навес
79'
Ангуа Бро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает навес
Офсайд
78'
Де Паув Нилл из команды Генгам в офсайде
77'
Оберозер Давид вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес
Фол, нарушение
76'
Диалло Мустафа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ассу-Экотто Бенуа.
76'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 14091 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
74'
Марсал Фернандо сделал результативную передачу.
Описание гола
74'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бриан Джимми записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
74'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает навес
72'
Тактическая замена. Сарр Исмаила уходит с поля и его заменяет Молле Флоран
72'
Тактическая замена. Манджек Жорж уходит с поля и его заменяет Эн Готье
72'
Тактическая замена. Сарр Исмаила уходит с поля и его заменяет Эн Готье
Фол, нарушение
72'
Манджек Жорж из команды Мец делает подножку. Жиресс Тибо заработал фол.
72'
Тактическая замена. Манджек Жорж уходит с поля и его заменяет Молле Флоран
Угловой
71'
Коад Рено из команды Мец подал угловой справа.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
70'
Вион Тибо бьет и мяч от рикошета проходит мимо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Милан Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает навес
Офсайд
68'
Икоко Джордан из команды Генгам в офсайде
68'
Бриан Джимми нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес
67'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Ассу-Экотто Бенуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Икоко Джордан из команды Генгам делает подножку. Манджек Жорж заработал фол.
Желтая карточка
66'
Салибур Янис получает желтую карточку за неспортивное поведение
66'
Удар от ворот произведет Мец
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Удар от ворот произведет Генгам
65'
Дюкур Шейк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Тактическая замена. Менди Александр уходит с поля и его заменяет Де Паув Нилл
Угловой
61'
Коад Рено из команды Мец разыграл угловой с левого угла.
61'
Сарр Исмаила из команды Мец делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
59'
Менди Александр попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес
59'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Бриан Джимми из команды Генгам делает навес
58'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Вион Тибо из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Удар от ворот произведет Мец
Фол, нарушение
57'
Жиресс Тибо из команды Генгам делает подножку. Ривьерес Жонатан заработал фол.
57'
Жиресс Тибо нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Милан Гидо сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
56'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Удар от ворот произведет Мец
55'
Салибур Янис из команды Генгам бьет головой мимо ворот
55'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает навес
54'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Диалло Мустафа из команды Генгам. Это Манджек Жорж заработал фол.
52'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Икоко Джордан блокирует соперника. Нгетт Опа заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
51'
Жиресс Тибо из команды Генгам. Это Вион Тибо заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
Ангуа Бро сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Бриан Джимми эффектным ударом переправил мяч в ворота.
49'
Ангуа Бро делает скидку назад вдоль ворот
Угловой
49'
Жиресс Тибо из команды Генгам подал угловой слева.
48'
Марсал Фернандо из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
48'
Дюкур Шейк из команды Мец делает подножку. Диалло Мустафа заработал фол.
Фол, нарушение
48'
Фалетт Симон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Диалло Мустафа.
Угловой
47'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец подал угловой слева.
47'
Ангуа Бро выбил мяч на угловой.
Угловой
47'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец подал угловой слева.
46'
Вион Тибо из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Жиресс Тибо
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Угловой
46'
Дидо Этьен из команды Генгам разыграл угловой с правого угла.
46'
Дидо Этьен из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Желтая карточка
45'
Коад Рено получает желтую карточку.
Фол, нарушение
45'
Коад Рено совершает грубый фол. До Лука был жертвой
Фол, нарушение
45'
Вион Тибо из команды Мец делает подножку. Марсал Фернандо заработал фол.
44'
Ангуа Бро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Сарр Исмаила из команды Мец делает навес
44'
Удар от ворот произведет Мец
43'
Дидо Этьен из команды Генгам делает навес
43'
Икоко Джордан из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Травма, повреждение
40'
Фалетт Симон возвращается на поле, всё в порядке.
39'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Фалетт Симон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Дидо Этьен из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает подножку. Вион Тибо заработал фол.
36'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Генгам
36'
Нгетт Опа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Кербра Кристоф сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
35'
Вион Тибо из команды Мец делает навес
Фол, нарушение
35'
Нгетт Опа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал До Лука.
35'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
34'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает неудачный навес.
34'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Ангуа Бро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Ангуа Бро из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Вион Тибо.
32'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
32'
Сарр Исмаила из команды Мец сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вион Тибо мяча так и не получил
31'
Оберозер Давид вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Салибур Янис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Манджек Жорж из команды Мец делает подножку. Салибур Янис заработал фол.
30'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
Нгетт Опа нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
28'
Дидо Этьен из команды Генгам в офсайде
26'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Марсал Фернандо из команды Генгам делает неудачный навес.
26'
Манджек Жорж из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Игроки ФК "Мец" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Милан Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес
23'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Дидо Этьен из команды Генгам делает навес
Фол, нарушение
22'
Манджек Жорж из команды Мец делает подножку. Бриан Джимми заработал фол.
22'
Дюкур Шейк из команды Мец сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
21'
Ангуа Бро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Сарр Исмаила из команды Мец делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Менди Александр из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Кербра Кристоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
14'
Икоко Джордан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ассу-Экотто Бенуа.
Фол, нарушение
14'
Ривьерес Жонатан из команды Мец делает подножку. Диалло Мустафа заработал фол.
13'
Вион Тибо сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Нгетт Опа из клуба "Мец" отправил мяч головой в ворота.
12'
Вион Тибо делает скидку назад вдоль ворот
Угловой
12'
Коад Рено из команды Мец подал угловой справа.
12'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Манджек Жорж из команды Мец делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
9'
Нгетт Опа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кербра Кристоф.
9'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
5'
Коад Рено получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Диалло Мустафа.
5'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Сарр Исмаила из команды Мец делает подножку. Икоко Джордан заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Дидо Этьен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ассу-Экотто Бенуа.
2'
Ривьерес Жонатан из команды Мец делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Мец". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мец 2:2 Генгам
Мец
19% (42)
Ничья:
31.2% (69)
Генгам
49.8% (110)

Вы не участвовали в прогнозе

Генгам:
28.5% (63)
Ничья:
26.7% (59)
Генгам:
16.3% (36)
Мец:
11.3% (25)
Мец:
5.9% (13)
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