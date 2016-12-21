  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 29076
Хоффенхайм
1:1
Конец матча
Вердер
0'
1:0
26' Гол
Вагнер Сандро
53' Желтая карточка
Гарсия Сантьяго
73' Желтая карточка
Бартельс Фин
78' Желтая карточка
Хюбнер Бенжамин
1:1
87' Гол
Гнабри Серж
90' Желтая карточка
Швеглер Пирмин
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
Желтая карточка
92'
Швеглер Пирмин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
92'
Швеглер Пирмин атакует сзади соперника. Бартельс Фин пострадал.
92'
Бартельс Фин из команды Вердер устремляется вперед с мячом.
91'
Гарсия Улиссес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Угловой
91'
Атик Бариш из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
91'
Велькович Милош выбил мяч на угловой.
91'
Тольян Йереми из команды Хоффенхайм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
Гарсия Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Полански Ойген из команды Хоффенхайм делает навес
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Тактическая замена. Писарро Клаудио уходит с поля и его заменяет Гарсия Улиссес
Фол, нарушение
89'
Юханнссон Арон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Зюле Никлас.
89'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
89'
Бартельс Фин бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
87'
Гарсия Сантьяго сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гнабри Серж записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
87'
Гарсия Сантьяго из команды Вердер делает навес
87'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
86'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Гарсия Сантьяго заработал фол.
Фол, нарушение
86'
Юнузович Златко из команды Вердер делает подножку. Вагнер Сандро заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 29076 болельщиков
Фол, нарушение
84'
Мойсандер Никлас атакует сзади соперника. Атик Бариш пострадал.
84'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
83'
Мойсандер Никлас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Вагнер Сандро.
Фол, нарушение
83'
Юханнссон Арон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фогт Кевин.
83'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
82'
Тактическая замена. Амири Надим уходит с поля и его заменяет Атик Бариш
81'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
80'
Амири Надим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
80'
Хюбнер Бенжамин выбил мяч на угловой.
80'
Бартельс Фин из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
79'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
Удар от ворот произведет Вердер
79'
Тольян Йереми на финте ушёл от оппонента.
Желтая карточка
78'
Хюбнер Бенжамин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
78'
Хюбнер Бенжамин совершает грубый фол. Юнузович Златко был жертвой
77'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Тактическая замена. Сане Людовик уходит с поля и его заменяет Юханнссон Арон
Фол, нарушение
76'
Юнузович Златко из команды Вердер делает подножку. Полански Ойген заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
Удар от ворот произведет Вердер
75'
Крамарич Андрей имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
75'
Дробны Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает навес
74'
Удар от ворот произведет Вердер
74'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
74'
Удар от ворот произведет Вердер
74'
Полански Ойген бьет из пределов штрафной и упускает момент!
74'
Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Амири Надим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
73'
Бартельс Фин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
73'
Бартельс Фин совершает грубый фол. Кадержабек Павел был жертвой
73'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Зюле Никлас из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Зюле Никлас из команды Хоффенхайм устремляется вперед с мячом.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Полански Ойген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
69'
Хюбнер Бенжамин выбил мяч на угловой.
69'
Бартельс Фин из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
68'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает подножку. Бауэр Роберт заработал фол.
68'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
67'
Тактическая замена. Ют Марк уходит с поля и его заменяет Крамарич Андрей
Фол, нарушение
67'
Бауэр Роберт из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Вагнер Сандро.
66'
Удар от ворот произведет Вердер
66'
Тактическая замена. Демирбай Керем уходит с поля и его заменяет Швеглер Пирмин
66'
Полански Ойген из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
66'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает навес
66'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Тольян Йереми не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
65'
Тольян Йереми оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
65'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
62'
Удар от ворот произведет Вердер
62'
Демирбай Керем бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
Офсайд
60'
Юнузович Златко из команды Вердер в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
59'
После дальнего удара, который нанес Бартельс Фин мяч отбит вратарем
59'
Демирбай Керем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
59'
Хюбнер Бенжамин выбил мяч на угловой.
59'
Бауэр Роберт из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
58'
Крузе Макс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
58'
Бауэр Роберт получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Амири Надим.
56'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Гарсия Сантьяго заработал фол.
55'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Амири Надим из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
55'
Демирбай Керем бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
Желтая карточка
53'
Гарсия Сантьяго получает желтую карточку.
Фол, нарушение
53'
Гарсия Сантьяго совершает грубый фол. Демирбай Керем был жертвой
53'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
51'
Бартельс Фин из команды Вердер делает подножку. Тольян Йереми заработал фол.
Фол, нарушение
51'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает подножку. Хюбнер Бенжамин заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Офсайд
49'
Амири Надим из команды Хоффенхайм в офсайде
48'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
46'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает подножку. Кадержабек Павел заработал фол.
46'
Тактическая замена. Баргфреде Филипп уходит с поля и его заменяет Бартельс Фин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
45'
Полански Ойген из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Баргфреде Филипп.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
44'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает подножку. Полански Ойген заработал фол.
43'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Тольян Йереми из команды Хоффенхайм делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
40'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает подножку. Баргфреде Филипп заработал фол.
39'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Писарро Клаудио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
38'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Бауэр Роберт заработал фол.
37'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
34'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
34'
Зюле Никлас имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
34'
Полански Ойген из команды Хоффенхайм делает навес
34'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Велькович Милош атакует сзади соперника. Кадержабек Павел пострадал.
32'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Тольян Йереми из команды Хоффенхайм делает навес
32'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Гнабри Серж из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
29'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
29'
Гнабри Серж бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
29'
Тольян Йереми из команды Хоффенхайм делает подножку. Бауэр Роберт заработал фол.
28'
Амири Надим нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
28'
Зюле Никлас выбил мяч на угловой.
27'
Гнабри Серж из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Демирбай Керем сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вагнер Сандро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
26'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
26'
Писарро Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Угловой
25'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
25'
Баргфреде Филипп выбил мяч на угловой.
25'
Амири Надим на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
24'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает подножку. Тольян Йереми заработал фол.
23'
Кадержабек Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
23'
Вагнер Сандро выбил мяч на угловой.
Угловой
23'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
23'
Хюбнер Бенжамин выбил мяч на угловой.
22'
Бауэр Роберт из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Вердер
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
19'
Крузе Макс коснулся мяча рукой.
19'
Гнабри Серж из команды Вердер делает навес
Фол, нарушение
17'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает подножку. Бауэр Роберт заработал фол.
17'
Полански Ойген нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
15'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает навес
Угловой
15'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
15'
Бауэр Роберт выбил мяч на угловой.
14'
Амири Надим из команды Хоффенхайм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
13'
Писарро Клаудио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
13'
Зюле Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой справа.
13'
Ют Марк выбил мяч на угловой.
13'
Юнузович Златко из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
12'
Юнузович Златко из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
12'
Фогт Кевин выбил мяч на угловой.
12'
Гнабри Серж на финте ушёл от оппонента.
10'
Бауэр Роберт из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
7'
Удар от ворот произведет Вердер
7'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм наносит неточный удар с лета
7'
Фогт Кевин выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
6'
Юнузович Златко из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Демирбай Керем.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
4'
Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Юнузович Златко из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Амири Надим бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
3'
Вагнер Сандро нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Велькович Милош получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Амири Надим.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вердер". Встреча началась!
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:1 Вердер
Хоффенхайм
84% (189)
Ничья:
10.7% (24)
Вердер
5.3% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Хоффенхайм:
44% (99)
Хоффенхайм:
14.2% (32)
Хоффенхайм:
13.8% (31)
Хоффенхайм:
8.4% (19)
Ничья:
8.4% (19)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация