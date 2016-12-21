Стадион: Олимпиаштадион Зрители: 31912
42' Желтая карточкаПлаттенхардт Марвин
1:0
54' ГолПлаттенхардт Марвин
65' Желтая карточкаФедецкий Артём
2:0
66' ГолКалу Саломон
71' Желтая карточкаСулу Айтач
90' Желтая карточкаНимейер Петер
Новости после матча
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
92'
Платтенхардт Марвин бьет со штрафного удара в створ ворот
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Харагуси Генки
90'
Нимейер Петер получает желтую карточку.
90'
Нимейер Петер из команды СК Дармштадт делает подножку. Аллаги Сами заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Сегодняшная посещаемость составляет 31912 болельщиков
88'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта опасно играет. Чуть не пострадал Гондорф Жером.
87'
Нимейер Петер из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Ярстейн Руне.
87'
Бен-Хатира Энис из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
86'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Нимейер Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
84'
Эшвайн Александер имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
82'
Тактическая замена. Дарида Владимир уходит с поля и его заменяет Эшвайн Александер
82'
Ибишевич Ведад бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
82'
80'
Бен-Хатира Энис из команды СК Дармштадт в офсайде
80'
Гондорф Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Дарида Владимир из команды Герта делает подножку. Юнгвирт Флориан заработал фол.
79'
Тактическая замена. Штокер Валентин уходит с поля и его заменяет Аллаги Сами
78'
Штокер Валентин из команды Герта делает подножку. Гондорф Жером заработал фол.
77'
Тактическая замена. Вранчич Марио уходит с поля и его заменяет Юнгвирт Флориан
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Дарида Владимир отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
74'
73'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает подножку. Сулу Айтач заработал фол.
72'
Тактическая замена. Розентал Ян уходит с поля и его заменяет Безьяк Роман
71'
Сулу Айтач получает желтую карточку.
71'
Сулу Айтач из команды СК Дармштадт делает подножку. Ибишевич Ведад заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
69'
Вранчич Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает подножку. Вранчич Марио заработал фол.
67'
Тактическая замена. Шипплок Свен уходит с поля и его заменяет Бен-Хатира Энис
66'
Платтенхардт Марвин сделал результативную передачу.
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Калу Саломон из клуба "Герта" отправил мяч головой в ворота.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
65'
65'
Федецкий Артём получает желтую карточку.
65'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Платтенхардт Марвин.
64'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт делает подножку. Шелбред Пер-Сильян заработал фол.
63'
Нимейер Петер из команды СК Дармштадт в офсайде
62'
Гондорф Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Штарк Никлас из команды Герта делает подножку. Розентал Ян заработал фол.
62'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
61'
Шелбред Пер-Сильян выбил мяч на угловой.
61'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
58'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
58'
Калу Саломон из команды Герта бьет головой мимо ворот
58'
Дарида Владимир из команды Герта подал угловой справа.
57'
Нимейер Петер выбил мяч на угловой.
57'
Штокер Валентин из команды Герта делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
55'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает подножку. Ибишевич Ведад заработал фол.
55'
Розентал Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает навес
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Платтенхардт Марвин отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
53'
Нимейер Петер из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Ибишевич Ведад.
50'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
48'
Нимейер Петер из команды СК Дармштадт делает подножку. Ибишевич Ведад заработал фол.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
44'
Сиригу Сандро получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Платтенхардт Марвин.
43'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт в офсайде
43'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта делает подножку. Гондорф Жером заработал фол.
43'
Вранчич Марио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Платтенхардт Марвин получает желтую карточку.
42'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает подножку. Сиригу Сандро заработал фол.
41'
41'
Федецкий Артём выбил мяч на угловой.
41'
Калу Саломон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
41'
Хегелер Йенс из команды Герта делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
39'
Розентал Ян имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
39'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает отличный навес.
38'
Удар от ворот произведет Герта
37'
Сулу Айтач отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает подножку. Дарида Владимир заработал фол.
34'
Лустенбергер Фабиан из команды Герта делает подножку. Вранчич Марио заработал фол.
33'
Калу Саломон из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Штокер Валентин нанёс удар по воротам.
32'
32'
Сулу Айтач коснулся мяча рукой.
31'
Хегелер Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Вранчич Марио из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
31'
Вранчич Марио нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
28'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает подножку. Федецкий Артём заработал фол.
26'
Шипплок Свен из команды СК Дармштадт. Это Лустенбергер Фабиан заработал фол.
26'
Калу Саломон из команды Герта делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Шипплок Свен из команды СК Дармштадт делает подножку. Дарида Владимир заработал фол.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Нимейер Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт делает подножку. Дарида Владимир заработал фол.
23'
20'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
20'
Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Холланд Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес
20'
18'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает неудачный навес.
17'
После дальнего удара, который нанес Дарида Владимир мяч отбит вратарем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Ярстейн Руне вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает навес
14'
Калу Саломон из команды Герта делает подножку. Нимейер Петер заработал фол.
13'
11'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
11'
Штарк Никлас из команды Герта бьет головой мимо ворот
11'
11'
Сиригу Сандро выбил мяч на угловой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
9'
Штокер Валентин из команды Герта подал угловой справа.
9'
Сулу Айтач выбил мяч на угловой.
7'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Пекарик Петер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
4'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает подножку. Штокер Валентин заработал фол.
3'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает подножку. Нимейер Петер заработал фол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "СК Дармштадт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Герта 2:0 Дармштадт
Герта
93.7% (209)
Ничья:
4.5% (10)
Дармштадт
1.8% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Герта:
34.1% (76)
2:1 Герта:
26.5% (59)
1:0 Герта:
25.6% (57)
3:0 Герта:
4% (9)
1:1 Ничья:
2.7% (6)
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