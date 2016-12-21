Стадион: Парк де Пренс Зрители: 44844
5:0
1:0
25' ГолМенье Томас
2:0
44' Гол в свои воротаТуре Зарго
3:0
50' ГолСилва Тьяго
62' Желтая карточкаДелекруа Пол
4:0
63' ПенальтиКавани Эдинсон
5:0
70' ГолЛукас Моура
Новости после матча
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"ПСЖ" - "Лорьян" - 5:0. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!
Статистика матча находится во вкладке "Статистика".
Статистика матча находится во вкладке "Статистика".
Второй тайм
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Финальный свисток!
90'
Кабо от углового флага навесил к воротам. Трапп на выходе уверенно сыграл кулаками.
90'
Меслуб в центре поля сбил Верратти.
90'
2 минуты добавил во втором тайме Амель.
90'
Огюстен справа решил перебросить мяч через голкипера. Футбольный снаряд пролетел чуть выше и перекладины.
89'
Марво от углового флага навесил точно в руки Траппу.
88'
Прострел Коффи справа прервал Силва.
86'
Огюстен оказался в офсайде.
85'
Верратти совершил ещё один отличный заброс вперёд, но Огсютен не справился с обработкой.
83'
Третий угловой подряд в исполнении Нкунку опасным не получился.
82'
Вторая подача Нкунку последовала на Крыховяка. Скидка в центр завершается опасным ударом, но защитники "Лорьяна" успевают закрыть угол ворот.
81'
Нкунку от углового флага навесил на ближнюю штангу. Туре снова отправляет мяч за пределы поля.
80'
Крыховяку за пределами поля медики оказывают помощь.
79'
Несмотря на счёт на табло, Эмери продолжает выскакивать за пределы технической зоны и активно жестикулировать.
77'
Замена в составе "ПСЖ": вместо Эдинсона Кавани на поле вышел Жан-Кевин Огюстен.
76'
Лукас справа навесил к воротам. Туре выбивает мяч в аут.
74'
Замена в составе "ПСЖ": вместо Блеза Матуиди на поле вышел Джонатан Иконе.
73'
Кабо слева прошёл вперёд, но навес к воротам точным у него не получился.
72'
Кюрзава слева неаккуратно сделал передачу на ход Нкунку.
70'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
5:0!!!
ЛУКАС!!! Верратти отличной передачей со своей половины поля вывел Лукаса один на один с голкипером. Бразилец аккуратно перебросил мяч через Делекруа.
5:0!!!
ЛУКАС!!! Верратти отличной передачей со своей половины поля вывел Лукаса один на один с голкипером. Бразилец аккуратно перебросил мяч через Делекруа.
69'
Удар Меслуба слева блокируют защитники парижан.
68'
Замена в составе "ПСЖ": вместо Тьяго Мотты на поле вышел Гжегож Крыховяк.
66'
Мотта около центрального круга нарушил правила.
64'
Лукас справа с угла штрафной площади пробил немного выше ворот.
62'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
4:0!!!
КАВАНИ!!! Кавани с одиннадцатиметровой отметки уверенно переиграл Делекруа.
4:0!!!
КАВАНИ!!! Кавани с одиннадцатиметровой отметки уверенно переиграл Делекруа.
62'
Делекруа получил жёлтую карточку.
62'
Пенальти! Делекруа сбивает Кавани.
62'
Замена в составе "Лорьяна": вместо Веслея Лаутоа на поле вышел Маттео Гюэндузи.
61'
Менье справа делает скидку в центр штрафной площади, откуда Нкунку головой пробил выше ворот.
60'
Навес Нкунку слева не доходит до Лукаса.
59'
Мотта с двадцати трёх метров пробил рядом с правой штангой.
57'
Лукас справа с угла штрафной площади пробил в ближний угол. Мяч угодил в сетку ворот с внешней стороны.
56'
Нкунку на левом фланге забюрался в офсайд.
55'
Гости заработали угловой удар. Подачу на ближнюю штангу вынес Силва.
53'
Замена в составе "Лорьяна": вместо Бенжамина Муканджо на поле вышел Бенжамин Жано.
52'
Нкунку слева покатил мяч в штрафную площадь на Мотту, который решил отыграть партнёру пяткой. Защита "Лорьяна" сыграла внимательно.
50'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
3:0!!!
СИЛВА!!! Лукас от углового флага навесил точно на голову Силве, который пробил в дальний угол. Мяч от штанги оказался в воротах.
3:0!!!
СИЛВА!!! Лукас от углового флага навесил точно на голову Силве, который пробил в дальний угол. Мяч от штанги оказался в воротах.
49'
Нкунку слева пробил намного выше ворот.
48'
Коффи справа навесил в руки Траппу. Немного размялся голкипер "ПСЖ", в ворота которого пока не нанесён ни один точный удар.
47'
Ле Гофф слева прострелил к воротам Трапп выбивает мяч кулаками из штрафной площади.
46'
Второй тайм в Париже!
Второй тайм
Первый тайм
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Статистика первого тайма находится в одноимённой вкладке.
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Перерыв! "ПСЖ" - "Лорьян" - 2:0.
45'
Матуиди слева навесил к воротам. Неудачно на выходе сыграл Делекруа. Мяч от кулаков голкипера угодил в Лукаса, после чего отправился за пределы поля.
45'
Менье справа навесил в штрафную площадь. Мяч прилетает к Кюрзава, у которого прострел к воротам не прошёл.
45'
2 минуты добавил Амель в первом тайме.
45'
В эпизоде с голом травмы получили, столкнувшиеся Кавани и Делекруа.
44'
АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
2:0!!!
ТУРЕ!!! Лукас совершает отличный проход справа и переводит мяч к воротам. Туре опережает Кавани, но отправляет мяч в собственные ворота.
2:0!!!
ТУРЕ!!! Лукас совершает отличный проход справа и переводит мяч к воротам. Туре опережает Кавани, но отправляет мяч в собственные ворота.
44'
Нкунку слева покати мяч на Матуиди, который на мгновение потерял равновесия, а Делекруа успел быстрее оказаться у сферы.
43'
Ле Гофф придержал руками Лукаса на чужой половине поля.
42'
Замена в составе "Лорьяна": вместо Маджида Уориса на поле вышел Джимми Кабо.
41'
Травма у Уориса. Медики на поле.
40'
Лукас справа выскочил к воротам и перевёл мяч в центр на Нкунку. Перед Кристофером были пустые ворота, но он не смог попасть по мячу.
39'
Ещё одна подача Лукаса на ближнюю штангу. Кавани поборолся вверху, но выиграть и здесь не смог.
37'
Сиани в штрафной площади схватил руками за голову Кавани, который тут же рухнул на газон. Арбитр не определил нарушения правил в эпизоде.
36'
Лукас от углового флага навесил на ближнюю штангу, где защитники опередили Кавани.
35'
Коффи справа прошёл вперёд, но передачу на Мканджо сделал неточную.
34'
Верратти сбил Уориса около центрального круга.
33'
Кюрзава на Нкунку на левом фланге сделал слишком сильную передачу.
32'
Меслуб не смог протолкнуть мяч в штрафную площадь на Уориса. Не отважился Валид пробить по воротам с восемнадцати метров.
31'
Вот уже и "Лорьян" организовал первую. позиционную атаку. Серия переводов с фланга на фланга ничем примечательным не завершилась.
29'
Матуиди на фланге придержал Уориса руками.
28'
Верратти получил по ногам на своей половине поля.
27'
Матуиди покатил мяч влево на Нкунку, который в дальний верхний угол пробил очень неудачно.
25'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
1:0!!!
МЕНЬЕ!!! ВОТ ЭТО ГОЛ!!! Нкунку слева перевёл мяч на Менье. Томас перекинул сферу через Уориса и повторным ударом отправил мяч по высокой дуге в дальний угол. Делекруа осталось только наблюдать за полётом мяча.
1:0!!!
МЕНЬЕ!!! ВОТ ЭТО ГОЛ!!! Нкунку слева перевёл мяч на Менье. Томас перекинул сферу через Уориса и повторным ударом отправил мяч по высокой дуге в дальний угол. Делекруа осталось только наблюдать за полётом мяча.
24'
Кюрзава слева пробил по воротам. Мяч полетел точно в руки Делекруа.
22'
Парижане покатали мяч в центре поля, рассчитывая траектории будущих атак.
21'
Серия угловых у ворот гостей. Лукас бегает от одного флага к другому. Подачи следуют опасные, но до прицельных ударов больше дело не дошло.
20'
Лукас от углового флага навесил на Кюрзава, который махнул головой мимо мяча. Мяч снова у Лукаса и его подача получается опасной. Делекруа отбивает мяч в центр штрафной площади, откуда следует удар. Рикошет спасает ворота гостей.
19'
Навес Лукаса со штрафного получился слабым и неточным. Мяч, однако, остался у парижан.
18'
Лаутоа сбил Верратти. Лукас справа пробьёт штрафной удар.
17'
Кавани сильно прокинул мяч себе на ход и Делекруа на выходе успел разрядить ситуацию.
16'
Заметим, что в Париже сегодня идёт снег. Поле при этом абсолютно зелёное, а погодные условия доставляют неприятности только игрокам.
15'
Лукас справа с острого угла пробил по воротам. Делекруа спокойно забрал мяч в руки.
14'
Уорис совершил хороший рывок слева к чужим воротам, но на его прострел никто из партнёров не успел.
13'
Лукас от углового флага навесил на Мотту, которому удачно сыграть вверху защитники "Лорьяна" не дали.
12'
Менье справа простреливает к воротам и зарабатывает угловой удар.
11'
Кавани стартовал немного раньше, чем требовалось. Офсайд.
10'
Подача Нкунку слева к воротам приходится на соперников. Вверху вся борьба выигрывается гостями.
9'
Лукас заработал первый угловой удар в матче. Подача последовала точно на голову Кюрзава, который с семи метров пробил немного правее ворот.
8'
Нкунку с Кюрзава организовали первый выпал слева. Прострел и навес к воротам вынесены гостями.
7'
У Лукаса не проходит прострел справа к воротам. Левый фланг у парижан пока бездействует.
6'
Уорис слева с угла штрафной площади в дальний верхний угол пробил неточно.
5'
Верратти в центре поля прихватил Лаутоа руками.
4'
У Менье справа прострел на Лукаса не прошёл. Первые минуты атакуют только хозяева. Забросы "Лорьяна" вперёд пока неточны.
3'
Лукас справа обыгрался с Верратти и попытался выскочить к воротам. Оборона гостей чётко сыграла в подстраховке.
2'
"ПСЖ" играет в тёмно-синей форме, "Лорьян" - в белой.
1'
Стартовал матч на "Парк де Пренс"!
Первый тайм
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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча Французской Лиги 1, в котором сыграют «ПСЖ» и «Лорьян». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
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Судья: Йохан Амель
Статистика встреч: +12=5-7. Разница мячей: 39:28
Статистика встреч: +12=5-7. Разница мячей: 39:28
Новости матча
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Прогноз на матч "ПСЖ" - "Лорьян" — 09:18
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Новости после матча
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
92'
После дальнего удара, который нанес Марво Сильвен мяч отбит вратарем
92'
Трапп Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Меслуб Валид из команды Лорьян подал угловой слева.
92'
92'
91'
Верратти Марко из команды ПСЖ делает подножку. Меслуб Валид заработал фол.
90'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
89'
89'
Огюстен Жан-Кевин из команды ПСЖ попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
88'
Трапп Кевин вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Марво Сильвен из команды Лорьян подал угловой справа.
87'
87'
86'
Огюстен Жан-Кевин из команды ПСЖ в офсайде
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
85'
83'
Кабо Джимми из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Лукас Моура.
82'
Иконе Джонатан из команды ПСЖ делает подножку. Matteo Guendouzi заработал фол.
81'
81'
Силва Тьяго бьет и мяч от рикошета проходит мимо
81'
Крыховяк Гжегож из команды ПСЖ делает передачу одноклубнику.
81'
Кюрзава Левен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
80'
Крыховяк Гжегож возвращается на поле, всё в порядке.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
80'
80'
80'
78'
Крыховяк Гжегож получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
77'
Кюрзава Левен из команды ПСЖ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
77'
Крыховяк Гжегож из команды ПСЖ делает пас партнеру.
77'
77'
Тактическая замена. Кавани Эдинсон уходит с поля и его заменяет Огюстен Жан-Кевин
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
74'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
74'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает передачу за спину защитников.
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 44844 болельщиков
74'
Тактическая замена. Матуиди Блез уходит с поля и его заменяет Иконе Джонатан
73'
Силва Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Крыховяк Гжегож выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
72'
Кюрзава Левен из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
72'
Жано Бенжамин из команды Лорьян. Это Матуиди Блез заработал фол.
72'
Жано Бенжамин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Маркиньос Маркос.
70'
Верратти Марко сделал результативную передачу.
70'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Лукас Моура из команды команды ПСЖ.
70'
Верратти Марко выбил мяч подальше от ворот.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
69'
Меслуб Валид нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Тактическая замена. Мотта Тьяго уходит с поля и его заменяет Крыховяк Гжегож
68'
Matteo Guendouzi коснулся мяча рукой.
66'
Мотта Тьяго из команды ПСЖ делает подножку. Matteo Guendouzi заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
64'
64'
Лукас Моура отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Г О О О О О Л - Кавани Эдинсон из команды ПСЖ забивает пенальти
62'
Делекруа Пол получает желтую карточку.
62'
ПЕНАЛЬТИ! – Делекруа Пол фолит в штрафной площади. Кавани Эдинсон пострадал
62'
61'
61'
Тактическая замена. Лаутоа Веслей уходит с поля и его заменяет Matteo Guendouzi
61'
Нкунку Кристофер из команды ПСЖ бьет головой мимо ворот
61'
Менье Томас из команды ПСЖ делает передачу одноклубнику.
61'
Верратти Марко из команды ПСЖ делает навес
61'
Ле Гофф Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
60'
60'
Нкунку Кристофер из команды ПСЖ делает навес прямо в штрафную.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
59'
Кавани Эдинсон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Мотта Тьяго выбил мяч подальше от ворот.
58'
58'
Жано Бенжамин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
57'
Мотта Тьяго бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
56'
56'
Лукас Моура из команды ПСЖ делает неудачный навес.
55'
Нкунку Кристофер из команды ПСЖ в офсайде
55'
Жано Бенжамин получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Силва Тьяго.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
55'
Менье Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Меслуб Валид из команды Лорьян подал угловой справа.
54'
54'
53'
Тактическая замена. Муканджо Бенжамин уходит с поля и его заменяет Жано Бенжамин
53'
Кавани Эдинсон из команды ПСЖ в офсайде
53'
51'
50'
Лукас Моура сделал результативную передачу.
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Силва Тьяго из клуба "ПСЖ" отправил мяч головой в ворота.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Лаутоа Веслей выбил мяч на угловой.
50'
49'
49'
48'
Нкунку Кристофер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Кабо Джимми совершает грубый фол. Верратти Марко был жертвой
46'
Трапп Кевин вышел из ворот и забрал мяч.
46'
46'
Трапп Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес прямо в штрафную.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
48'
48'
Лукас Моура из команды ПСЖ бьет головой мимо ворот
48'
47'
47'
47'
Кюрзава Левен из команды ПСЖ делает пас партнеру.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Делекруа Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Кавани Эдинсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
44'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Туре Зарго отправил мяч в свои ворота.
44'
Лукас Моура из команды ПСЖ делает навес прямо в штрафную.
44'
Лукас Моура из команды ПСЖ устремляется вперед с мячом.
43'
Нкунку Кристофер из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
43'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян. Это Лукас Моура заработал фол.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Уорис Маджид получил травму и заменен. Кабо Джимми выходит на поле.
41'
Уорис Маджид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
40'
Лукас Моура из команды ПСЖ делает навес прямо в штрафную.
39'
Верратти Марко из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников.
39'
Коффи Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
38'
38'
36'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Лукас Моура бьет и мяч от рикошета проходит мимо
36'
Верратти Марко из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
34'
Верратти Марко из команды ПСЖ делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
31'
Уорис Маджид получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Верратти Марко.
31'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
29'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Матуиди Блез нарушает правила. Уорис Маджид пострадал
28'
Муканджо Бенжамин нарушает правила. Верратти Марко пострадал
28'
28'
Нкунку Кристофер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
28'
Матуиди Блез из команды ПСЖ делает пас партнеру.
25'
Матуиди Блез сделал результативную передачу.
25'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Менье Томас из команды команды ПСЖ.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Делекруа Пол вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Кюрзава Левен из команды ПСЖ делает навес
23'
21'
Нкунку Кристофер из команды ПСЖ опасно играет. Чуть не пострадал Муканджо Бенжамин.
21'
21'
20'
Туре Зарго выбил мяч на угловой.
20'
20'
Лаутоа Веслей выбил мяч на угловой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
19'
19'
19'
Силва Тьяго бьет и мяч от рикошета проходит мимо
19'
19'
19'
19'
18'
Туре Зарго выбил мяч на угловой.
18'
17'
Коффи Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лукас Моура навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Мвемба Арнольд атакует сзади соперника. Верратти Марко пострадал.
16'
16'
Мотта Тьяго выбил мяч подальше от ворот.
15'
Меслуб Валид из команды Лорьян нарушает. Верратти Марко пострадал, однако рефери не останавливает игру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
Лукас Моура попал в створ, но вратарь справился с ударом.
13'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
13'
Игроки ФК "Лорьян" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
12'
12'
Менье Томас из команды ПСЖ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
12'
11'
Кавани Эдинсон из команды ПСЖ в офсайде
10'
Верратти Марко выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
9'
9'
9'
9'
Кюрзава Левен из команды ПСЖ бьет головой мимо ворот
8'
8'
Лукас Моура из команды ПСЖ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
8'
7'
7'
Кюрзава Левен из команды ПСЖ делает навес
7'
Кюрзава Левен из команды ПСЖ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Нкунку Кристофер из команды ПСЖ делает пас партнеру.
6'
Лукас Моура из команды ПСЖ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
5'
Уорис Маджид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
5'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Верратти Марко из команды ПСЖ. Это Лаутоа Веслей заработал фол.
3'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Менье Томас из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
1'
Мотта Тьяго из команды ПСЖ делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСЖ". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Прогноз на матч "ПСЖ" - "Лорьян" — 09:18
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Прогнозы на матч ПСЖ 5:0 Лорьян
ПСЖ
98.3% (229)
Ничья:
0.9% (2)
Лорьян
0.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 ПСЖ:
40.8% (95)
2:1 ПСЖ:
15% (35)
3:0 ПСЖ:
14.6% (34)
3:1 ПСЖ:
12.9% (30)
1:0 ПСЖ:
4.3% (10)
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