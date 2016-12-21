Второй тайм

- Финальный свисток! "Бавария" победила 3:0!

90' Всё-таки в концовочке "Бавария" снова включилась и создала несколько опасных моментов, хотя может быть даже и не пришлось для этого включаться особо, а просто атакуют на кураже.

89' И еще один момент! Левандовски под острейшим углом выходил один на один с вратарем, не стал поляк бить по воротам, а сделал пас открытому Бернату, чей удар в последний момент успевают заблокировать!

87' Перекладина спасает гостей! Обыграл слева в штрафной соперника Рибери и классно пробивает по центру в перекладину, затем мяч отскочил на линию ворот, но добить его никому не удается!

86' Действительно, Коста подходит к мячу и сильно бьет с левой ноги в дальнюю девятку, не ошибается Гулач, дотягиваясь до летящего снаряда рукой!

85' Заработали хозяева опасный стандарт близ радиуса чужой штрафной, получил по ногам здесь Алькантара. Это шанс на гол для Косты.

84' А вот и получил мяч Зельке на чужой половине поля, отличный вариант развития атаки справа был в виде скоростного Бёрка, только Зельке сделал три лишних касания, а затем отдал пас назад, вот так вот. Всё запорол.

83' Последняя замена у гостей: покинул поле с не очень довольным видом Забитцер, вместо него появился юный талант Оливер Бёрк.

81' Очень давно уже появился на поле Зельке и до сих пор я не видел, чтобы он касался мяча, да и вообще хоть как-то участвовал в игре.

80' Прошла передача в штрафную на Рибери, который с разворота низом пробивает по воротам, на месте Гулач.

79' Опасно! Прорвался за счет дриблинга справа в штрафную Коста и прострелил от самой лицевой в центр, мяч всех пролетел там и достался на дальнем краю штрафной Бернату, тот был совершенно свободен, но пробил не очень здорово, Поульсен в падении команду спасает!

77' Не дает Хаби Алонсо начать быструю контратаку гостям, снося с ног Поульсена еще около штрафной соперника. Быстро разыграли гости мяч и потеряли его.

76' Смирился "Лейпциг" с тем, что он сегодня не просто проиграет, а еще и скорее всего крупно, вообще гости из восточной Германии не появляются у ворот Нойера уже давно.

75' Последняя замена у хозяев в этом матче: Артуро Видаль покидает поле, аплодируя трибунам, вместо него появляется Киммих.

74' Кросс от Берната от самого углового флага с левого фланга во вратарскую на Левандовского, там сумел Гулач дотянуться до мяча на выходе руками.

73' Вроде активно вошел в игру Рибери, постоянно француз мяч получает, однако в очередной раз вот сейчас он ошибается в передаче на несколько метров.

71' На своей половине поля катают мяч неторопливо мюнхенцы, да, если бы арбитр мог, то он дал бы финальный свисток уже сейчас я уверен.

70' Оригинально всё задумал Левандовски, делая передачу в разрез налево на ход Рибери, тот разумеется вышел бы один на один с венгерским вратарем, правда, защитник сумел дотянуться до мяча ногой в последний момент.

69' Очередной офсайд во втором тайме, в этот раз забирает в него Левандовски на левом краю штрафной. Хочет, очень хочет Роберт забить.

67' Итак, обещанная мною замена у хозяев: покидает под аплодисменты поле Давид Алаба, вместо него появился Хуан Бернат.

66' Два угловых подряд подали хозяева, ничего опасного с них создать не удается, тем временем замена готовится у мюнхенской команды.

65' Здорово перехватили мяч у чужой штрафной мюнхенцы, Рибери сначала завозился, а вот потом в несколько передач вскрыли защиту гостей, вышел один на один Левандовски, однако не сумел вратаря снова переиграть в ближнем бою!

64' Длиннющая передача из центрального круга на ход Франку Рибери на левый фланг, у француза был здесь зафиксирован офсайд лайнсменом.

63' Откровенно говоря, не получается второй тайм интересным, выключилась "Бавария" из этой игры, понимая свое полное превосходство, а гости в меньшинстве и проигрывая в 3 мяча не могут найти ресурсы для того, чтобы забить.

61' Заброс из глубины поля на Левандовского к радиусу штрафной, тот классно обработал мяч вытянутой ногой, только вот затем поляк себе подыграл рукой.

60' Замена у "Лейпцига": появляется на поле Зельке, вместо Вернера, которому нечем себя сегодня упрекнуть, просто так сложился матч для команды.

59' Еще одна желтая карточка в нашем матче, сорвал контратаку мюнхенцев у их штрафной Забитцер, здесь арбитр абсолютно прав.

58' Опасно! Отскочил мяч на радиусе штрафной к свободному Ильзанкеру, тот сильно бьет по воротам, снаряд по пути попадает в защитника и изменил направление полета в сторону правой штанги, но не залетает в угол, повезло Нойеру!

57' Желтую карточку за удар соперника локтем в воздушном единоборстве получает Видаль, для чилийца это привычна ситуация.

56' Рибери редким для себя образом ошибается в довольно простой передаче в штрафную на Левандовского, мог поляк даже один на один выйти, однако француз сыграл неудачно.

54' Решили оригинально разыграть хозяева стандарт, Алькантара не стал подавать в штрафную, а сделал передачу верхом на Косту, который слету пробил по воротам, очень сложный этюд, слабовато получилось, да и не попал в створ бразилец.

53' Завозился на дальней бровке Рибери с мячом, туда-сюда с ним бегал, что в итоге заставляет нарушить правила Ильзанкера.

52' Проходит проникающая передача низом в штрафную на совершенно свободного Левандовского, тот не сумел в ближнем бою переиграть голкипера гостей!

50' Заработали угловой хозяева, подача Рибери на дальний край штрафной площади на Дугласа Косту, который похоже подыграл себе там рукой.

49' В середине поля неторопливо катают мяч мюнхенцы, гости в свою очередь пока не прессингуют. Посмотрим как будут развиваться события.

48' Кстати, у мюнхенской команды тоже ведь произошла замена: Франк Рибери заменил в перерыве Арьена Роббена.

47' Произошла у гостей замена в перерыве: Кейта во втором тайме на поле не появился, вместо него будет играть Кайзер.