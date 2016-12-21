Стадион: Пьер Моруа Зрители: 26181
0:0
11' Не забитый пенальтиЭдер Лопеш
0:1
22' ГолНтеп Пауль-Жорж
80' Желтая карточкаМешер Андре
87' Желтая карточкаРони Лопеш
1:1
89' ГолЭдер Лопеш
Второй тайм
94'
Эдер Лопеш нанес удар, но тот был заблокирован.
94'
Martin Terrier из команды Лилль делает пас партнеру.
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
93'
После дальнего удара, который нанес Дьякаби Адама мяч отбит вратарем
93'
Дьякаби Адама из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
93'
93'
92'
Эдер Лопеш бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Фернандеш Желсон из команды Ренн делает подножку. Слити Наим заработал фол.
91'
Эдер Лопеш из команды Лилль в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
Пальмьери Жульян сделал результативную передачу.
89'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эдер Лопеш записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
89'
Пальмьери Жульян из команды Лилль делает пас партнеру.
89'
Биссума Ив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Рони Лопеш из команды Лилль подал угловой слева.
88'
Данзе Ромен выбил мяч на угловой.
88'
Энрике Педро из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Сумаоро Адама.
88'
87'
Рони Лопеш получает желтую карточку.
87'
Рони Лопеш совершает грубый фол. Эну Адриен был жертвой
87'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Энрике Педро
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
85'
82'
Дьякаби Адама из команды Ренн делает подножку. Коршья Себастьен заработал фол.
81'
После штрафного удара,который нанес Коршья Себастьен мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Мешер Андре получает желтую карточку.
80'
Мешер Андре совершает грубый фол. Martin Terrier был жертвой
79'
Martin Terrier попал в створ, но вратарь справился с ударом.
79'
Тактическая замена. Санхаре Юнусс уходит с поля и его заменяет Martin Terrier
78'
Эну Адриен из команды Ренн играет в стеночку с партнером по команде. Сио Жованни это был.
78'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
77'
Пальмьери Жульян из команды Лилль делает навес
77'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
75'
Эну Адриен из команды Ренн наносит неточный удар с лета
75'
Дьякаби Адама из команды Ренн делает навес
74'
Тактическая замена. Нтеп Пауль-Жорж уходит с поля и его заменяет Дьякаби Адама
73'
Санхаре Юнусс из команды Лилль делает подножку. Гуркюфф Йоанн заработал фол.
73'
73'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает неудачный навес.
70'
Эдер Лопеш получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мешер Андре.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 26181 болельщиков
68'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Биссума Ив из команды Лилль делает навес
67'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Бааль Людовик из команды Ренн делает подножку. Рони Лопеш заработал фол.
66'
Данзе Ромен из команды Ренн. Это Пальмьери Жульян заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Пальмьери Жульян из команды Лилль делает подножку. Эну Адриен заработал фол.
64'
63'
Рони Лопеш бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Тактическая замена. Саид Уэсли уходит с поля и его заменяет Эну Адриен
62'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Биссума Ив
61'
Пальмьери Жульян имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
61'
60'
60'
Рони Лопеш из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
59'
Рони Лопеш из команды Лилль делает подножку. Нтеп Пауль-Жорж заработал фол.
59'
59'
59'
Мешер Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
Эдер Лопеш бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
Рони Лопеш из команды Лилль делает пас партнеру.
57'
57'
Сивельи Ренато из команды Лилль бьет головой мимо ворот
57'
Рони Лопеш из команды Лилль подал угловой справа.
56'
Коршья Себастьен бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
56'
Амаду Ибрагим выбил мяч подальше от ворот.
56'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Саид Уэсли из команды Ренн. Это Пальмьери Жульян заработал фол.
54'
Саид Уэсли из команды Ренн делает навес
54'
54'
Саид Уэсли бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
53'
50'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
50'
Пальмьери Жульян из команды Лилль делает навес
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
49'
Саид Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Рони Лопеш навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Фернандеш Желсон из команды Ренн делает подножку. Санхаре Юнусс заработал фол.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
42'
Бензия Яссин из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
41'
Сумаоро Адама из команды Лилль отвел угрозу отличным подкатом
41'
Сио Жованни из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
41'
41'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Сио Жованни из команды Ренн делает подножку. Сумаоро Адама заработал фол.
39'
Андре Бенжамин из команды Ренн наносит очень неточный удар.
39'
38'
Слити Наим из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
37'
Эдер Лопеш из команды Лилль устремляется вперед с мячом.
37'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
35'
Эдер Лопеш из команды Лилль бьет головой мимо ворот
35'
34'
Мешер Андре из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Эдер Лопеш.
33'
Рони Лопеш из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Андре Бенжамин.
33'
Рони Лопеш отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
32'
Фернандеш Желсон из команды Ренн. Это Слити Наим заработал фол.
31'
После дальнего удара, который нанес Нтеп Пауль-Жорж мяч отбит вратарем
31'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Сивельи Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Гуркюфф Йоанн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Эдер Лопеш из команды Лилль делает подножку. Гуркюфф Йоанн заработал фол.
29'
Саид Уэсли не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
29'
Саид Уэсли на финте ушёл от оппонента.
29'
28'
Эньема Венсан вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Саид Уэсли из команды Ренн делает навес
28'
27'
27'
26'
26'
25'
Бааль Людовик из команды Ренн. Это Бензия Яссин заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
Бензия Яссин пробил головой, вратарь справился с ударом.
24'
22'
Гуркюфф Йоанн сделал результативную передачу.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Нтеп Пауль-Жорж из клуба "Ренн" отправил мяч головой в ворота.
22'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн подал угловой справа.
22'
Пальмьери Жульян выбил мяч на угловой.
21'
Бааль Людовик из команды Ренн делает подножку. Рони Лопеш заработал фол.
20'
Эньема Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Саид Уэсли из команды Ренн делает отличный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
19'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Ренн бьет головой мимо ворот
19'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
18'
17'
Костил Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Мешер Андре сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
17'
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
15'
Слити Наим из команды Лилль делает подножку. Нтеп Пауль-Жорж заработал фол.
15'
15'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Андре Бенжамин блокирует соперника. Рони Лопеш заработал своей команде штрафной.
14'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
14'
Сивельи Ренато из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Сио Жованни.
13'
13'
Бааль Людовик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Гуркюфф Йоанн исполняет штрафной удар, но его блокируют
12'
Бензия Яссин из команды Лилль делает подножку. Андре Бенжамин заработал фол.
11'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Эдер Лопеш бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
10'
ПЕНАЛЬТИ! – Данзе Ромен сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Слити Наим заработал пенальти для своей команды
8'
8'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Ренн делает подножку. Коршья Себастьен заработал фол.
7'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
6'
Мешер Андре получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Эдер Лопеш.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
4'
3'
Нтеп Пауль-Жорж бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Саид Уэсли получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Пальмьери Жульян.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Данзе Ромен из команды Ренн делает подножку. Бензия Яссин заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 1:1 Ренн
Лилль
72.6% (162)
Ничья:
21.1% (47)
Ренн
6.3% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Лилль:
33.6% (75)
2:1 Лилль:
26.5% (59)
1:1 Ничья:
18.4% (41)
2:0 Лилль:
9.9% (22)
1:2 Ренн:
3.6% (8)
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