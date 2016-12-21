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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 12558
Бастия
1:2
Конец матча
Марсель
0'
0:1
8' Гол
Гомис Бафетимби
30' Желтая карточка
Гомис Бафетимби
61' Желтая карточка
Сиони Жиль
76' Желтая карточка
Венкёр Вильям
77' Желтая карточка
Лопес Максим
1:1
83' Гол
Джику Александр
1:2
90' Гол
Н'Джие Клинтон
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
93'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
Фол, нарушение
93'
Мостефа Мехди из команды Бастия делает подножку. Сарр Буна заработал фол.
Описание гола
91'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Н'Джие Клинтон!
91'
Товен Флорьян бьет и мяч от рикошета проходит мимо

Угловой
91'
Сарр Буна из команды Марсель подал угловой справа.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Джику Александр выбил мяч на угловой.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 12558 болельщиков
89'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Рекик Карим ошибается в защите.
89'
Тактическая замена. Кабелла Реми уходит с поля и его заменяет Н'Джие Клинтон
88'
Нанжис Ленни из команды Бастия делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
88'
Кулибали Лассана из команды Бастия делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Сент-Максимин Аллан получил травму и заменен. Распентино Флориан выходит на поле.
Травма, повреждение
86'
Сент-Максимин Аллан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Нанжис Ленни из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
83'
Сент-Максимин Аллан сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Джику Александр записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
83'
Замбо-Ангисса Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Нгандо Аксель из команды Бастия подал угловой слева.
82'
Кулибали Лассана бьет и мяч от рикошета проходит мимо
81'
Лека Жан-Луи выбил мяч подальше от ворот.
80'
Кабелла Реми из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
80'
Пейбернес Матьё из команды Бастия делает подножку. Товен Флорьян заработал фол.
79'
Тактическая замена. Лопес Максим уходит с поля и его заменяет Диарра Лассана
Угловой
78'
Нгандо Аксель из команды Бастия подал угловой справа.
78'
Роланду Жорже выбил мяч на угловой.
Желтая карточка
77'
Лопес Максим сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
77'
Лопес Максим из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Джику Александр.
76'
Удар от ворот произведет Марсель
76'
Нанжис Ленни бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
76'
Нгандо Аксель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
76'
Венкёр Вильям получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Венкёр Вильям получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сент-Максимин Аллан.
75'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Сарр Буна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Нгандо Аксель из команды Бастия подал угловой слева.
74'
Джику Александр имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
74'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
74'
Сент-Максимин Аллан на финте ушёл от оппонента.
74'
Пеле Йоанн сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
74'
Нанжис Ленни из команды Бастия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Тактическая замена. Тьеви Бифума уходит с поля и его заменяет Нанжис Ленни
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Пейбернес Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Кабелла Реми из команды Марсель делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
Маранж Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой слева.
69'
Кейта Абдулайе выбил мяч на угловой.
69'
Сарр Буна из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Офсайд
68'
Тьеви Бифума из команды Бастия в офсайде
68'
Удар от ворот произведет Марсель
68'
Сент-Максимин Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Нгандо Аксель пробил головой, вратарь справился с ударом.
67'
Тьеви Бифума из команды Бастия сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
67'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия остановил атаку, перехватив мяч.
66'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
66'
Лопес Максим из команды Марсель. Это Пейбернес Матьё заработал фол.
65'
Удар от ворот произведет Марсель
65'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
63'
Тактическая замена. Гомис Бафетимби уходит с поля и его заменяет Сарр Буна
62'
Удар от ворот произведет Марсель
62'
Нгандо Аксель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
Желтая карточка
61'
Сиони Жиль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
Сиони Жиль из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Кабелла Реми.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
60'
Удар от ворот произведет Бастия
60'
Гомис Бафетимби из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
60'
Пейбернес Матьё из команды Бастия остановил атаку, перехватив мяч.
59'
Сакаи Хироки выбил мяч подальше от ворот.
59'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Мостефа Мехди из команды Бастия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Лека Жан-Луи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
57'
Гомис Бафетимби из команды Марсель в офсайде
Офсайд
56'
Мостефа Мехди из команды Бастия в офсайде
56'
Нгандо Аксель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Фанни Род получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тьеви Бифума.
55'
Лека Жан-Луи выбил мяч подальше от ворот.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
55'
Гомис Бафетимби из команды Марсель в офсайде
55'
Лопес Максим из команды Марсель сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
55'
Сакаи Хироки из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
54'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Джику Александр из команды Бастия делает навес
53'
Удар от ворот произведет Бастия
53'
Товен Флорьян из команды Марсель делает неудачный навес.
Офсайд
52'
Тьеви Бифума из команды Бастия в офсайде
51'
Удар от ворот произведет Бастия
51'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель бьет головой мимо ворот
Угловой
51'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой слева.
51'
Товен Флорьян имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
51'
Товен Флорьян на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
50'
Венкёр Вильям из команды Марсель делает подножку. Пейбернес Матьё заработал фол.
50'
Удар от ворот произведет Бастия
50'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Фанни Род из команды Марсель отвел угрозу отличным подкатом
49'
Игроки ФК "Бастия" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Маранж Флориан из команды Бастия остановил атаку, перехватив мяч.
49'
Лопес Максим из команды Марсель делает навес
48'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
48'
Сакаи Хироки из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
48'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Нгандо Аксель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель делает подножку. Кулибали Лассана заработал фол.
46'
Гомис Бафетимби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Нгандо Аксель из команды Бастия подал угловой справа.
46'
Тьеви Бифума имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Тьеви Бифума имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
48'
Фанни Род ошибается в защите.
48'
Нгандо Аксель нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
47'
Рекик Карим из команды Марсель делает неудачный навес.
47'
Маранж Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Пейбернес Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Товен Флорьян из команды Марсель подал угловой справа.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Маранж Флориан выбил мяч на угловой.
45'
Товен Флорьян из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Товен Флорьян на финте ушёл от оппонента.
45'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Лопес Максим из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
42'
Кабелла Реми нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
42'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель в офсайде
42'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
41'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Фанни Род выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Маранж Флориан из команды Бастия делает навес
Фол, нарушение
41'
Лопес Максим из команды Марсель делает подножку. Джику Александр заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
40'
Кулибали Лассана из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Лопес Максим.
Травма, повреждение
39'
Товен Флорьян возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Товен Флорьян получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
38'
Товен Флорьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Фанни Род выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Маранж Флориан выбил мяч подальше от ворот.
36'
Удар от ворот произведет Бастия
36'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
35'
Замбо-Ангисса Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
34'
Кабелла Реми из команды Марсель остановил атаку, перехватив мяч.
34'
Тьеви Бифума нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Кулибали Лассана из команды Бастия сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
33'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
33'
Кулибали Лассана из команды Бастия делает навес
32'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Нгандо Аксель из команды Бастия сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Травма, повреждение
32'
Пейбернес Матьё возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Пейбернес Матьё получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
31'
Пейбернес Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Желтая карточка
30'
Гомис Бафетимби сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
30'
Гомис Бафетимби из команды Марсель опасно играет. Чуть не пострадал Пейбернес Матьё.
29'
Роланду Жорже из команды Марсель остановил атаку, перехватив мяч.
29'
Тьеви Бифума нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Кулибали Лассана нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
28'
Венкёр Вильям блокирует соперника. Кулибали Лассана заработал своей команде штрафной.
28'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Сент-Максимин Аллан выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
27'
Кабелла Реми из команды Марсель делает подножку. Кейта Абдулайе заработал фол.
27'
Удар от ворот произведет Марсель
26'
Диалло Садио получил травму и заменен. Джику Александр выходит на поле.
26'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Фанни Род выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кейта Абдулайе на финте ушёл от оппонента.
25'
Рекик Карим из команды Марсель остановил атаку, перехватив мяч.
25'
Игроки ФК "Бастия" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Кабелла Реми из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
23'
Пеле Йоанн вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
23'
Нгандо Аксель из команды Бастия подал угловой справа.
23'
Фанни Род выбил мяч на угловой.
22'
Кейта Абдулайе из команды Бастия делает навес
22'
Диалло Садио из команды Бастия сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
22'
Лопес Максим из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
21'
Нгандо Аксель получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Замбо-Ангисса Андре.
20'
Удар от ворот произведет Марсель
20'
Тьеви Бифума из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Товен Флорьян из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
19'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Удар от ворот произведет Бастия
19'
Товен Флорьян имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
19'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
19'
Сакаи Хироки из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
18'
Лопес Максим выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
17'
Фанни Род из команды Марсель в офсайде
17'
Товен Флорьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Пейбернес Матьё из команды Бастия делает подножку. Товен Флорьян заработал фол.
16'
Сакаи Хироки из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
15'
Кабелла Реми выбил мяч подальше от ворот.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
Нгандо Аксель из команды Бастия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Товен Флорьян из команды Марсель делает навес
13'
Кулибали Лассана из команды Бастия остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Пеле Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Лека Жан-Луи вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
11'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Диалло Садио исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
10'
Фанни Род коснулся мяча рукой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
8'
Кабелла Реми сделал результативную передачу.
Описание гола
8'
Гомис Бафетимби из команды Марсель добил мяч в ворота.
8'
Кабелла Реми из команды Марсель сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
7'
Кабелла Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает неудачный навес.
7'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
6'
Гомис Бафетимби из команды Марсель в офсайде
6'
Лопес Максим выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
5'
Товен Флорьян из команды Марсель делает подножку. Диалло Садио заработал фол.
Фол, нарушение
5'
Нгандо Аксель получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фанни Род.
Офсайд
4'
Лопес Максим из команды Марсель в офсайде
4'
Кабелла Реми из команды Марсель устремляется вперед с мячом.
3'
Удар от ворот произведет Марсель
3'
Сент-Максимин Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Удар от ворот произведет Марсель
2'
Маранж Флориан имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
Угловой
2'
Нгандо Аксель из команды Бастия подал угловой справа.
2'
Рекик Карим выбил мяч на угловой.
2'
Тьеви Бифума на финте ушёл от оппонента.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Марсель". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Armand Cesari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бастия 1:2 Марсель
Бастия
5.4% (12)
Ничья:
38.8% (87)
Марсель
55.8% (125)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.7% (80)
Марсель:
24.6% (55)
Марсель:
21.4% (48)
Марсель:
4% (9)
Бастия:
4% (9)
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