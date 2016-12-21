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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 26181
Лилль
1:1
Конец матча
Ренн
0'
0:0
11' Не забитый пенальти
Эдер Лопеш
0:1
22' Гол
Нтеп Пауль-Жорж
80' Желтая карточка
Мешер Андре
87' Желтая карточка
Рони Лопеш
1:1
89' Гол
Эдер Лопеш
90'+4
Второй тайм
94'
Эдер Лопеш нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Martin Terrier из команды Лилль делает пас партнеру.
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
93'
После дальнего удара, который нанес Дьякаби Адама мяч отбит вратарем
93'
Дьякаби Адама из команды Ренн устремляется вперед с мячом.

93'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Удар от ворот произведет Ренн
92'
Эдер Лопеш бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
92'
Фернандеш Желсон из команды Ренн делает подножку. Слити Наим заработал фол.
Офсайд
91'
Эдер Лопеш из команды Лилль в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
Пальмьери Жульян сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эдер Лопеш записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Пальмьери Жульян из команды Лилль делает пас партнеру.
89'
Биссума Ив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Рони Лопеш из команды Лилль подал угловой слева.
88'
Данзе Ромен выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
88'
Энрике Педро из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Сумаоро Адама.
88'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
87'
Рони Лопеш получает желтую карточку.
Фол, нарушение
87'
Рони Лопеш совершает грубый фол. Эну Адриен был жертвой
87'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Энрике Педро
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Бааль Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает навес
Фол, нарушение
82'
Дьякаби Адама из команды Ренн делает подножку. Коршья Себастьен заработал фол.
81'
После штрафного удара,который нанес Коршья Себастьен мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
80'
Мешер Андре получает желтую карточку.
Фол, нарушение
80'
Мешер Андре совершает грубый фол. Martin Terrier был жертвой
79'
Martin Terrier попал в створ, но вратарь справился с ударом.
79'
Тактическая замена. Санхаре Юнусс уходит с поля и его заменяет Martin Terrier
78'
Эну Адриен из команды Ренн играет в стеночку с партнером по команде. Сио Жованни это был.
78'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Бааль Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Пальмьери Жульян из команды Лилль делает навес
77'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Удар от ворот произведет Лилль
75'
Эну Адриен из команды Ренн наносит неточный удар с лета
75'
Дьякаби Адама из команды Ренн делает навес
74'
Тактическая замена. Нтеп Пауль-Жорж уходит с поля и его заменяет Дьякаби Адама
Фол, нарушение
73'
Санхаре Юнусс из команды Лилль делает подножку. Гуркюфф Йоанн заработал фол.
73'
Удар от ворот произведет Ренн
73'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает неудачный навес.
Фол, нарушение
70'
Эдер Лопеш получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мешер Андре.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 26181 болельщиков
68'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Биссума Ив из команды Лилль делает навес
67'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
66'
Бааль Людовик из команды Ренн делает подножку. Рони Лопеш заработал фол.
Фол, нарушение
66'
Данзе Ромен из команды Ренн. Это Пальмьери Жульян заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
64'
Пальмьери Жульян из команды Лилль делает подножку. Эну Адриен заработал фол.
64'
Удар от ворот произведет Ренн
63'
Рони Лопеш бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Тактическая замена. Саид Уэсли уходит с поля и его заменяет Эну Адриен
62'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Биссума Ив
61'
Пальмьери Жульян имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
61'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает навес
60'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Рони Лопеш из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
59'
Рони Лопеш из команды Лилль делает подножку. Нтеп Пауль-Жорж заработал фол.
59'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Амаду Ибрагим из команды Лилль делает навес
59'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
58'
Эдер Лопеш бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
Рони Лопеш из команды Лилль делает пас партнеру.
57'
Удар от ворот произведет Ренн
57'
Сивельи Ренато из команды Лилль бьет головой мимо ворот
Угловой
57'
Рони Лопеш из команды Лилль подал угловой справа.
56'
Коршья Себастьен бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
56'
Амаду Ибрагим выбил мяч подальше от ворот.
56'
Удар от ворот произведет Ренн
55'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
55'
Саид Уэсли из команды Ренн. Это Пальмьери Жульян заработал фол.
54'
Саид Уэсли из команды Ренн делает навес
54'
Удар от ворот произведет Лилль
54'
Саид Уэсли бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
53'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
50'
Пальмьери Жульян из команды Лилль делает навес
50'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Саид Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Рони Лопеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Фернандеш Желсон из команды Ренн делает подножку. Санхаре Юнусс заработал фол.
46'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Слити Наим из команды Лилль делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
42'
Бензия Яссин из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
41'
Сумаоро Адама из команды Лилль отвел угрозу отличным подкатом
41'
Сио Жованни из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
41'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
41'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
40'
Сио Жованни из команды Ренн делает подножку. Сумаоро Адама заработал фол.
39'
Андре Бенжамин из команды Ренн наносит очень неточный удар.
39'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Слити Наим из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Эдер Лопеш из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
37'
Удар от ворот произведет Лилль
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Удар от ворот произведет Ренн
35'
Эдер Лопеш из команды Лилль бьет головой мимо ворот
35'
Слити Наим из команды Лилль делает навес
Фол, нарушение
34'
Мешер Андре из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Эдер Лопеш.
Фол, нарушение
33'
Рони Лопеш из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Андре Бенжамин.
33'
Рони Лопеш отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
32'
Фернандеш Желсон из команды Ренн. Это Слити Наим заработал фол.
31'
После дальнего удара, который нанес Нтеп Пауль-Жорж мяч отбит вратарем
31'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Сивельи Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Гуркюфф Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает подножку. Гуркюфф Йоанн заработал фол.
29'
Саид Уэсли не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
29'
Саид Уэсли на финте ушёл от оппонента.
29'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Эньема Венсан вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Саид Уэсли из команды Ренн делает навес
28'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Ренн
27'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Бааль Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Слити Наим из команды Лилль делает навес
Фол, нарушение
25'
Бааль Людовик из команды Ренн. Это Бензия Яссин заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
Бензия Яссин пробил головой, вратарь справился с ударом.
24'
Слити Наим из команды Лилль делает навес
22'
Гуркюфф Йоанн сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Нтеп Пауль-Жорж из клуба "Ренн" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
22'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой справа.
22'
Пальмьери Жульян выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
21'
Бааль Людовик из команды Ренн делает подножку. Рони Лопеш заработал фол.
20'
Эньема Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Саид Уэсли из команды Ренн делает отличный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Ренн бьет головой мимо ворот
19'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
18'
Удар от ворот произведет Ренн
17'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Мешер Андре сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
17'
Слити Наим из команды Лилль делает навес
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
15'
Слити Наим из команды Лилль делает подножку. Нтеп Пауль-Жорж заработал фол.
15'
Бааль Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Андре Бенжамин блокирует соперника. Рони Лопеш заработал своей команде штрафной.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
14'
Сивельи Ренато из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Сио Жованни.
13'
Удар от ворот произведет Лилль
13'
Бааль Людовик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Гуркюфф Йоанн исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
12'
Бензия Яссин из команды Лилль делает подножку. Андре Бенжамин заработал фол.
Описание гола
11'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Эдер Лопеш бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
10'
ПЕНАЛЬТИ! – Данзе Ромен сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Слити Наим заработал пенальти для своей команды
8'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Ренн делает подножку. Коршья Себастьен заработал фол.
7'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
6'
Мешер Андре получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Эдер Лопеш.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
4'
Удар от ворот произведет Лилль
3'
Нтеп Пауль-Жорж бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
2'
Саид Уэсли получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пальмьери Жульян.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
Фол, нарушение
1'
Данзе Ромен из команды Ренн делает подножку. Бензия Яссин заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 1:1 Ренн
Лилль
72.6% (162)
Ничья:
21.1% (47)
Ренн
6.3% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Лилль:
33.6% (75)
Лилль:
26.5% (59)
Ничья:
18.4% (41)
Лилль:
9.9% (22)
Ренн:
3.6% (8)
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