Стадион: Арман Сезари Зрители: 12558
0:1
8' ГолГомис Бафетимби
30' Желтая карточкаГомис Бафетимби
61' Желтая карточкаСиони Жиль
76' Желтая карточкаВенкёр Вильям
77' Желтая карточкаЛопес Максим
1:1
83' ГолДжику Александр
1:2
90' ГолН'Джие Клинтон
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
93'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
93'
Мостефа Мехди из команды Бастия делает подножку. Сарр Буна заработал фол.
91'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Н'Джие Клинтон!
91'
Товен Флорьян бьет и мяч от рикошета проходит мимо
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Джику Александр выбил мяч на угловой.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
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89'
89'
Рекик Карим ошибается в защите.
89'
Тактическая замена. Кабелла Реми уходит с поля и его заменяет Н'Джие Клинтон
88'
Нанжис Ленни из команды Бастия делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
88'
Кулибали Лассана из команды Бастия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Сент-Максимин Аллан получил травму и заменен. Распентино Флориан выходит на поле.
86'
Сент-Максимин Аллан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Нанжис Ленни из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
83'
Сент-Максимин Аллан сделал результативную передачу.
83'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Джику Александр записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
83'
Замбо-Ангисса Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Нгандо Аксель из команды Бастия подал угловой слева.
82'
Кулибали Лассана бьет и мяч от рикошета проходит мимо
81'
Лека Жан-Луи выбил мяч подальше от ворот.
80'
Кабелла Реми из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
80'
Пейбернес Матьё из команды Бастия делает подножку. Товен Флорьян заработал фол.
79'
Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Диарра Лассана
78'
78'
Роланду Жорже выбил мяч на угловой.
77'
Лопес Максим сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
77'
Лопес Максим из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Джику Александр.
76'
76'
Нанжис Ленни бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
76'
76'
Венкёр Вильям получает желтую карточку.
76'
Венкёр Вильям получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сент-Максимин Аллан.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Сарр Буна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Нгандо Аксель из команды Бастия подал угловой слева.
74'
Джику Александр имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
74'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
74'
Сент-Максимин Аллан на финте ушёл от оппонента.
74'
Пеле Йоанн сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
74'
Нанжис Ленни из команды Бастия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Тактическая замена. Тьеви Бифума уходит с поля и его заменяет Нанжис Ленни
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Пейбернес Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Кабелла Реми из команды Марсель делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
Маранж Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой слева.
69'
Кейта Абдулайе выбил мяч на угловой.
68'
Тьеви Бифума из команды Бастия в офсайде
68'
68'
Сент-Максимин Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Нгандо Аксель пробил головой, вратарь справился с ударом.
67'
Тьеви Бифума из команды Бастия сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
67'
67'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия остановил атаку, перехватив мяч.
66'
66'
Лопес Максим из команды Марсель. Это Пейбернес Матьё заработал фол.
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
63'
Тактическая замена. Гомис Бафетимби уходит с поля и его заменяет Сарр Буна
62'
62'
62'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
61'
Сиони Жиль получает желтую карточку.
61'
Сиони Жиль из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Кабелла Реми.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
60'
Гомис Бафетимби из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
60'
Пейбернес Матьё из команды Бастия остановил атаку, перехватив мяч.
59'
Сакаи Хироки выбил мяч подальше от ворот.
59'
59'
Мостефа Мехди из команды Бастия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Лека Жан-Луи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
56'
Мостефа Мехди из команды Бастия в офсайде
56'
56'
Фанни Род получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тьеви Бифума.
55'
Лека Жан-Луи выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
55'
Лопес Максим из команды Марсель сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
55'
Сакаи Хироки из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
54'
54'
54'
Джику Александр из команды Бастия делает навес
53'
53'
Товен Флорьян из команды Марсель делает неудачный навес.
52'
Тьеви Бифума из команды Бастия в офсайде
51'
51'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель бьет головой мимо ворот
51'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой слева.
51'
Товен Флорьян имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
51'
Товен Флорьян на финте ушёл от оппонента.
50'
Венкёр Вильям из команды Марсель делает подножку. Пейбернес Матьё заработал фол.
50'
50'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Игроки ФК "Бастия" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Маранж Флориан из команды Бастия остановил атаку, перехватив мяч.
49'
Лопес Максим из команды Марсель делает навес
48'
48'
Сакаи Хироки из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
48'
47'
47'
47'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает подножку. Кулибали Лассана заработал фол.
46'
Гомис Бафетимби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Тьеви Бифума имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Тьеви Бифума имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
48'
Фанни Род ошибается в защите.
48'
Нгандо Аксель нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
47'
Рекик Карим из команды Марсель делает неудачный навес.
47'
Маранж Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Пейбернес Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Маранж Флориан выбил мяч на угловой.
45'
Товен Флорьян из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Товен Флорьян на финте ушёл от оппонента.
45'
45'
Лопес Максим из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
42'
Кабелла Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель в офсайде
42'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
41'
41'
41'
Маранж Флориан из команды Бастия делает навес
41'
Лопес Максим из команды Марсель делает подножку. Джику Александр заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Кулибали Лассана из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Лопес Максим.
39'
Товен Флорьян возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Товен Флорьян получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
38'
Товен Флорьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
37'
37'
Маранж Флориан выбил мяч подальше от ворот.
36'
36'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
35'
Замбо-Ангисса Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
Кабелла Реми из команды Марсель остановил атаку, перехватив мяч.
34'
Тьеви Бифума нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Кулибали Лассана из команды Бастия сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
33'
33'
Кулибали Лассана из команды Бастия делает навес
32'
32'
Нгандо Аксель из команды Бастия сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
32'
Пейбернес Матьё возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Пейбернес Матьё получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
31'
Пейбернес Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Гомис Бафетимби сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
30'
Гомис Бафетимби из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Пейбернес Матьё.
29'
Роланду Жорже из команды Марсель остановил атаку, перехватив мяч.
29'
Тьеви Бифума нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Кулибали Лассана нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Венкёр Вильям блокирует соперника. Кулибали Лассана заработал своей команде штрафной.
28'
28'
Сент-Максимин Аллан выбил мяч подальше от ворот.
27'
Кабелла Реми из команды Марсель делает подножку. Кейта Абдулайе заработал фол.
27'
26'
Диалло Садио получил травму и заменен. Джику Александр выходит на поле.
26'
26'
26'
Кейта Абдулайе на финте ушёл от оппонента.
25'
Рекик Карим из команды Марсель остановил атаку, перехватив мяч.
25'
Игроки ФК "Бастия" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Кабелла Реми из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
23'
23'
23'
Фанни Род выбил мяч на угловой.
22'
Кейта Абдулайе из команды Бастия делает навес
22'
Диалло Садио из команды Бастия сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
22'
Лопес Максим из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
21'
Нгандо Аксель получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Замбо-Ангисса Андре.
20'
20'
Тьеви Бифума из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
19'
19'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
19'
Товен Флорьян имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
19'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
19'
Сакаи Хироки из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
18'
Лопес Максим выбил мяч подальше от ворот.
17'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Пейбернес Матьё из команды Бастия делает подножку. Товен Флорьян заработал фол.
16'
Сакаи Хироки из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
15'
Кабелла Реми выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
Нгандо Аксель из команды Бастия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
14'
14'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
13'
Кулибали Лассана из команды Бастия остановил атаку, перехватив мяч.
13'
12'
Пеле Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
11'
11'
Диалло Садио исполняет штрафной удар, но его блокируют
10'
Фанни Род коснулся мяча рукой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
8'
Кабелла Реми сделал результативную передачу.
8'
Гомис Бафетимби из команды Марсель добил мяч в ворота.
8'
Кабелла Реми из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
7'
Кабелла Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает неудачный навес.
7'
6'
6'
Лопес Максим выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Товен Флорьян из команды Марсель делает подножку. Диалло Садио заработал фол.
5'
Нгандо Аксель получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фанни Род.
4'
Лопес Максим из команды Марсель в офсайде
4'
Кабелла Реми из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
3'
3'
Сент-Максимин Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
2'
Маранж Флориан имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
2'
2'
Рекик Карим выбил мяч на угловой.
2'
Тьеви Бифума на финте ушёл от оппонента.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Марсель". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Armand Cesari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бастия 1:2 Марсель
Бастия
5.4% (12)
Ничья:
38.8% (87)
Марсель
55.8% (125)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.7% (80)
1:2 Марсель:
24.6% (55)
0:1 Марсель:
21.4% (48)
0:2 Марсель:
4% (9)
1:0 Бастия:
4% (9)
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