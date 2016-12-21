  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 31912
Герта
2:0
Конец матча
Дармштадт
0'
42' Желтая карточка
Платтенхардт Марвин
1:0
54' Гол
Платтенхардт Марвин
65' Желтая карточка
Федецкий Артём
2:0
66' Гол
Калу Саломон
71' Желтая карточка
Сулу Айтач
90' Желтая карточка
Нимейер Петер
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
92'
Платтенхардт Марвин бьет со штрафного удара в створ ворот
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Харагуси Генки
Желтая карточка
90'
Нимейер Петер получает желтую карточку.

Фол, нарушение
90'
Нимейер Петер из команды СК Дармштадт делает подножку. Аллаги Сами заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 31912 болельщиков
Фол, нарушение
88'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта опасно играет. Чуть не пострадал Гондорф Жером.
Фол, нарушение
87'
Нимейер Петер из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Ярстейн Руне.
Угловой
87'
Бен-Хатира Энис из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
86'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Нимейер Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
84'
Эшвайн Александер имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
82'
Тактическая замена. Дарида Владимир уходит с поля и его заменяет Эшвайн Александер
82'
Ибишевич Ведад бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
82'
Калу Саломон из команды Герта делает пас партнеру.
Офсайд
80'
Бен-Хатира Энис из команды СК Дармштадт в офсайде
80'
Гондорф Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
80'
Дарида Владимир из команды Герта делает подножку. Юнгвирт Флориан заработал фол.
79'
Тактическая замена. Штокер Валентин уходит с поля и его заменяет Аллаги Сами
Фол, нарушение
78'
Штокер Валентин из команды Герта делает подножку. Гондорф Жером заработал фол.
77'
Тактическая замена. Вранчич Марио уходит с поля и его заменяет Юнгвирт Флориан
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Дарида Владимир отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
74'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
Фол, нарушение
73'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает подножку. Сулу Айтач заработал фол.
72'
Тактическая замена. Розентал Ян уходит с поля и его заменяет Безьяк Роман
Желтая карточка
71'
Сулу Айтач получает желтую карточку.
Фол, нарушение
71'
Сулу Айтач из команды СК Дармштадт делает подножку. Ибишевич Ведад заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
69'
Вранчич Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает подножку. Вранчич Марио заработал фол.
67'
Тактическая замена. Шипплок Свен уходит с поля и его заменяет Бен-Хатира Энис
66'
Платтенхардт Марвин сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Калу Саломон из клуба "Герта" отправил мяч головой в ворота.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
65'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
65'
Федецкий Артём получает желтую карточку.
Фол, нарушение
65'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Платтенхардт Марвин.
Фол, нарушение
64'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт делает подножку. Шелбред Пер-Сильян заработал фол.
Офсайд
63'
Нимейер Петер из команды СК Дармштадт в офсайде
62'
Гондорф Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Штарк Никлас из команды Герта делает подножку. Розентал Ян заработал фол.
62'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
61'
Шелбред Пер-Сильян выбил мяч на угловой.
61'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
58'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
58'
Калу Саломон из команды Герта бьет головой мимо ворот
Угловой
58'
Дарида Владимир из команды Герта подал угловой справа.
57'
Нимейер Петер выбил мяч на угловой.
57'
Штокер Валентин из команды Герта делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
55'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает подножку. Ибишевич Ведад заработал фол.
55'
Розентал Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает навес
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Платтенхардт Марвин отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Фол, нарушение
53'
Нимейер Петер из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Ибишевич Ведад.
50'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Нимейер Петер из команды СК Дармштадт делает подножку. Ибишевич Ведад заработал фол.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Сиригу Сандро получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Платтенхардт Марвин.
Офсайд
43'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт в офсайде
Фол, нарушение
43'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта делает подножку. Гондорф Жером заработал фол.
43'
Вранчич Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Платтенхардт Марвин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает подножку. Сиригу Сандро заработал фол.
Угловой
41'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
41'
Федецкий Артём выбил мяч на угловой.
41'
Калу Саломон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
41'
Хегелер Йенс из команды Герта делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
39'
Розентал Ян имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
39'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает отличный навес.
38'
Удар от ворот произведет Герта
37'
Сулу Айтач отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
37'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
35'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает подножку. Дарида Владимир заработал фол.
Фол, нарушение
34'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта делает подножку. Вранчич Марио заработал фол.
33'
Калу Саломон из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Штокер Валентин нанёс удар по воротам.
32'
Калу Саломон из команды Герта делает пас партнеру.
Фол, нарушение
32'
Сулу Айтач коснулся мяча рукой.
31'
Хегелер Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
31'
Вранчич Марио нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
28'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
28'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает подножку. Федецкий Артём заработал фол.
Фол, нарушение
26'
Шипплок Свен из команды СК Дармштадт. Это Лустенбергер Фабиан заработал фол.
26'
Калу Саломон из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
26'
Шипплок Свен из команды СК Дармштадт делает подножку. Дарида Владимир заработал фол.
25'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Нимейер Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт делает подножку. Дарида Владимир заработал фол.
23'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
20'
Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Холланд Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
20'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает неудачный навес.
17'
После дальнего удара, который нанес Дарида Владимир мяч отбит вратарем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает навес
Фол, нарушение
14'
Калу Саломон из команды Герта делает подножку. Нимейер Петер заработал фол.
13'
Калу Саломон из команды Герта делает пас партнеру.
11'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
11'
Штарк Никлас из команды Герта бьет головой мимо ворот
Угловой
11'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
11'
Сиригу Сандро выбил мяч на угловой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Угловой
9'
Штокер Валентин из команды Герта подал угловой справа.
9'
Сулу Айтач выбил мяч на угловой.
7'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Пекарик Петер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
4'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает подножку. Штокер Валентин заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает подножку. Нимейер Петер заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "СК Дармштадт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Герта 2:0 Дармштадт
Герта
93.7% (209)
Ничья:
4.5% (10)
Дармштадт
1.8% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Герта:
34.1% (76)
Герта:
26.5% (59)
Герта:
25.6% (57)
Герта:
4% (9)
Ничья:
2.7% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация