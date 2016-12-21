Второй тайм

93' Судья свистит, и матч окончен

93' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.

92' Платтенхардт Марвин бьет со штрафного удара в створ ворот

91' [2] - столько добавил арбитр времени.

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.

90' Сегодняшная посещаемость составляет 31912 болельщиков

87' Бен-Хатира Энис из команды СК Дармштадт подал угловой справа.

86' Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

85' Нимейер Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.

84' Эшвайн Александер имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.

82' Ибишевич Ведад бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.

80' Бен-Хатира Энис из команды СК Дармштадт в офсайде

80' Гондорф Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.

75' Дарида Владимир отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.

69' Вранчич Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.

65' Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Нимейер Петер из команды СК Дармштадт в офсайде

62' Гондорф Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт подал угловой справа.

61' Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

60' Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает навес

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.

58' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.

55' Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает навес

54' ГО-О-О-О-ОЛ! Платтенхардт Марвин отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!

50' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.

49' Игрок клуба " Герта " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

47' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.