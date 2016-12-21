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Стадион: Зрители: 13904
Ингольштадт
1:2
Конец матча
Фрайбург
0'
20' Желтая карточка
Моралес Альфредо
0:1
34' Пенальти
Нидерлехнер Флориан
0:2
41' Гол
Нидерлехнер Флориан
42' Желтая карточка
Роджер Бернардо
1:2
53' Гол
Зуттнер Маркус
67' Желтая карточка
Тиссеран Марсель
85' Желтая карточка
Матип Марвин
88' Желтая карточка
Штенцель Паскаль
89' Желтая карточка
Булут Онур
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
94'
Удар от ворот произведет Фрайбург
94'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
94'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
93'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт наносит неточный удар с лета
93'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
93'
Булут Онур получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хадергьонай Флорент.
93'
Удар от ворот произведет Фрайбург
91'
Тиссеран Марсель пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
91'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой слева.
91'
Коэн Альмог бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Матип Марвин из команды Ингольштадт делает неудачный навес.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
89'
Булут Онур получает желтую карточку.
Фол, нарушение
89'
Булут Онур совершает грубый фол. Кристиансен Макс был жертвой
89'
Франц Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
89'
Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
88'
Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
88'
Штенцель Паскаль получает желтую карточку.
Фол, нарушение
88'
Штенцель Паскаль совершает грубый фол. Лескано Дарио был жертвой
87'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
Фол, нарушение
86'
Франц Майк из команды Фрайбург делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Желтая карточка
85'
Матип Марвин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
84'
Матип Марвин из команды Ингольштадт. Это Петерсен Нильс заработал фол.
84'
Игроки ФК "Фрайбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
84'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург наносит неточный удар с лета
84'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
83'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает подножку. Грифо Винченцо заработал фол.
83'
Кристиансен Макс из команды Ингольштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Удар от ворот произведет Фрайбург
81'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт бьет головой мимо ворот
Угловой
81'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
81'
Петерсен Нильс выбил мяч на угловой.
81'
Вратарь парирует удар, который нанес Зуттнер Маркус, и мяч снова в игре
81'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает пас партнеру.
80'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
Штенцель Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Тактическая замена. Нидерлехнер Флориан уходит с поля и его заменяет Гуэде Карим
Фол, нарушение
77'
Франц Майк из команды Фрайбург делает подножку. Кристиансен Макс заработал фол.
Фол, нарушение
76'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Гульде Мануэль.
75'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 13904 болельщиков
73'
Удар от ворот произведет Фрайбург
73'
Тактическая замена. Хинтерзеер Лукас уходит с поля и его заменяет Киттель Сонни
73'
Удар от ворот произведет Фрайбург
72'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт наносит неточный удар с лета
Угловой
72'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
72'
Булут Онур выбил мяч на угловой.
72'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Булут Онур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
68'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
Желтая карточка
67'
Тиссеран Марсель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
67'
Тиссеран Марсель совершает грубый фол. Нидерлехнер Флориан был жертвой
66'
Тактическая замена. Филипп Максимилиан уходит с поля и его заменяет Булут Онур
65'
Хадергьонай Флорент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Вратарь парирует удар, который нанес Петерсен Нильс, и мяч снова в игре
65'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
63'
Хинтерзеер Лукас коснулся мяча рукой.
63'
Удар от ворот произведет Фрайбург
63'
Зуттнер Маркус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
62'
Хинтерзеер Лукас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
62'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Петерсен Нильс получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Коэн Альмог.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
Фол, нарушение
58'
Нидерлехнер Флориан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тиссеран Марсель.
58'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт остановил атаку, перехватив мяч.
58'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
57'
Зуттнер Маркус исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
56'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург. Это Лескано Дарио заработал фол.
56'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
56'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Удар от ворот произведет Фрайбург
55'
Гросс Паскаль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает пас партнеру.
54'
Тактическая замена. Хаберер Яник уходит с поля и его заменяет Петерсен Нильс
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Зуттнер Маркус отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Фол, нарушение
52'
Сеюнджю Чаглар атакует сзади соперника. Лескано Дарио пострадал.
Фол, нарушение
50'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Франц Майк.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
49'
После дальнего удара, который нанес Коэн Альмог мяч отбит вратарем
49'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт делает пас партнеру.
48'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
48'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Роджер Бернардо уходит с поля и его заменяет Лескано Дарио
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
45'
Кристиансен Макс получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Франц Майк.
Офсайд
44'
Хаберер Яник из команды Фрайбург в офсайде
44'
Филипп Максимилиан выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
42'
Роджер Бернардо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Роджер Бернардо совершает грубый фол. Хаберер Яник был жертвой
42'
Коэн Альмог нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Филипп Максимилиан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
42'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
41'
Хаберер Яник сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Нидерлехнер Флориан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
41'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
41'
Штенцель Паскаль нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
39'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
Фол, нарушение
38'
Кристиансен Макс из команды Ингольштадт делает подножку. Нидерлехнер Флориан заработал фол.
38'
Удар от ворот произведет Фрайбург
36'
Тактическая замена. Моралес Альфредо уходит с поля и его заменяет Кристиансен Макс
35'
Роджер Бернардо из команды Ингольштадт остановил атаку, перехватив мяч.
35'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург устремляется вперед с мячом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Описание гола
34'
Г О О О О О Л - Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург забивает пенальти
Фол, нарушение
33'
ПЕНАЛЬТИ! – Тиссеран Марсель фолит в штрафной площади. Грифо Винченцо пострадал
33'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников.
32'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Моралес Альфредо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт делает подножку. Филипп Максимилиан заработал фол.
30'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург играет в стеночку. Хаберер Яник был стеночкой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
28'
Удар от ворот произведет Фрайбург
Угловой
28'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой слева.
28'
Леки Мэттью бьет и мяч от рикошета проходит мимо
28'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт делает пас партнеру.
28'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает пас партнеру.
27'
Филипп Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт делает навес
27'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Шволов Александер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
Сеюнджю Чаглар сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
Фол, нарушение
26'
Гросс Паскаль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хёфлер Николас.
Фол, нарушение
26'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург в офсайде
26'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
26'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
25'
Нидерлехнер Флориан довольно красиво пробил по воротам, но мяч ушёл на угловой в итоге.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
24'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает подножку. Филипп Максимилиан заработал фол.
21'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Желтая карточка
20'
Моралес Альфредо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
20'
Моралес Альфредо совершает грубый фол. Филипп Максимилиан был жертвой
20'
Нидерлехнер Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Хёфлер Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
19'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
19'
Нидерлехнер Флориан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
19'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает пас партнеру.
19'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
16'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург отвел угрозу отличным подкатом
16'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт делает навес
16'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт устремляется вперед с мячом.
16'
Игроки ФК "Ингольштадт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
13'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Сеюнджю Чаглар.
Фол, нарушение
11'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт делает подножку. Хёфлер Николас заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
9'
Удар от ворот произведет Фрайбург
9'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает подножку. Леки Мэттью заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Гюнтер Кристиан совершает грубый фол. Хадергьонай Флорент был жертвой
Офсайд
6'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт в офсайде
5'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
5'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург наносит неточный удар с лета
5'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
Угловой
5'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
Леки Мэттью выбил мяч на угловой.
4'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Матип Марвин из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Грифо Винченцо.
Офсайд
3'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт в офсайде
3'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает пас партнеру.
2'
Удар от ворот произведет Фрайбург
2'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт наносит неточный удар с лета
2'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
1'
Шволов Александер вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Сеюнджю Чаглар сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
1'
Хадергьонай Флорент выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня очень холодно для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фрайбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Sportpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ингольштадт 1:2 Фрайбург
Ингольштадт
47.1% (106)
Ничья:
35.1% (79)
Фрайбург
17.8% (40)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.9% (74)
Ингольштадт:
20.9% (47)
Ингольштадт:
18.7% (42)
Фрайбург:
9.8% (22)
Фрайбург:
6.7% (15)
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