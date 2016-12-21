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  5. Лига 1
Отчёт о матче}
Стадион: Зрители: 44844
ПСЖ
5:0
Отчёт о матче
Лорьян
0'
1:0
25' Гол
Менье Томас
2:0
44' Гол в свои ворота
Туре Зарго
3:0
50' Гол
Силва Тьяго
62' Желтая карточка
Делекруа Пол
4:0
63' Пенальти
Кавани Эдинсон
5:0
70' Гол
Лукас Моура
90'+3
Новости после матча

-
"ПСЖ" - "Лорьян" - 5:0. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!
Статистика матча находится во вкладке "Статистика".
Второй тайм
Свисток
-
Финальный свисток!
Угловой
90'
Кабо от углового флага навесил к воротам. Трапп на выходе уверенно сыграл кулаками.
Фол, нарушение
90'
Меслуб в центре поля сбил Верратти.
Дополнительное время
90'
2 минуты добавил во втором тайме Амель.
Опасный момент
90'
Огюстен справа решил перебросить мяч через голкипера. Футбольный снаряд пролетел чуть выше и перекладины.

Угловой
89'
Марво от углового флага навесил точно в руки Траппу.
88'
Прострел Коффи справа прервал Силва.
Офсайд
86'
Огюстен оказался в офсайде.
85'
Верратти совершил ещё один отличный заброс вперёд, но Огсютен не справился с обработкой.
Угловой
83'
Третий угловой подряд в исполнении Нкунку опасным не получился.
Угловой
82'
Вторая подача Нкунку последовала на Крыховяка. Скидка в центр завершается опасным ударом, но защитники "Лорьяна" успевают закрыть угол ворот.
Угловой
81'
Нкунку от углового флага навесил на ближнюю штангу. Туре снова отправляет мяч за пределы поля.
Травма, повреждение
80'
Крыховяку за пределами поля медики оказывают помощь.
79'
Несмотря на счёт на табло, Эмери продолжает выскакивать за пределы технической зоны и активно жестикулировать.
Замена
77'
Замена в составе "ПСЖ": вместо Эдинсона Кавани на поле вышел Жан-Кевин Огюстен.
76'
Лукас справа навесил к воротам. Туре выбивает мяч в аут.
Замена
74'
Замена в составе "ПСЖ": вместо Блеза Матуиди на поле вышел Джонатан Иконе.
73'
Кабо слева прошёл вперёд, но навес к воротам точным у него не получился.
72'
Кюрзава слева неаккуратно сделал передачу на ход Нкунку.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
5:0!!!
ЛУКАС!!! Верратти отличной передачей со своей половины поля вывел Лукаса один на один с голкипером. Бразилец аккуратно перебросил мяч через Делекруа.
69'
Удар Меслуба слева блокируют защитники парижан.
Замена
68'
Замена в составе "ПСЖ": вместо Тьяго Мотты на поле вышел Гжегож Крыховяк.
Фол, нарушение
66'
Мотта около центрального круга нарушил правила.
64'
Лукас справа с угла штрафной площади пробил немного выше ворот.
Пенальти
62'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
4:0!!!
КАВАНИ!!! Кавани с одиннадцатиметровой отметки уверенно переиграл Делекруа.
Желтая карточка
62'
Делекруа получил жёлтую карточку.
Пенальти!
62'
Пенальти! Делекруа сбивает Кавани.
Замена
62'
Замена в составе "Лорьяна": вместо Веслея Лаутоа на поле вышел Маттео Гюэндузи.
Опасный момент
61'
Менье справа делает скидку в центр штрафной площади, откуда Нкунку головой пробил выше ворот.
60'
Навес Нкунку слева не доходит до Лукаса.
59'
Мотта с двадцати трёх метров пробил рядом с правой штангой.
57'
Лукас справа с угла штрафной площади пробил в ближний угол. Мяч угодил в сетку ворот с внешней стороны.
Офсайд
56'
Нкунку на левом фланге забюрался в офсайд.
Угловой
55'
Гости заработали угловой удар. Подачу на ближнюю штангу вынес Силва.
Замена
53'
Замена в составе "Лорьяна": вместо Бенжамина Муканджо на поле вышел Бенжамин Жано.
52'
Нкунку слева покатил мяч в штрафную площадь на Мотту, который решил отыграть партнёру пяткой. Защита "Лорьяна" сыграла внимательно.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
3:0!!!
СИЛВА!!! Лукас от углового флага навесил точно на голову Силве, который пробил в дальний угол. Мяч от штанги оказался в воротах.
49'
Нкунку слева пробил намного выше ворот.
48'
Коффи справа навесил в руки Траппу. Немного размялся голкипер "ПСЖ", в ворота которого пока не нанесён ни один точный удар.
47'
Ле Гофф слева прострелил к воротам Трапп выбивает мяч кулаками из штрафной площади.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм в Париже!
Второй тайм
Первый тайм
-
Статистика первого тайма находится в одноимённой вкладке.
Перерыв
-
Перерыв! "ПСЖ" - "Лорьян" - 2:0.
Опасный момент
45'
Матуиди слева навесил к воротам. Неудачно на выходе сыграл Делекруа. Мяч от кулаков голкипера угодил в Лукаса, после чего отправился за пределы поля.
45'
Менье справа навесил в штрафную площадь. Мяч прилетает к Кюрзава, у которого прострел к воротам не прошёл.
Дополнительное время
45'
2 минуты добавил Амель в первом тайме.
Травма, повреждение
45'
В эпизоде с голом травмы получили, столкнувшиеся Кавани и Делекруа.
Гол в свои ворота
44'
АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
2:0!!!
ТУРЕ!!! Лукас совершает отличный проход справа и переводит мяч к воротам. Туре опережает Кавани, но отправляет мяч в собственные ворота.
44'
Нкунку слева покати мяч на Матуиди, который на мгновение потерял равновесия, а Делекруа успел быстрее оказаться у сферы.
Фол, нарушение
43'
Ле Гофф придержал руками Лукаса на чужой половине поля.
Замена
42'
Замена в составе "Лорьяна": вместо Маджида Уориса на поле вышел Джимми Кабо.
Травма, повреждение
41'
Травма у Уориса. Медики на поле.
Опасный момент
40'
Лукас справа выскочил к воротам и перевёл мяч в центр на Нкунку. Перед Кристофером были пустые ворота, но он не смог попасть по мячу.
Угловой
39'
Ещё одна подача Лукаса на ближнюю штангу. Кавани поборолся вверху, но выиграть и здесь не смог.
37'
Сиани в штрафной площади схватил руками за голову Кавани, который тут же рухнул на газон. Арбитр не определил нарушения правил в эпизоде.
Угловой
36'
Лукас от углового флага навесил на ближнюю штангу, где защитники опередили Кавани.
35'
Коффи справа прошёл вперёд, но передачу на Мканджо сделал неточную.
Фол, нарушение
34'
Верратти сбил Уориса около центрального круга.
33'
Кюрзава на Нкунку на левом фланге сделал слишком сильную передачу.
32'
Меслуб не смог протолкнуть мяч в штрафную площадь на Уориса. Не отважился Валид пробить по воротам с восемнадцати метров.
31'
Вот уже и "Лорьян" организовал первую. позиционную атаку. Серия переводов с фланга на фланга ничем примечательным не завершилась.
Фол, нарушение
29'
Матуиди на фланге придержал Уориса руками.
Фол, нарушение
28'
Верратти получил по ногам на своей половине поля.
27'
Матуиди покатил мяч влево на Нкунку, который в дальний верхний угол пробил очень неудачно.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
1:0!!!
МЕНЬЕ!!! ВОТ ЭТО ГОЛ!!! Нкунку слева перевёл мяч на Менье. Томас перекинул сферу через Уориса и повторным ударом отправил мяч по высокой дуге в дальний угол. Делекруа осталось только наблюдать за полётом мяча.
24'
Кюрзава слева пробил по воротам. Мяч полетел точно в руки Делекруа.
22'
Парижане покатали мяч в центре поля, рассчитывая траектории будущих атак.
Угловой
21'
Серия угловых у ворот гостей. Лукас бегает от одного флага к другому. Подачи следуют опасные, но до прицельных ударов больше дело не дошло.
Угловой
20'
Лукас от углового флага навесил на Кюрзава, который махнул головой мимо мяча. Мяч снова у Лукаса и его подача получается опасной. Делекруа отбивает мяч в центр штрафной площади, откуда следует удар. Рикошет спасает ворота гостей.
19'
Навес Лукаса со штрафного получился слабым и неточным. Мяч, однако, остался у парижан.
Фол, нарушение
18'
Лаутоа сбил Верратти. Лукас справа пробьёт штрафной удар.
17'
Кавани сильно прокинул мяч себе на ход и Делекруа на выходе успел разрядить ситуацию.
16'
Заметим, что в Париже сегодня идёт снег. Поле при этом абсолютно зелёное, а погодные условия доставляют неприятности только игрокам.
15'
Лукас справа с острого угла пробил по воротам. Делекруа спокойно забрал мяч в руки.
14'
Уорис совершил хороший рывок слева к чужим воротам, но на его прострел никто из партнёров не успел.
Угловой
13'
Лукас от углового флага навесил на Мотту, которому удачно сыграть вверху защитники "Лорьяна" не дали.
12'
Менье справа простреливает к воротам и зарабатывает угловой удар.
Офсайд
11'
Кавани стартовал немного раньше, чем требовалось. Офсайд.
10'
Подача Нкунку слева к воротам приходится на соперников. Вверху вся борьба выигрывается гостями.
Угловой
9'
Лукас заработал первый угловой удар в матче. Подача последовала точно на голову Кюрзава, который с семи метров пробил немного правее ворот.
8'
Нкунку с Кюрзава организовали первый выпал слева. Прострел и навес к воротам вынесены гостями.
7'
У Лукаса не проходит прострел справа к воротам. Левый фланг у парижан пока бездействует.
6'
Уорис слева с угла штрафной площади в дальний верхний угол пробил неточно.
Фол, нарушение
5'
Верратти в центре поля прихватил Лаутоа руками.
4'
У Менье справа прострел на Лукаса не прошёл. Первые минуты атакуют только хозяева. Забросы "Лорьяна" вперёд пока неточны.
3'
Лукас справа обыгрался с Верратти и попытался выскочить к воротам. Оборона гостей чётко сыграла в подстраховке.
2'
"ПСЖ" играет в тёмно-синей форме, "Лорьян" - в белой.
Первый тайм начался
1'
Стартовал матч на "Парк де Пренс"!
Первый тайм
-
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча Французской Лиги 1, в котором сыграют «ПСЖ» и «Лорьян». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
-
Судья: Йохан Амель
Статистика встреч: +12=5-7. Разница мячей: 39:28
Новости матча
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
92'
После дальнего удара, который нанес Марво Сильвен мяч отбит вратарем
92'
Трапп Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Меслуб Валид из команды Лорьян подал угловой слева.
92'
Силва Тьяго выбил мяч на угловой.

92'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
Фол, нарушение
91'
Верратти Марко из команды ПСЖ делает подножку. Меслуб Валид заработал фол.
90'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
89'
Удар от ворот произведет Лорьян
89'
Огюстен Жан-Кевин из команды ПСЖ попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
88'
Трапп Кевин вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
88'
Марво Сильвен из команды Лорьян подал угловой справа.
87'
Силва Тьяго выбил мяч на угловой.
87'
Коффи Эрвин из команды Лорьян делает навес
Офсайд
86'
Огюстен Жан-Кевин из команды ПСЖ в офсайде
86'
Нкунку Кристофер из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
85'
Удар от ворот произведет Лорьян
Фол, нарушение
83'
Кабо Джимми из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Лукас Моура.
Фол, нарушение
82'
Иконе Джонатан из команды ПСЖ делает подножку. Matteo Guendouzi заработал фол.
Угловой
81'
Нкунку Кристофер из команды ПСЖ подал угловой слева.
81'
Силва Тьяго бьет и мяч от рикошета проходит мимо
81'
Крыховяк Гжегож из команды ПСЖ делает передачу одноклубнику.
81'
Кюрзава Левен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
80'
Нкунку Кристофер из команды ПСЖ подал угловой слева.
Травма, повреждение
80'
Крыховяк Гжегож возвращается на поле, всё в порядке.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
80'
Сиани Мишель выбил мяч на угловой.
Угловой
80'
Нкунку Кристофер из команды ПСЖ подал угловой слева.
80'
Сиани Мишель выбил мяч на угловой.
Травма, повреждение
78'
Крыховяк Гжегож получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
77'
Кюрзава Левен из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
77'
Крыховяк Гжегож из команды ПСЖ делает пас партнеру.
Угловой
77'
Лукас Моура из команды ПСЖ подал угловой справа.
77'
Тактическая замена. Кавани Эдинсон уходит с поля и его заменяет Огюстен Жан-Кевин
76'
Туре Зарго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Лукас Моура из команды ПСЖ делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
74'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
74'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает передачу за спину защитников.
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 44844 болельщиков
74'
Тактическая замена. Матуиди Блез уходит с поля и его заменяет Иконе Джонатан
73'
Силва Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
73'
Крыховяк Гжегож выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
72'
Кюрзава Левен из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
72'
Жано Бенжамин из команды Лорьян. Это Матуиди Блез заработал фол.
Фол, нарушение
72'
Жано Бенжамин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Маркиньос Маркос.
70'
Верратти Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Лукас Моура из команды команды ПСЖ.
70'
Верратти Марко выбил мяч подальше от ворот.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
69'
Меслуб Валид нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Тактическая замена. Мотта Тьяго уходит с поля и его заменяет Крыховяк Гжегож
Фол, нарушение
68'
Matteo Guendouzi коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
66'
Мотта Тьяго из команды ПСЖ делает подножку. Matteo Guendouzi заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
64'
Удар от ворот произведет Лорьян
64'
Лукас Моура отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Описание гола
63'
Г О О О О О Л - Кавани Эдинсон из команды ПСЖ забивает пенальти
Желтая карточка
62'
Делекруа Пол получает желтую карточку.
Фол, нарушение
62'
ПЕНАЛЬТИ! – Делекруа Пол фолит в штрафной площади. Кавани Эдинсон пострадал
62'
Нкунку Кристофер из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников.
61'
Удар от ворот произведет Лорьян
61'
Тактическая замена. Лаутоа Веслей уходит с поля и его заменяет Matteo Guendouzi
61'
Нкунку Кристофер из команды ПСЖ бьет головой мимо ворот
61'
Менье Томас из команды ПСЖ делает передачу одноклубнику.
61'
Верратти Марко из команды ПСЖ делает навес
61'
Ле Гофф Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Матуиди Блез из команды ПСЖ делает навес
60'
Игрок клуба "ПСЖ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Сиани Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Нкунку Кристофер из команды ПСЖ делает навес прямо в штрафную.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
59'
Кавани Эдинсон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Мотта Тьяго выбил мяч подальше от ворот.
58'
Удар от ворот произведет ПСЖ
58'
Жано Бенжамин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Удар от ворот произведет Лорьян
57'
Мотта Тьяго бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Игрок клуба "ПСЖ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Лорьян
56'
Лукас Моура из команды ПСЖ делает неудачный навес.
Офсайд
55'
Нкунку Кристофер из команды ПСЖ в офсайде
Фол, нарушение
55'
Жано Бенжамин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Силва Тьяго.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Менье Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Меслуб Валид из команды Лорьян подал угловой справа.
54'
Силва Тьяго выбил мяч на угловой.
54'
Коффи Эрвин из команды Лорьян делает навес
53'
Тактическая замена. Муканджо Бенжамин уходит с поля и его заменяет Жано Бенжамин
Офсайд
53'
Кавани Эдинсон из команды ПСЖ в офсайде
53'
Матуиди Блез из команды ПСЖ делает навес
51'
Игрок клуба "ПСЖ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Лукас Моура сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Силва Тьяго из клуба "ПСЖ" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
50'
Лукас Моура из команды ПСЖ подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Лаутоа Веслей выбил мяч на угловой.
50'
Нкунку Кристофер из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников.
49'
Игрок клуба "ПСЖ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Удар от ворот произведет Лорьян
48'
Нкунку Кристофер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
47'
Кабо Джимми совершает грубый фол. Верратти Марко был жертвой
46'
Трапп Кевин вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Коффи Эрвин из команды Лорьян делает навес
46'
Трапп Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес прямо в штрафную.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
48'
Удар от ворот произведет Лорьян
48'
Лукас Моура из команды ПСЖ бьет головой мимо ворот
48'
Делекруа Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Матуиди Блез из команды ПСЖ делает навес
47'
Сиани Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Кюрзава Левен из команды ПСЖ делает пас партнеру.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
46'
Делекруа Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
46'
Кавани Эдинсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Описание гола
44'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Туре Зарго отправил мяч в свои ворота.
44'
Лукас Моура из команды ПСЖ делает навес прямо в штрафную.
44'
Лукас Моура из команды ПСЖ устремляется вперед с мячом.
43'
Нкунку Кристофер из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
43'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян. Это Лукас Моура заработал фол.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Уорис Маджид получил травму и заменен. Кабо Джимми выходит на поле.
Травма, повреждение
41'
Уорис Маджид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Делекруа Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Лукас Моура из команды ПСЖ делает навес прямо в штрафную.
39'
Верратти Марко из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников.
39'
Коффи Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Лукас Моура из команды ПСЖ подал угловой справа.
38'
Сиани Мишель выбил мяч на угловой.
38'
Лукас Моура из команды ПСЖ делает навес
38'
Игрок клуба "ПСЖ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Лукас Моура из команды ПСЖ подал угловой справа.
36'
Лукас Моура бьет и мяч от рикошета проходит мимо
36'
Верратти Марко из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
34'
Верратти Марко из команды ПСЖ делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
Фол, нарушение
31'
Уорис Маджид получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Верратти Марко.
31'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
29'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
29'
Матуиди Блез нарушает правила. Уорис Маджид пострадал
Фол, нарушение
28'
Муканджо Бенжамин нарушает правила. Верратти Марко пострадал
28'
Удар от ворот произведет Лорьян
28'
Нкунку Кристофер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
28'
Матуиди Блез из команды ПСЖ делает пас партнеру.
25'
Матуиди Блез сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Менье Томас из команды команды ПСЖ.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Делекруа Пол вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Кюрзава Левен из команды ПСЖ делает навес
23'
Игрок клуба "ПСЖ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Нкунку Кристофер из команды ПСЖ опасно играет. Чуть не пострадал Муканджо Бенжамин.
21'
Сиани Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Лукас Моура из команды ПСЖ подал угловой справа.
20'
Туре Зарго выбил мяч на угловой.
Угловой
20'
Лукас Моура из команды ПСЖ подал угловой слева.
20'
Лаутоа Веслей выбил мяч на угловой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
19'
Сиани Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Лукас Моура из команды ПСЖ подал угловой слева.
19'
Силва Тьяго бьет и мяч от рикошета проходит мимо
19'
Делекруа Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Лукас Моура из команды ПСЖ делает навес
19'
Сиани Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Лукас Моура из команды ПСЖ подал угловой слева.
18'
Туре Зарго выбил мяч на угловой.
18'
Матуиди Блез из команды ПСЖ делает навес
17'
Коффи Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лукас Моура навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Мвемба Арнольд атакует сзади соперника. Верратти Марко пострадал.
16'
Делекруа Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Мотта Тьяго выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
15'
Меслуб Валид из команды Лорьян нарушает. Верратти Марко пострадал, однако рефери не останавливает игру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
Лукас Моура попал в створ, но вратарь справился с ударом.
13'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
13'
Игроки ФК "Лорьян" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Туре Зарго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Лукас Моура из команды ПСЖ подал угловой справа.
12'
Менье Томас из команды ПСЖ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Сиани Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Лукас Моура из команды ПСЖ делает навес
Офсайд
11'
Кавани Эдинсон из команды ПСЖ в офсайде
10'
Верратти Марко выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
9'
Сиани Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Матуиди Блез из команды ПСЖ делает навес
9'
Удар от ворот произведет Лорьян
9'
Кюрзава Левен из команды ПСЖ бьет головой мимо ворот
Угловой
8'
Лукас Моура из команды ПСЖ подал угловой справа.
8'
Лукас Моура из команды ПСЖ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Сиани Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Лукас Моура из команды ПСЖ делает навес
7'
Туре Зарго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Кюрзава Левен из команды ПСЖ делает навес
7'
Кюрзава Левен из команды ПСЖ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Нкунку Кристофер из команды ПСЖ делает пас партнеру.
6'
Лукас Моура из команды ПСЖ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
Удар от ворот произведет ПСЖ
5'
Уорис Маджид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
4'
Верратти Марко из команды ПСЖ. Это Лаутоа Веслей заработал фол.
3'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Менье Томас из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Удар от ворот произведет ПСЖ
Фол, нарушение
1'
Мотта Тьяго из команды ПСЖ делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСЖ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч ПСЖ 5:0 Лорьян
ПСЖ
98.3% (229)
Ничья:
0.9% (2)
Лорьян
0.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
40.8% (95)
ПСЖ:
15% (35)
ПСЖ:
14.6% (34)
ПСЖ:
12.9% (30)
ПСЖ:
4.3% (10)
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