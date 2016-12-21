Стадион: Стад де ля Божуар Зрители: 22108
1:0
12' ПенальтиЛима Лукас
54' Желтая карточкаДжиджи Коффи
88' Желтая карточкаКарлос Диего Сантос
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
94'
93'
Реми Вильям выбил мяч подальше от ворот.
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 22108 болельщиков
93'
92'
Мунье Стив из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
92'
Сала Эмилиано из команды Нант делает подножку. Реми Вильям заработал фол.
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
Сансон Морган из команды Монпелье подал угловой справа.
90'
Карлос Диего Сантос выбил мяч на угловой.
90'
90'
Беригод Кевин из команды Монпелье делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
Реми Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Ронжье Валентин из команды Нант делает навес
88'
Карлос Диего Сантос получил жёлтую карточку за затяжку времени.
88'
88'
Карлос Диего Сантос из команды Нант. Это Беригод Кевин заработал фол.
88'
88'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье подал угловой слева.
87'
87'
87'
Мунье Стив имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
87'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает навес прямо в штрафную.
87'
Дюпе Максим ошибается в защите.
87'
86'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игрок из команды Монпелье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
Тактическая замена. Арит Амин уходит с поля и его заменяет Вискаррондо Освальдо
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Беригод Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
84'
Тактическая замена. Депланье Матье уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
84'
84'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
82'
82'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает неудачный навес.
82'
Депланье Матье из команды Монпелье делает подножку. Качаниклич Алекс заработал фол.
81'
Жийе Гийом из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Туре Абдулайе из команды Нант делает пас партнеру.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
79'
Ронжье Валентин из команды Нант делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
79'
Сансон Морган из команды Монпелье делает подножку. Жийе Гийом заработал фол.
79'
Качаниклич Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Ронжье Валентин из команды Нант делает навес
78'
Сала Эмилиано из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
77'
Сансон Морган из команды Монпелье делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
76'
Руссийон Жером выбил мяч подальше от ворот.
76'
Футболист команды "Монпелье" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
76'
Дюпе Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Мунье Стив не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
76'
75'
Ронжье Валентин из команды Нант сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Арит Амин мяча так и не получил
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
74'
74'
74'
После удара головой, который нанес Качаниклич Алекс, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
73'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Депланье Матье коснулся мяча рукой.
72'
Тактическая замена. Илоки Жюль уходит с поля и его заменяет Ронжье Валентин
72'
Сансон Морган получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Арит Амин.
71'
Мунье Стив из команды Монпелье. Это Карлос Диего Сантос заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Конгре Даниэль получил травму и заменен. Реми Вильям выходит на поле.
69'
Илоки Жюль из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Скири Эйе.
69'
69'
Мунье Стив наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
69'
Сансон Морган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Туре Абдулайе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Мунье Стив.
68'
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
67'
Беригод Кевин бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
67'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает пас партнеру.
66'
Лима Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Депланье Матье выбил мяч подальше от ворот.
66'
Беригод Кевин из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
64'
64'
Сала Эмилиано из команды Нант делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
64'
Вратарь парирует удар, который нанес Мунье Стив, и мяч снова в игре
64'
64'
Качаниклич Алекс из команды Нант в офсайде
64'
Жийе Гийом из команды Нант делает передачу за спину защитников.
63'
62'
62'
61'
Тактическая замена. Степински Мариуш уходит с поля и его заменяет Качаниклич Алекс
61'
Джиджи Коффи получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ласне Пол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Пионнье Лоран вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Арит Амин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Депланье Матье из команды Монпелье делает подножку. Жийе Гийом заработал фол.
59'
59'
Скири Эйе бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
59'
59'
58'
58'
Беригод Кевин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
Ласне Пол имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
56'
55'
55'
55'
Беригод Кевин из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Сессеньон Стефан исполняет штрафной удар, но его блокируют
54'
Джиджи Коффи сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
54'
Джиджи Коффи атакует сзади соперника. Ласне Пол пострадал.
54'
Илоки Жюль из команды Нант делает подножку. Депланье Матье заработал фол.
54'
Мунье Стив из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
53'
Тактическая замена. Силла Якуба уходит с поля и его заменяет Беригод Кевин
52'
52'
52'
Степински Мариуш из команды Нант в офсайде
51'
Жийе Гийом из команды Нант делает навес
51'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Силла Якуба из команды Монпелье делает подножку. Арит Амин заработал фол.
49'
49'
48'
48'
Сессеньон Стефан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
48'
Сессеньон Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
48'
46'
Илоки Жюль из команды Нант делает подножку. Руссийон Жером заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Силла Якуба из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Сессеньон Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
Силла Якуба отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Руссийон Жером из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
41'
Сансон Морган из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
40'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Степински Мариуш заработал фол.
39'
Сансон Морган не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
39'
38'
Сала Эмилиано получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Конгре Даниэль.
37'
Скири Эйе нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
37'
Сессеньон Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Туре Абдулайе из команды Нант делает подножку. Сансон Морган заработал фол.
36'
36'
Жийе Гийом выбил мяч подальше от ворот.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
34'
34'
После дальнего удара, который нанес Арит Амин мяч отбит вратарем
34'
33'
33'
33'
Ласне Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
32'
31'
Степински Мариуш получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Илтон Виторино.
31'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
29'
28'
28'
Конгре Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
28'
28'
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
26'
Руссийон Жером из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Дюбуа Лео.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
24'
23'
Мунье Стив коснулся мяча рукой.
22'
22'
Степински Мариуш отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
22'
22'
21'
21'
Илтон Виторино выбил мяч подальше от ворот.
21'
21'
Депланье Матье из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Мунье Стив из команды Монпелье делает пас партнеру.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
20'
Сансон Морган из команды Монпелье. Это Степински Мариуш заработал фол.
19'
19'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
18'
Футболист команды "Монпелье" будет выбрасывать мяч из аута на своей половине поля.
17'
Туре Абдулайе из команды Нант делает подножку. Сессеньон Стефан заработал фол.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
14'
12'
ПЕНАЛТИ! - Конгре Даниэль тянет соперника за майку в штрафной площади. Сала Эмилиано заработал пенальти для своей команды
12'
Г О О О О О Л - Лима Лукас из команды Нант забивает пенальти
11'
Жийе Гийом выбил мяч подальше от ворот.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Карлос Диего Сантос выбил мяч подальше от ворот.
8'
8'
Арит Амин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
8'
7'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
После удара головой, который нанес Туре Абдулайе, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
7'
7'
Руссийон Жером выбил мяч на угловой.
6'
Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Илоки Жюль из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
5'
5'
3'
3'
2'
2'
Дюпе Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Сансон Морган из команды Монпелье подал угловой справа.
2'
Карлос Диего Сантос выбил мяч на угловой.
1'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 1:0 Монпелье
Нант
43.9% (97)
Ничья:
34.4% (76)
Монпелье
21.7% (48)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29% (64)
1:0 Нант:
23.5% (52)
2:1 Нант:
14% (31)
1:2 Монпелье:
10% (22)
0:1 Монпелье:
7.2% (16)
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