Стадион: Райн-Неккар-Арена Зрители: 29076
1:1
Конец матча
1:0
26' ГолВагнер Сандро
53' Желтая карточкаГарсия Сантьяго
73' Желтая карточкаБартельс Фин
78' Желтая карточкаХюбнер Бенжамин
1:1
87' ГолГнабри Серж
90' Желтая карточкаШвеглер Пирмин
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
92'
Швеглер Пирмин получает желтую карточку.
92'
Швеглер Пирмин атакует сзади соперника. Бартельс Фин пострадал.
92'
Бартельс Фин из команды Вердер устремляется вперед с мячом.
91'
Гарсия Улиссес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Атик Бариш из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
91'
Велькович Милош выбил мяч на угловой.
91'
Тольян Йереми из команды Хоффенхайм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
Гарсия Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Полански Ойген из команды Хоффенхайм делает навес
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Тактическая замена. Писарро Клаудио уходит с поля и его заменяет Гарсия Улиссес
89'
Юханнссон Арон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Зюле Никлас.
89'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Бартельс Фин бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
87'
Гарсия Сантьяго сделал результативную передачу.
87'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гнабри Серж записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
87'
Гарсия Сантьяго из команды Вердер делает навес
87'
86'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Гарсия Сантьяго заработал фол.
86'
Юнузович Златко из команды Вердер делает подножку. Вагнер Сандро заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 29076 болельщиков
84'
Мойсандер Никлас атакует сзади соперника. Атик Бариш пострадал.
84'
83'
Мойсандер Никлас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Вагнер Сандро.
83'
Юханнссон Арон получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фогт Кевин.
83'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
82'
Тактическая замена. Амири Надим уходит с поля и его заменяет Атик Бариш
81'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
80'
Амири Надим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
80'
Бартельс Фин из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
79'
79'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
79'
79'
Тольян Йереми на финте ушёл от оппонента.
78'
Хюбнер Бенжамин получает желтую карточку.
78'
Хюбнер Бенжамин совершает грубый фол. Юнузович Златко был жертвой
77'
76'
Тактическая замена. Сане Людовик уходит с поля и его заменяет Юханнссон Арон
76'
Юнузович Златко из команды Вердер делает подножку. Полански Ойген заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
75'
75'
Крамарич Андрей имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
75'
Дробны Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
74'
74'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
74'
74'
Полански Ойген бьет из пределов штрафной и упускает момент!
74'
Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Амири Надим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Бартельс Фин получает желтую карточку.
73'
Бартельс Фин совершает грубый фол. Кадержабек Павел был жертвой
73'
72'
70'
70'
Зюле Никлас из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Зюле Никлас из команды Хоффенхайм устремляется вперед с мячом.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Полански Ойген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
69'
69'
Бартельс Фин из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает подножку. Бауэр Роберт заработал фол.
68'
67'
Тактическая замена. Ют Марк уходит с поля и его заменяет Крамарич Андрей
67'
Бауэр Роберт из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Вагнер Сандро.
66'
66'
Тактическая замена. Демирбай Керем уходит с поля и его заменяет Швеглер Пирмин
66'
Полански Ойген из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
66'
66'
65'
Тольян Йереми не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
65'
Тольян Йереми оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
65'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
62'
62'
Демирбай Керем бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
60'
Юнузович Златко из команды Вердер в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
59'
После дальнего удара, который нанес Бартельс Фин мяч отбит вратарем
59'
Демирбай Керем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
59'
58'
58'
Крузе Макс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
Бауэр Роберт получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Амири Надим.
56'
56'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Гарсия Сантьяго заработал фол.
55'
55'
Амири Надим из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
55'
Демирбай Керем бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
53'
Гарсия Сантьяго получает желтую карточку.
53'
Гарсия Сантьяго совершает грубый фол. Демирбай Керем был жертвой
53'
52'
52'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Бартельс Фин из команды Вердер делает подножку. Тольян Йереми заработал фол.
51'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает подножку. Хюбнер Бенжамин заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
49'
Амири Надим из команды Хоффенхайм в офсайде
48'
48'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
46'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает подножку. Кадержабек Павел заработал фол.
46'
Тактическая замена. Баргфреде Филипп уходит с поля и его заменяет Бартельс Фин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Полански Ойген из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Баргфреде Филипп.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
44'
Писарро Клаудио из команды Вердер делает подножку. Полански Ойген заработал фол.
43'
42'
Тольян Йереми из команды Хоффенхайм делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает подножку. Баргфреде Филипп заработал фол.
39'
39'
Писарро Клаудио попал в створ, но вратарь справился с ударом.
38'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Бауэр Роберт заработал фол.
37'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
34'
34'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
34'
Зюле Никлас имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
34'
Полански Ойген из команды Хоффенхайм делает навес
34'
34'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Велькович Милош атакует сзади соперника. Кадержабек Павел пострадал.
32'
32'
Тольян Йереми из команды Хоффенхайм делает навес
32'
31'
31'
Гнабри Серж из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
30'
30'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес
29'
29'
Гнабри Серж бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Тольян Йереми из команды Хоффенхайм делает подножку. Бауэр Роберт заработал фол.
28'
Амири Надим нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
28'
Зюле Никлас выбил мяч на угловой.
27'
Гнабри Серж из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Демирбай Керем сделал результативную передачу.
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вагнер Сандро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
26'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
26'
Писарро Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
25'
Баргфреде Филипп выбил мяч на угловой.
25'
Амири Надим на финте ушёл от оппонента.
24'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает подножку. Тольян Йереми заработал фол.
23'
Кадержабек Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
Вагнер Сандро выбил мяч на угловой.
23'
23'
22'
22'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
19'
Крузе Макс коснулся мяча рукой.
19'
Гнабри Серж из команды Вердер делает навес
17'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает подножку. Бауэр Роберт заработал фол.
17'
Полански Ойген нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
15'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
15'
15'
15'
15'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
15'
Бауэр Роберт выбил мяч на угловой.
14'
Амири Надим из команды Хоффенхайм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
13'
Писарро Клаудио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
13'
Зюле Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Ют Марк выбил мяч на угловой.
13'
Юнузович Златко из команды Вердер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Юнузович Златко из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
12'
Фогт Кевин выбил мяч на угловой.
12'
Гнабри Серж на финте ушёл от оппонента.
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
7'
7'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм наносит неточный удар с лета
7'
Фогт Кевин выбил мяч подальше от ворот.
6'
Юнузович Златко из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Демирбай Керем.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
4'
Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Юнузович Златко из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Амири Надим бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
3'
Вагнер Сандро нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
3'
2'
2'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Велькович Милош получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Амири Надим.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вердер". Встреча началась!
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:1 Вердер
Хоффенхайм
84% (189)
Ничья:
10.7% (24)
Вердер
5.3% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Хоффенхайм:
44% (99)
2:0 Хоффенхайм:
14.2% (32)
1:0 Хоффенхайм:
13.8% (31)
3:1 Хоффенхайм:
8.4% (19)
1:1 Ничья:
8.4% (19)
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