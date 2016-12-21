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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 22108
Нант
1:0
Конец матча
Монпелье
0'
1:0
12' Пенальти
Лима Лукас
54' Желтая карточка
Джиджи Коффи
88' Желтая карточка
Карлос Диего Сантос
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
94'
Дюпе Максим вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Реми Вильям выбил мяч подальше от ворот.
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 22108 болельщиков
Офсайд
93'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде

92'
Мунье Стив из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
92'
Ласне Пол из команды Монпелье делает навес
Фол, нарушение
92'
Сала Эмилиано из команды Нант делает подножку. Реми Вильям заработал фол.
92'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Ласне Пол из команды Монпелье подал угловой слева.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Футболист команды "Нант" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Угловой
90'
Сансон Морган из команды Монпелье подал угловой справа.
90'
Карлос Диего Сантос выбил мяч на угловой.
90'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
90'
Беригод Кевин из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Реми Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Ронжье Валентин из команды Нант делает навес
Желтая карточка
88'
Карлос Диего Сантос получил жёлтую карточку за затяжку времени.
88'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
88'
Карлос Диего Сантос из команды Нант. Это Беригод Кевин заработал фол.
88'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой слева.
87'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Ласне Пол из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Мунье Стив имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
87'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
87'
Дюпе Максим ошибается в защите.
87'
Сансон Морган из команды Монпелье делает навес
86'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игрок из команды Монпелье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
Тактическая замена. Арит Амин уходит с поля и его заменяет Вискаррондо Освальдо
85'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Беригод Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Удар от ворот произведет Нант
84'
Тактическая замена. Депланье Матье уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
84'
Депланье Матье из команды Монпелье делает навес
84'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Удар от ворот произведет Нант
82'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает неудачный навес.
Фол, нарушение
82'
Депланье Матье из команды Монпелье делает подножку. Качаниклич Алекс заработал фол.
81'
Жийе Гийом из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Туре Абдулайе из команды Нант делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
79'
Ронжье Валентин из команды Нант делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
Фол, нарушение
79'
Сансон Морган из команды Монпелье делает подножку. Жийе Гийом заработал фол.
79'
Качаниклич Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Ронжье Валентин из команды Нант делает навес
78'
Сала Эмилиано из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Сансон Морган из команды Монпелье делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
76'
Руссийон Жером выбил мяч подальше от ворот.
76'
Футболист команды "Монпелье" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
76'
Дюпе Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Мунье Стив не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
76'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает навес
75'
Ронжье Валентин из команды Нант сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Арит Амин мяча так и не получил
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
74'
После удара головой, который нанес Качаниклич Алекс, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
73'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Депланье Матье коснулся мяча рукой.
72'
Тактическая замена. Илоки Жюль уходит с поля и его заменяет Ронжье Валентин
Фол, нарушение
72'
Сансон Морган получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Арит Амин.
Фол, нарушение
71'
Мунье Стив из команды Монпелье. Это Карлос Диего Сантос заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Конгре Даниэль получил травму и заменен. Реми Вильям выходит на поле.
Фол, нарушение
69'
Илоки Жюль из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Скири Эйе.
69'
Удар от ворот произведет Нант
69'
Мунье Стив наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
69'
Сансон Морган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Туре Абдулайе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мунье Стив.
68'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Ласне Пол из команды Монпелье подал угловой слева.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
67'
Беригод Кевин бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
67'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает пас партнеру.
66'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Ласне Пол из команды Монпелье делает навес
66'
Депланье Матье выбил мяч подальше от ворот.
66'
Беригод Кевин из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Депланье Матье из команды Монпелье делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
64'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
64'
Сала Эмилиано из команды Нант делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
64'
Вратарь парирует удар, который нанес Мунье Стив, и мяч снова в игре
64'
Сансон Морган из команды Монпелье делает навес
Офсайд
64'
Качаниклич Алекс из команды Нант в офсайде
64'
Жийе Гийом из команды Нант делает передачу за спину защитников.
63'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
62'
Дюпе Максим вышел из ворот и забрал мяч.
62'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
61'
Тактическая замена. Степински Мариуш уходит с поля и его заменяет Качаниклич Алекс
Фол, нарушение
61'
Джиджи Коффи получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ласне Пол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Пионнье Лоран вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Арит Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Депланье Матье из команды Монпелье делает подножку. Жийе Гийом заработал фол.
59'
Удар от ворот произведет Нант
59'
Скири Эйе бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
59'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
58'
Удар от ворот произведет Нант
58'
Беригод Кевин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
57'
Скири Эйе из команды Монпелье делает пас партнеру.
56'
Ласне Пол имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
56'
Удар от ворот произведет Нант
55'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает навес
55'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Беригод Кевин из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Сессеньон Стефан исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
54'
Джиджи Коффи сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
54'
Джиджи Коффи атакует сзади соперника. Ласне Пол пострадал.
Фол, нарушение
54'
Илоки Жюль из команды Нант делает подножку. Депланье Матье заработал фол.
54'
Мунье Стив из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Ласне Пол из команды Монпелье делает навес
Угловой
53'
Ласне Пол из команды Монпелье подал угловой слева.
53'
Тактическая замена. Силла Якуба уходит с поля и его заменяет Беригод Кевин
53'
Ласне Пол из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
52'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Сансон Морган из команды Монпелье делает навес
Офсайд
52'
Степински Мариуш из команды Нант в офсайде
51'
Жийе Гийом из команды Нант делает навес
51'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
50'
Силла Якуба из команды Монпелье делает подножку. Арит Амин заработал фол.
Офсайд
49'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
49'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Удар от ворот произведет Нант
48'
Сессеньон Стефан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Сессеньон Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Футболист команды "Нант" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
Угловой
47'
Ласне Пол из команды Монпелье подал угловой слева.
Фол, нарушение
46'
Илоки Жюль из команды Нант делает подножку. Руссийон Жером заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Ласне Пол из команды Монпелье подал угловой справа.
45'
Силла Якуба из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Сессеньон Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Удар от ворот произведет Нант
43'
Силла Якуба отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Руссийон Жером из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Сансон Морган из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
40'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Степински Мариуш заработал фол.
39'
Сансон Морган не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
39'
Депланье Матье из команды Монпелье делает навес
Фол, нарушение
38'
Сала Эмилиано получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Конгре Даниэль.
37'
Скири Эйе нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Сессеньон Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Туре Абдулайе из команды Нант делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
36'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
36'
Жийе Гийом выбил мяч подальше от ворот.
35'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
34'
Футболист команды "Нант" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
34'
После дальнего удара, который нанес Арит Амин мяч отбит вратарем
34'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Нант
33'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Ласне Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
Фол, нарушение
31'
Степински Мариуш получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Илтон Виторино.
Угловой
31'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
31'
Дюбуа Лео из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
29'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Дюпе Максим вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Конгре Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
28'
Дюпе Максим вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Депланье Матье из команды Монпелье делает навес
27'
Ласне Пол из команды Монпелье делает навес
Фол, нарушение
27'
Дюбуа Лео из команды Нант делает подножку. Ласне Пол заработал фол.
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Руссийон Жером из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Дюбуа Лео.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
Фол, нарушение
23'
Мунье Стив коснулся мяча рукой.
23'
Ласне Пол из команды Монпелье делает навес
22'
Удар от ворот произведет Монпелье
22'
Степински Мариуш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
22'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
22'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Дюпе Максим вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Илтон Виторино выбил мяч подальше от ворот.
21'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Депланье Матье из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Мунье Стив из команды Монпелье делает пас партнеру.
21'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Футболист команды "Нант" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
Фол, нарушение
20'
Сансон Морган из команды Монпелье. Это Степински Мариуш заработал фол.
19'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Футболист команды "Монпелье" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
Фол, нарушение
17'
Туре Абдулайе из команды Нант делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
16'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Офсайд
15'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
14'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
Фол, нарушение
12'
ПЕНАЛТИ! - Конгре Даниэль тянет соперника за майку в штрафной площади. Сала Эмилиано заработал пенальти для своей команды
Описание гола
12'
Г О О О О О Л - Лима Лукас из команды Нант забивает пенальти
11'
Жийе Гийом выбил мяч подальше от ворот.
10'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Арит Амин из команды Нант делает пас партнеру.
9'
Карлос Диего Сантос выбил мяч подальше от ворот.
8'
Удар от ворот произведет Монпелье
8'
Арит Амин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
После удара головой, который нанес Туре Абдулайе, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
7'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
Угловой
7'
Арит Амин из команды Нант разыграл угловой с правого угла.
7'
Руссийон Жером выбил мяч на угловой.
6'
Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Илоки Жюль из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Сансон Морган из команды Монпелье делает навес
5'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает навес
3'
Удар от ворот произведет Нант
3'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Монпелье
2'
Дюпе Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Сансон Морган из команды Монпелье подал угловой справа.
2'
Карлос Диего Сантос выбил мяч на угловой.
1'
Сансон Морган из команды Монпелье делает навес
1'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 1:0 Монпелье
Нант
43.9% (97)
Ничья:
34.4% (76)
Монпелье
21.7% (48)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29% (64)
Нант:
23.5% (52)
Нант:
14% (31)
Монпелье:
10% (22)
Монпелье:
7.2% (16)
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