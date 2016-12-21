Стадион: Ауди-Шпортпарк Зрители: 13904
1:2
Конец матча
20' Желтая карточкаМоралес Альфредо
0:1
34' ПенальтиНидерлехнер Флориан
0:2
41' ГолНидерлехнер Флориан
42' Желтая карточкаРоджер Бернардо
1:2
53' ГолЗуттнер Маркус
67' Желтая карточкаТиссеран Марсель
85' Желтая карточкаМатип Марвин
88' Желтая карточкаШтенцель Паскаль
89' Желтая карточкаБулут Онур
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
94'
94'
94'
94'
94'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
93'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт наносит неточный удар с лета
93'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Булут Онур получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хадергьонай Флорент.
93'
91'
Тиссеран Марсель пробил головой, вратарь справился с ударом.
91'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой слева.
91'
Коэн Альмог бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Матип Марвин из команды Ингольштадт делает неудачный навес.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Булут Онур получает желтую карточку.
89'
Булут Онур совершает грубый фол. Кристиансен Макс был жертвой
89'
Франц Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
88'
Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Штенцель Паскаль получает желтую карточку.
88'
Штенцель Паскаль совершает грубый фол. Лескано Дарио был жертвой
87'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
Франц Майк из команды Фрайбург делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
85'
Матип Марвин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
84'
Матип Марвин из команды Ингольштадт. Это Петерсен Нильс заработал фол.
84'
Игроки ФК "Фрайбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
84'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург наносит неточный удар с лета
84'
83'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает подножку. Грифо Винченцо заработал фол.
83'
Кристиансен Макс из команды Ингольштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
81'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт бьет головой мимо ворот
81'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
81'
Петерсен Нильс выбил мяч на угловой.
81'
Вратарь парирует удар, который нанес Зуттнер Маркус, и мяч снова в игре
81'
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
Штенцель Паскаль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
Тактическая замена. Нидерлехнер Флориан уходит с поля и его заменяет Гуэде Карим
77'
Франц Майк из команды Фрайбург делает подножку. Кристиансен Макс заработал фол.
76'
Лескано Дарио из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Гульде Мануэль.
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 13904 болельщиков
73'
73'
Тактическая замена. Хинтерзеер Лукас уходит с поля и его заменяет Киттель Сонни
73'
72'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт наносит неточный удар с лета
72'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
72'
Булут Онур выбил мяч на угловой.
72'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Булут Онур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
68'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
67'
Тиссеран Марсель получает желтую карточку.
67'
Тиссеран Марсель совершает грубый фол. Нидерлехнер Флориан был жертвой
66'
Тактическая замена. Филипп Максимилиан уходит с поля и его заменяет Булут Онур
65'
Хадергьонай Флорент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Вратарь парирует удар, который нанес Петерсен Нильс, и мяч снова в игре
65'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
63'
Хинтерзеер Лукас коснулся мяча рукой.
63'
63'
Зуттнер Маркус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
63'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
62'
Хинтерзеер Лукас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
62'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Петерсен Нильс получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Коэн Альмог.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
59'
58'
Нидерлехнер Флориан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Тиссеран Марсель.
58'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт остановил атаку, перехватив мяч.
58'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Петерсен Нильс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
57'
Зуттнер Маркус исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
56'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург. Это Лескано Дарио заработал фол.
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
55'
Гросс Паскаль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
54'
Тактическая замена. Хаберер Яник уходит с поля и его заменяет Петерсен Нильс
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Зуттнер Маркус отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
52'
Сеюнджю Чаглар атакует сзади соперника. Лескано Дарио пострадал.
50'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Франц Майк.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
49'
После дальнего удара, который нанес Коэн Альмог мяч отбит вратарем
49'
48'
48'
48'
46'
Тактическая замена. Роджер Бернардо уходит с поля и его заменяет Лескано Дарио
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
45'
Кристиансен Макс получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Франц Майк.
44'
Хаберер Яник из команды Фрайбург в офсайде
44'
Филипп Максимилиан выбил мяч подальше от ворот.
42'
Роджер Бернардо получает желтую карточку.
42'
Роджер Бернардо совершает грубый фол. Хаберер Яник был жертвой
42'
Коэн Альмог нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Филипп Максимилиан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
42'
41'
Хаберер Яник сделал результативную передачу.
41'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Нидерлехнер Флориан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
41'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
41'
Штенцель Паскаль нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
39'
38'
Кристиансен Макс из команды Ингольштадт делает подножку. Нидерлехнер Флориан заработал фол.
38'
36'
Тактическая замена. Моралес Альфредо уходит с поля и его заменяет Кристиансен Макс
35'
Роджер Бернардо из команды Ингольштадт остановил атаку, перехватив мяч.
35'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург устремляется вперед с мячом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
34'
Г О О О О О Л - Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург забивает пенальти
33'
ПЕНАЛЬТИ! – Тиссеран Марсель фолит в штрафной площади. Грифо Винченцо пострадал
33'
Нидерлехнер Флориан из команды Фрайбург делает передачу за спину защитников.
32'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
31'
Моралес Альфредо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт делает подножку. Филипп Максимилиан заработал фол.
30'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург играет в стеночку. Хаберер Яник был стеночкой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
28'
28'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой слева.
28'
Леки Мэттью бьет и мяч от рикошета проходит мимо
28'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт делает пас партнеру.
28'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает пас партнеру.
27'
Филипп Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Шволов Александер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
Сеюнджю Чаглар сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
26'
Гросс Паскаль получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Хёфлер Николас.
26'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург в офсайде
26'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
26'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой слева.
25'
Нидерлехнер Флориан довольно красиво пробил по воротам, но мяч ушёл на угловой в итоге.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
24'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает подножку. Филипп Максимилиан заработал фол.
21'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
20'
Моралес Альфредо получает желтую карточку.
20'
Моралес Альфредо совершает грубый фол. Филипп Максимилиан был жертвой
20'
Нидерлехнер Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Хёфлер Николас нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
19'
Нидерлехнер Флориан бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
19'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает пас партнеру.
19'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
16'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург отвел угрозу отличным подкатом
16'
16'
Леки Мэттью из команды Ингольштадт устремляется вперед с мячом.
16'
Игроки ФК "Ингольштадт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
13'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Сеюнджю Чаглар.
11'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт делает подножку. Хёфлер Николас заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
9'
9'
8'
Филипп Максимилиан из команды Фрайбург делает подножку. Леки Мэттью заработал фол.
7'
Гюнтер Кристиан совершает грубый фол. Хадергьонай Флорент был жертвой
6'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт в офсайде
5'
5'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург наносит неточный удар с лета
5'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
5'
Грифо Винченцо из команды Фрайбург подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
Леки Мэттью выбил мяч на угловой.
4'
Грифо Винченцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Матип Марвин из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Грифо Винченцо.
3'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт в офсайде
3'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает пас партнеру.
2'
2'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт наносит неточный удар с лета
2'
1'
1'
Сеюнджю Чаглар сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
1'
Хадергьонай Флорент выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня очень холодно для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фрайбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Sportpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ингольштадт 1:2 Фрайбург
Ингольштадт
47.1% (106)
Ничья:
35.1% (79)
Фрайбург
17.8% (40)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.9% (74)
1:0 Ингольштадт:
20.9% (47)
2:1 Ингольштадт:
18.7% (42)
1:2 Фрайбург:
9.8% (22)
0:1 Фрайбург:
6.7% (15)
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