Стадион: Аллианц Арена Зрители: 75000
1:0
17' ГолТьяго Алькантара
2:0
25' ГолАлонсо Хаби
30' Красная карточкаФорсберг Эмиль
3:0
45' ПенальтиЛевандовски Роберт
56' Желтая карточкаВидаль Артуро
58' Желтая карточкаЗабитцер Марсель
Новости после матча
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На этом наша трансляция заканчивается! "Бавария" в последнем перед зимним перерывом туре дома обыграла "Лейпциг" со счетом 3:0 и теперь единолично лидирует в таблице Бундеслиги! Для Вас работал Артём Варенов! Всех благ и спасибо за внимание!
Второй тайм
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Финальный свисток! "Бавария" победила 3:0!
90'
Всё-таки в концовочке "Бавария" снова включилась и создала несколько опасных моментов, хотя может быть даже и не пришлось для этого включаться особо, а просто атакуют на кураже.
89'
И еще один момент! Левандовски под острейшим углом выходил один на один с вратарем, не стал поляк бить по воротам, а сделал пас открытому Бернату, чей удар в последний момент успевают заблокировать!
87'
Перекладина спасает гостей! Обыграл слева в штрафной соперника Рибери и классно пробивает по центру в перекладину, затем мяч отскочил на линию ворот, но добить его никому не удается!
86'
Действительно, Коста подходит к мячу и сильно бьет с левой ноги в дальнюю девятку, не ошибается Гулач, дотягиваясь до летящего снаряда рукой!
85'
Заработали хозяева опасный стандарт близ радиуса чужой штрафной, получил по ногам здесь Алькантара. Это шанс на гол для Косты.
84'
А вот и получил мяч Зельке на чужой половине поля, отличный вариант развития атаки справа был в виде скоростного Бёрка, только Зельке сделал три лишних касания, а затем отдал пас назад, вот так вот. Всё запорол.
83'
Последняя замена у гостей: покинул поле с не очень довольным видом Забитцер, вместо него появился юный талант Оливер Бёрк.
81'
Очень давно уже появился на поле Зельке и до сих пор я не видел, чтобы он касался мяча, да и вообще хоть как-то участвовал в игре.
80'
Прошла передача в штрафную на Рибери, который с разворота низом пробивает по воротам, на месте Гулач.
79'
Опасно! Прорвался за счет дриблинга справа в штрафную Коста и прострелил от самой лицевой в центр, мяч всех пролетел там и достался на дальнем краю штрафной Бернату, тот был совершенно свободен, но пробил не очень здорово, Поульсен в падении команду спасает!
77'
Не дает Хаби Алонсо начать быструю контратаку гостям, снося с ног Поульсена еще около штрафной соперника. Быстро разыграли гости мяч и потеряли его.
76'
Смирился "Лейпциг" с тем, что он сегодня не просто проиграет, а еще и скорее всего крупно, вообще гости из восточной Германии не появляются у ворот Нойера уже давно.
75'
Последняя замена у хозяев в этом матче: Артуро Видаль покидает поле, аплодируя трибунам, вместо него появляется Киммих.
74'
Кросс от Берната от самого углового флага с левого фланга во вратарскую на Левандовского, там сумел Гулач дотянуться до мяча на выходе руками.
73'
Вроде активно вошел в игру Рибери, постоянно француз мяч получает, однако в очередной раз вот сейчас он ошибается в передаче на несколько метров.
71'
На своей половине поля катают мяч неторопливо мюнхенцы, да, если бы арбитр мог, то он дал бы финальный свисток уже сейчас я уверен.
70'
Оригинально всё задумал Левандовски, делая передачу в разрез налево на ход Рибери, тот разумеется вышел бы один на один с венгерским вратарем, правда, защитник сумел дотянуться до мяча ногой в последний момент.
69'
Очередной офсайд во втором тайме, в этот раз забирает в него Левандовски на левом краю штрафной. Хочет, очень хочет Роберт забить.
67'
Итак, обещанная мною замена у хозяев: покидает под аплодисменты поле Давид Алаба, вместо него появился Хуан Бернат.
66'
Два угловых подряд подали хозяева, ничего опасного с них создать не удается, тем временем замена готовится у мюнхенской команды.
65'
Здорово перехватили мяч у чужой штрафной мюнхенцы, Рибери сначала завозился, а вот потом в несколько передач вскрыли защиту гостей, вышел один на один Левандовски, однако не сумел вратаря снова переиграть в ближнем бою!
64'
Длиннющая передача из центрального круга на ход Франку Рибери на левый фланг, у француза был здесь зафиксирован офсайд лайнсменом.
63'
Откровенно говоря, не получается второй тайм интересным, выключилась "Бавария" из этой игры, понимая свое полное превосходство, а гости в меньшинстве и проигрывая в 3 мяча не могут найти ресурсы для того, чтобы забить.
61'
Заброс из глубины поля на Левандовского к радиусу штрафной, тот классно обработал мяч вытянутой ногой, только вот затем поляк себе подыграл рукой.
60'
Замена у "Лейпцига": появляется на поле Зельке, вместо Вернера, которому нечем себя сегодня упрекнуть, просто так сложился матч для команды.
59'
Еще одна желтая карточка в нашем матче, сорвал контратаку мюнхенцев у их штрафной Забитцер, здесь арбитр абсолютно прав.
58'
Опасно! Отскочил мяч на радиусе штрафной к свободному Ильзанкеру, тот сильно бьет по воротам, снаряд по пути попадает в защитника и изменил направление полета в сторону правой штанги, но не залетает в угол, повезло Нойеру!
57'
Желтую карточку за удар соперника локтем в воздушном единоборстве получает Видаль, для чилийца это привычна ситуация.
56'
Рибери редким для себя образом ошибается в довольно простой передаче в штрафную на Левандовского, мог поляк даже один на один выйти, однако француз сыграл неудачно.
54'
Решили оригинально разыграть хозяева стандарт, Алькантара не стал подавать в штрафную, а сделал передачу верхом на Косту, который слету пробил по воротам, очень сложный этюд, слабовато получилось, да и не попал в створ бразилец.
53'
Завозился на дальней бровке Рибери с мячом, туда-сюда с ним бегал, что в итоге заставляет нарушить правила Ильзанкера.
52'
Проходит проникающая передача низом в штрафную на совершенно свободного Левандовского, тот не сумел в ближнем бою переиграть голкипера гостей!
50'
Заработали угловой хозяева, подача Рибери на дальний край штрафной площади на Дугласа Косту, который похоже подыграл себе там рукой.
49'
В середине поля неторопливо катают мяч мюнхенцы, гости в свою очередь пока не прессингуют. Посмотрим как будут развиваться события.
48'
Кстати, у мюнхенской команды тоже ведь произошла замена: Франк Рибери заменил в перерыве Арьена Роббена.
47'
Произошла у гостей замена в перерыве: Кейта во втором тайме на поле не появился, вместо него будет играть Кайзер.
46'
Второй тайм стартовал!
Второй тайм
Первый тайм
-
Свисток на перерыв! Хозяева ведут 3:0!
45'
Конечно, погорячился с выходом из ворот Гулач, не мог там Дуглас Коста организовать очень опасный момент, а вратарь просто уже похоронил свою команду в этой игре.
45'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:0!!! ЛЕВАНДОВСКИ!!! Перед самым ударом поляк сделал маленькую паузу и затем легко развел мяч и вратаря по разным углам!
44'
Пенальти! Вышел из ворот не по делу Гулач и врезался в Косту в пределах штрафной! Карточка желтого цвета голкиперу!
43'
Заброс из глубины поля от Ильзанкера к радиусу штрафной верхом на Вернера, тот воздух выиграл, но мяч подхватывает Нойер.
42'
Доходит до Левандовского мяч на чужой половине поля, тот немного прошел вперед и сильно пробил в ближний нижний угол, не попадает в створ поляк.
41'
Довольно долго в центре пол держат мяч хозяева, что вполне разумно, гостям в меньшинстве отобрать его чрезвычайно трудно, а отбирать надо, ведь проигрывают 2-0 к данной минуте.
39'
Уже не первый прострел от Вернера с правого фланга во вратарскую, где вообще никого из его партнеров в этот раз не оказалось.
38'
Классно двоих защитников запутал слева у штрафной Коста, сделав скрытую передачу Роббену, тот прострелил на ближний угол вратарской, на месте Гулач.
37'
Кейта и Бернардо неторопливо катали мяч на правом фланге, нужно быть гораздо быстрее, чтобы пройти через оборону, а так игровой снаряд мюнхенцы у них отобрали.
36'
Ай-ай-ай! Мог сейчас вывалиться один на один Вернер, если бы прошла замечательна передача в касание от Забитцера к штрафной, но хорош Хуммельс.
35'
Не бросают гости прессинговать хозяев, только вот при этом они почти постонно нарушают правила, в данный момент отличился Поульсен.
33'
Откровенно фолит на чужой половине пол Кейта против Хуммельса, ударив Матса по ногам, нужно быть аккуратнее гвинейцу.
32'
Вот такая вот драматургия у этого матча, дорогие друзья. Сложно теперь сказать, за счет чего "Лейпциг" сегодня может спастись.
30'
Красную карточку получает за срыв атаки на Ламе Форсберг, да, там был не просто срыв атаки, а еще и прыжок в ноги сзади капитану хозяев! Заслужил швед здесь удаление!
29'
Гости заработали угловой, подача на ближний угол вратарской, откуда очень мощно головой пробил по воротам свободный Орбан, просто выручает команду Нойер!
28'
Не удается Левандовскому пробить по воротам, получив мяч слева от штрафной, хот вполне возможность такая была я считаю.
27'
Да, похоже психологически сегодня "Лейпциг" оказался не готов к матчу против мюнхенцев, не может он играть в свой любимый футбол, интересно поплывут ли уже по полной тогда.
25'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! АЛОНСО!!! Кейта под прессингом ошибается на своей половине поля, отскочил мяч к Левандовскому, тот делает пас правее на Тьяго, а тот еще дальше на Алонсо, который без помех пробил в дальний нижний угол!
24'
Легко отбирает мяч в центре пол Видаль и удалось быстро перейти в собственную атаку, правда, плохо сыграл Роббен. Есть ощущение, что опешили немного гости от такого сумасшедшего давления мюнхенцев.
23'
Ошибаются гости на половине поля соперника в простой передаче, и если бы прошел пас низом на ход Косте, то у "Лейпцига" могли возникнуть серьезные проблемы.
22'
Заработали угловой мюнхенцы, подача Алонсо на линию вратарской, где Хуммельс по-моему нарушает правила на вышедшем из ворот Гулаче.
21'
Передача Форсберга справа в центр на Демме, тот подхватил мяч у штрафной и низом слабовато пробил по воротам, Нойер всё контролировал.
20'
Стараются гости немного подержать мяч, чтобы сбить атакующий порыв хозяев, абсолютно правильное решение.
19'
Доходит пас слева в штрафной до Дугласа Косты, тот очень мощно заряжает в ближний угол и попадает в штангу! Вот это давление мюнхенцев!
17'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! АЛЬКАНТАРА!!! Очередное проникновение справа в штрафную от Роббена, тот прострелил на ближний угол вратарской, откуда пробил в штангу Левандовски, мяч отскочил к Тьяго, который спокойно добил его в сетку!
16'
Грязновато сыграл Видаль на половине пол соперника против одного из футболистов "Лейпцига", не торопятся гости мяч разыгрывать.
15'
Влетает справа Роббен в штрафную, прострелить не удалось и пришлось делать пас рядом стоящему Ламу, тот навесил на Косту, пробить ему не дали, как и Видалю.
14'
Продрался по левому флангу в штрафную Дуглас Коста и прострелил на линию вратарской, там Гулач сыграл неуверенно, Левандовски имел шанс запихать мяч в ворота.
13'
Прошел по правому флангу вперед Роббен, затем сместился ближе к центру и не очень хорошо пробил с левой ноги по воротам, Гулач проводил мяч взглядом.
11'
Неожиданно Хави Мартинес отработал около чужого углового флажка в прессинге, ничего особого не добился, но сам факт того, что центральный защитник так действует.
10'
Теперь угловой заработали мюнхенцы, подача Алонсо на ближний угол вратарской, откуда Алькантара бил по воротам головой, ничего опасного для голкипера гостей.
9'
Небольшая потасовочка на дальней бровке между Левандовски и Демме, в итоге именно Диего оказался на газоне, арбитр успокаивает футболистов.
8'
Заработали гости угловой, подача Форсберга на линию вратарской, где Поульсен нарушил правила на вышедшем из ворот Нойере.
6'
Задавили прессингом гости у чужой штрафной, перехватил мяч Кейта, сделал пас на свободного Поульсена, а вот датчанину не хватило расторопности сразу пробить по воротам!
5'
Пытаются захватить контроль мяча гости, что сделать на выезде с "Баварией" фантастически трудно. Но ведь это фантастическая команда!
4'
Какой моментище! Отскочил мяч справа в штрафной к Вернеру, который прострелил на линию вратарской на Поульсена, датчанину каких-то сантиметров не хватило, чтобы отличиться!
3'
Прошел по левому флангу Роббен к штрафной, встретил там его на линии очень жестко Хальстенберг, однако рефери не увидел нарушени на голландском вингере.
2'
Я уверен, что очень многие ждали уже этого матча, "Лейпциг" только вышел в первую Бундеслигу и подходит к этому матчу, деля с "Баварией" первое место!
1'
Матч начался!
Первый тайм
-
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Предлагаем Вашему вниманию текстовую трансляцию центрального матча очередного тура немецкой Бундеслиги между мюнхенской "Баварией" и "Лейпцигом"! Это будет настоящая битва! Для Вас будет работать Артём Варенов!
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Судья: Цвайер (Берлин)
Статистика встреч: +0=0-0 Разница мячей: 0:0
По какому каналу смотреть: Матч! ТВ
Статистика встреч: +0=0-0 Разница мячей: 0:0
По какому каналу смотреть: Матч! ТВ
Новости матча
Новости после матча
Второй тайм
91'
Судья свистит, и матч окончен
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
90'
Рибери Франк пробил головой, вратарь справился с ударом.
90'
90'
Зельке Дейви из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
89'
После дальнего удара, который нанес Хуммельс Матс мяч отбит вратарем
89'
Тьяго Алькантара из команды Бавария разыграл угловой с левого угла.
88'
Бернат Хуан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
88'
Левандовски Роберт из команды Бавария делает навес прямо в штрафную.
87'
Киммих Джошуа пробил головой, вратарь справился с ударом.
87'
87'
Тьяго Алькантара из команды Бавария разыграл угловой с левого угла.
87'
Лам Филипп из команды Бавария делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
87'
Рибери Франк сотрясает перекладину
87'
Тьяго Алькантара из команды Бавария сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Левандовски Роберт мяча так и не получил
86'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
86'
После штрафного удара,который нанес Коста Дуглас мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
85'
Орбан Вилли из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Тьяго Алькантара заработал фол.
84'
Зельке Дейви из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Игроки ФК "Расенбаллспорт Лейпциге" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Тьяго Алькантара из команды Бавария разыграл угловой с правого угла.
83'
Тактическая замена. Забитцер Марсель уходит с поля и его заменяет Бёрк Оливер
81'
Киммих Джошуа нарушает правила. Хальстенберг Марсель пострадал
81'
Рибери Франк попал в створ, но вратарь справился с ударом.
81'
Левандовски Роберт из команды Бавария делает пас партнеру.
80'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
80'
79'
Бернат Хуан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
79'
Коста Дуглас из команды Бавария делает пас партнеру.
79'
Коста Дуглас на финте ушёл от оппонента.
78'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
78'
Рибери Франк из команды Бавария делает навес
77'
Алонсо Хаби из команды Бавария делает подножку. Поульсен Юссуф заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
74'
Тактическая замена. Видаль Артуро уходит с поля и его заменяет Киммих Джошуа
74'
73'
Бернат Хуан из команды Бавария делает навес прямо в штрафную.
73'
73'
Бернат Хуан из команды Бавария делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Бернат Хуан из команды Бавария играет в стеночку. Рибери Франк был стеночкой.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
70'
После дальнего удара, который нанес Тьяго Алькантара мяч отбит вратарем
68'
Левандовски Роберт из команды Бавария в офсайде
68'
Хуммельс Матс из команды Бавария делает навес
68'
68'
Тьяго Алькантара навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Бернардо Фернандес нарушает правила. Рибери Франк пострадал
67'
Тактическая замена. Алаба Давид уходит с поля и его заменяет Бернат Хуан
66'
66'
Рибери Франк из команды Бавария подал угловой слева.
66'
Ильзанкер Штефан выбил мяч на угловой.
66'
66'
Коста Дуглас из команды Бавария разыграл угловой с правого угла.
66'
Левандовски Роберт имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
66'
Левандовски Роберт оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
65'
Левандовски Роберт из команды Бавария играет в стеночку. Рибери Франк был стеночкой.
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 75000 болельщиков
65'
64'
Рибери Франк из команды Бавария в офсайде
62'
Зельке Дейви из команды Расенбаллспорт Лейпциге в офсайде
62'
Ильзанкер Штефан выбил мяч подальше от ворот.
62'
Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Алаба Давид из команды Бавария делает навес
61'
Левандовски Роберт коснулся мяча рукой.
61'
Хуммельс Матс выбил мяч подальше от ворот.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
60'
Видаль Артуро нарушает правила. Кайзер Доминик пострадал
59'
Тактическая замена. Вернер Тимо уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
58'
Забитцер Марсель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
58'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге. Это Тьяго Алькантара заработал фол.
58'
Алаба Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Кайзер Доминик из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой справа.
57'
Забитцер Марсель бьет и мяч от рикошета проходит мимо
57'
Мартинес Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Кайзер Доминик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Видаль Артуро получает желтую карточку за толчок соперника.
56'
Видаль Артуро получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Поульсен Юссуф.
56'
Видаль Артуро получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кайзер Доминик.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
55'
Поульсен Юссуф из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Алаба Давид заработал фол.
54'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
54'
Коста Дуглас из команды Бавария наносит неточный удар с лета
54'
Тьяго Алькантара навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Ильзанкер Штефан нарушает правила. Рибери Франк пострадал
52'
Лам Филипп из команды Бавария попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Левандовски Роберт не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
52'
Левандовски Роберт оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
52'
Коста Дуглас из команды Бавария делает передачу за спину защитников.
50'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
49'
Видаль Артуро из команды Бавария. Это Демме Диего заработал фол.
49'
Рибери Франк из команды Бавария подал угловой слева.
49'
Левандовски Роберт из команды Бавария нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
49'
Лам Филипп из команды Бавария делает навес
47'
Алаба Давид из команды Бавария в офсайде
46'
Тактическая замена. Роббен Арьен уходит с поля и его заменяет Рибери Франк
46'
Тактическая замена. Кейта Наби уходит с поля и его заменяет Кайзер Доминик
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Хальстенберг Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге. Это Роббен Арьен заработал фол.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
45'
Г О О О О О Л - Левандовски Роберт из команды Бавария забивает пенальти
44'
ПЕНАЛЬТИ! – Гулач Петер фолит в штрафной площади. Коста Дуглас пострадал
44'
Алонсо Хаби выбил мяч подальше от ворот.
43'
Поульсен Юссуф из команды Расенбаллспорт Лейпциге сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
43'
Видаль Артуро получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Поульсен Юссуф.
42'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
42'
Левандовски Роберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Алонсо Хаби совершает грубый фол. Поульсен Юссуф был жертвой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
40'
Футболист команды "Расенбаллспорт Лейпциге" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
39'
Лам Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
38'
Роббен Арьен из команды Бавария делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
36'
Поульсен Юссуф блокирует соперника. Видаль Артуро заработал своей команде штрафной.
36'
Поульсен Юссуф из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
35'
Поульсен Юссуф из команды Расенбаллспорт Лейпциге. Это Видаль Артуро заработал фол.
33'
Кейта Наби получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хуммельс Матс.
30'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Форсберг Эмиль уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
30'
Форсберг Эмиль атакует сзади соперника. Лам Филипп пострадал.
30'
Левандовски Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой справа.
29'
Мартинес Хави выбил мяч на угловой.
29'
Орбан Вилли имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
29'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой справа.
29'
Хуммельс Матс выбил мяч на угловой.
29'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
Тьяго Алькантара сделал результативную передачу.
25'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Алонсо Хаби записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
25'
Тьяго Алькантара из команды Бавария делает пас партнеру.
25'
Алаба Давид из команды Бавария делает подножку. Бернардо Фернандес заработал фол.
25'
Кейта Наби ошибается в защите.
22'
Коста Дуглас получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бернардо Фернандес.
22'
Мартинес Хави получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гулач Петер.
22'
Роббен Арьен из команды Бавария подал угловой справа.
21'
Хальстенберг Марсель выбил мяч на угловой.
21'
21'
Демме Диего попал в створ, но вратарь справился с ударом.
21'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес прямо в штрафную.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Нойер Мануэль вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Бернардо Фернандес из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
19'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
19'
ШТАНГА! Коста Дуглас попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
18'
Тьяго Алькантара из команды Бавария делает пас партнеру.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тьяго Алькантара вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
17'
Левандовски Роберт бьет в штангу и упускает момент забить!
17'
Лам Филипп из команды Бавария делает навес прямо в штрафную.
16'
Поульсен Юссуф из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Видаль Артуро заработал фол.
16'
Футболист команды "Расенбаллспорт Лейпциге" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
15'
Видаль Артуро нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
15'
Лам Филипп из команды Бавария делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
14'
Алаба Давид нарушает правила. Демме Диего пострадал
14'
Роббен Арьен нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Орбан Вилли сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
14'
Коста Дуглас из команды Бавария подал угловой слева.
14'
Хальстенберг Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Гулач Петер неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
14'
Коста Дуглас из команды Бавария делает навес прямо в штрафную.
14'
Коста Дуглас на финте ушёл от оппонента.
13'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
13'
Роббен Арьен из команды Бавария делает неудачный навес.
11'
Бернардо Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Тьяго Алькантара из команды Бавария бьет головой мимо ворот
11'
Алонсо Хаби из команды Бавария подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
Лам Филипп из команды Бавария попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Левандовски Роберт из команды Бавария попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Поульсен Юссуф получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Нойер Мануэль.
8'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой слева.
7'
7'
Коста Дуглас из команды Бавария попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Нойер Мануэль вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Кейта Наби из команды Расенбаллспорт Лейпциге сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
4'
Роббен Арьен из команды Бавария в офсайде
4'
Левандовски Роберт из команды Бавария делает передачу за спину защитников.
4'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
4'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает передачу за спину защитников.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Расенбаллспорт Лейпциге". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бавария 3:0 РБ Лейпциг
Бавария
81.1% (271)
Ничья:
10.2% (34)
РБ Лейпциг
8.7% (29)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бавария:
26.3% (88)
2:0 Бавария:
14.7% (49)
3:1 Бавария:
12.9% (43)
1:0 Бавария:
6.3% (21)
3:0 Бавария:
4.2% (14)
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С победой Карло Анчелотти, футболистов "Баварии" и болельщиков.