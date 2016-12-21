Стадион: Матмю Атлантик Зрители: 27614
23' Желтая карточкаЛе Маршан Максим
30' Желтая карточкаТулалан Жереми
36' Желтая карточкаРолан Диего
80' Желтая карточкаКозьелло Венсан
90' Красная карточкаБалотелли Марио
90' Красная карточкаБеланда Юнес
Новости после матча
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 27614 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
96'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
95'
УДАЛЕНИЕ! Беланда Юнес удаляет рефери за жёсткий фол.
95'
Камано Франсуа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Камано Франсуа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Беланда Юнес.
93'
Плашил Ярослав из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
93'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Игра остановлена. Футболисты устроили стычку, арбитру нужно как можно быстрее успокоить игроков.
91'
КРАСНАЯ! К судье тут вопросов быть не может, Балотелли Марио уходит с поля после того, как грубо нарушил правила.
91'
Балотелли Марио совершает грубый фол. Левчук Игор был жертвой
91'
Пелленар Тео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает навес
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
Пелленар Тео из команды Бордо делает подножку. Козьелло Венсан заработал фол.
89'
89'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает неудачный навес.
88'
88'
Гаич Милан II из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
88'
Вада Валентин из команды Бордо делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Вада Валентин из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
87'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
87'
Камано Франсуа на финте ушёл от оппонента.
87'
Бенитес Вальтер вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Ролан Диего из команды Бордо делает навес
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
85'
84'
Левчук Игор из команды Бордо нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
84'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой справа.
84'
Камано Франсуа из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Камано Франсуа нарушает правила. Балотелли Марио пострадал
83'
83'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает навес
83'
Ролан Диего из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
83'
Лаборд Гаэтан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
83'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
82'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает навес
82'
Сертик Грегори из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
82'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой справа.
81'
81'
Плашил Ярослав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Тактическая замена. Малком Филипе уходит с поля и его заменяет Камано Франсуа
80'
Козьелло Венсан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
80'
Козьелло Венсан совершает грубый фол. Вада Валентин был жертвой
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
80'
79'
79'
Ролан Диего имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
78'
76'
76'
Плеа Алассан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
76'
Балотелли Марио не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
76'
Плеа Алассан из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
75'
Бенитес Вальтер вышел из ворот и забрал мяч.
75'
75'
Бенитес Вальтер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
Бенитес Вальтер выбил мяч на угловой.
74'
74'
Малком Филипе на финте ушёл от оппонента.
73'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
73'
Ролан Диего из команды Бордо делает навес
72'
Ле Маршан Максим из команды Ницца делает подножку. Лаборд Гаэтан заработал фол.
72'
Беланда Юнес попал в створ, но вратарь справился с ударом.
72'
Сиприен Вилан из команды Ницца сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
71'
Сертик Грегори из команды Бордо остановил атаку, перехватив мяч.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
70'
68'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает подножку. Сиприен Вилан заработал фол.
67'
Сарр Маланг из команды Ницца остановил атаку, перехватив мяч.
67'
67'
Сиприен Вилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Гаич Милан II нарушает правила. Беланда Юнес пострадал
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
65'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает навес
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
Patrick Burner из команды Ницца делает неудачный навес.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Плашил Ярослав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
58'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает подножку. Сиприен Вилан заработал фол.
57'
57'
Лаборд Гаэтан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
56'
56'
Кардинал Йоан получил травму и заменен. Бенитес Вальтер выходит на поле.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
55'
Ролан Диего бьет в штангу и упускает момент забить!
54'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
54'
53'
Приор Жером вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Гаич Милан II из команды Бордо делает подножку. Балотелли Марио заработал фол.
52'
52'
Вада Валентин нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
50'
Вада Валентин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
48'
Patrick Burner из команды Ницца отвел угрозу отличным подкатом
48'
Малком Филипе из команды Бордо устремляется вперед с мячом.
47'
Тулалан Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой слева.
47'
Суке Арно выбил мяч на угловой.
46'
Вада Валентин из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Patrick Burner выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Кардинал Йоан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
46'
46'
Ле Маршан Максим из команды Ницца остановил атаку, перехватив мяч.
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
45'
44'
Левчук Игор из команды Бордо делает подножку. Балотелли Марио заработал фол.
43'
42'
Левчук Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Балотелли Марио и мяч снова в игре
41'
Лаборд Гаэтан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сиприен Вилан.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
40'
Плеа Алассан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Приор Жером.
40'
Балотелли Марио исполняет штрафной удар, но его блокируют
40'
Тулалан Жереми из команды Бордо делает подножку. Сери Жан-Мишель заработал фол.
39'
38'
38'
Плеа Алассан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
37'
Плеа Алассан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
37'
Сарр Маланг из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
36'
Ролан Диего сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
36'
Ролан Диего из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Суке Арно.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
35'
35'
Плеа Алассан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
35'
Балотелли Марио из команды Ницца делает отличный пас
34'
Малком Филипе из команды Бордо делает подножку. Беланда Юнес заработал фол.
34'
34'
Левчук Игор имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
34'
33'
Лаборд Гаэтан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
33'
Суке Арно сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
33'
32'
Patrick Burner получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Малком Филипе.
31'
Балотелли Марио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
30'
Тулалан Жереми сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
30'
Тулалан Жереми блокирует соперника. Балотелли Марио заработал своей команде штрафной.
30'
Малком Филипе нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает навес
28'
28'
Малком Филипе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
27'
Малком Филипе имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
27'
Ролан Диего не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
27'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
26'
26'
Балотелли Марио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Вада Валентин из команды Бордо делает подножку. Козьелло Венсан заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
25'
25'
Малком Филипе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Малком Филипе исполняет штрафной удар, но его блокируют
23'
Ле Маршан Максим сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
23'
Ле Маршан Максим совершает грубый фол. Малком Филипе был жертвой
23'
Плеа Алассан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
23'
Тулалан Жереми сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
22'
Беланда Юнес имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
22'
Беланда Юнес на финте ушёл от оппонента.
22'
Беланда Юнес из команды Ницца устремляется вперед с мячом.
21'
Левчук Игор из команды Бордо делает подножку. Балотелли Марио заработал фол.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
20'
20'
Суке Арно отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
Суке Арно на финте ушёл от оппонента.
18'
18'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
18'
16'
Сарр Маланг из команды Ницца остановил атаку, перехватив мяч.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
15'
Балотелли Марио из команды Ницца в офсайде
15'
Сиприен Вилан выбил мяч подальше от ворот.
14'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает подножку. Сарр Маланг заработал фол.
14'
Сертик Грегори из команды Бордо отвел угрозу отличным подкатом
14'
Балотелли Марио на финте ушёл от оппонента.
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
10'
Ролан Диего из команды Бордо делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
10'
Сертик Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Плеа Алассан из команды Ницца делает навес
9'
Плеа Алассан нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
8'
Суке Арно отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
После дальнего удара, который нанес Сиприен Вилан мяч отбит вратарем
7'
7'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 11% времени, а гости – 89%.
4'
Козьелло Венсан из команды Ницца делает подножку. Плашил Ярослав заработал фол.
3'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Левчук Игор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бордо 0:0 Ницца
Бордо
26.6% (59)
Ничья:
32.4% (72)
Ницца
41% (91)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.2% (67)
1:2 Ницца:
23.9% (53)
2:1 Бордо:
14% (31)
0:1 Ницца:
9.5% (21)
1:0 Бордо:
9% (20)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация