Стадион: Луи II Зрители: 4319
2' Желтая карточкаДа Сильва Дамьен
40' Желтая карточкаФалькао Радамель
1:0
48' ПенальтиФалькао Радамель
52' Вторая желтая карточкаДа Сильва Дамьен
54' Желтая карточкаЛоттен Килиан
65' Желтая карточкаГлик Камил
2:0
76' ГолБакайоко Тьемуа
2:1
90' ГолБазиль Эрве
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
95'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Фабиньо Энрике и мяч снова в игре
94'
Сантини Иван сделал результативную передачу.
94'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Базиль Эрве записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
94'
Базиль Эрве из команды Кан играет в стеночку с партнером по команде. Сантини Иван это был.
94'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Бессат Венсан из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
92'
Жемерсон де Жесус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Женевуа Ромен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
92'
91'
Жермен Валер из команды Монако нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
91'
91'
Жермен Валер нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Фабиньо Энрике из команды Монако сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
91'
Фабиньо Энрике из команды Монако устремляется вперед с мячом.
91'
91'
Жермен Валер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Лемар Томас из команды Монако делает подножку. Роделен Ронни заработал фол.
90'
Лемар Томас исполняет штрафной удар, но его блокируют
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
Тактическая замена. Фалькао Радамель уходит с поля и его заменяет Фабиньо Энрике
89'
Женевуа Ромен из команды Кан делает подножку. Дирар Набиль заработал фол.
89'
Дирар Набиль на финте ушёл от оппонента.
89'
Дирар Набиль из команды Монако устремляется вперед с мячом.
87'
Женевуа Ромен из команды Кан отвел угрозу отличным подкатом
87'
Фалькао Радамель из команды Монако играет в стеночку с партнером по команде. Жермен Валер это был.
86'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Жермен Валер из команды Монако делает навес
86'
Карамо Янн из команды Кан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
86'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
85'
Туре Альмами из команды Монако делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
85'
Туре Альмами на финте ушёл от оппонента.
85'
Туре Альмами из команды Монако устремляется вперед с мячом.
85'
Дирар Набиль из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
84'
Лемар Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Женевуа Ромен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
83'
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 4319 болельщиков
83'
83'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Жемерсон де Жесус атакует сзади соперника. Сантини Иван пострадал.
82'
82'
Фалькао Радамель имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
82'
Туре Альмами из команды Монако сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
82'
Моутинью Жоау из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
81'
Лемар Томас из команды Монако делает неудачный навес.
80'
80'
Тактическая замена. Фере Жюльен уходит с поля и его заменяет Сеубе Николя
80'
Тактическая замена. Лоттен Килиан уходит с поля и его заменяет Жермен Валер
80'
Сантини Иван имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
80'
Сантини Иван оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
79'
Карамо Янн из команды Кан делает отличный навес.
79'
После дальнего удара, который нанес Базиль Эрве мяч отбит вратарем
78'
78'
Сантини Иван из команды Кан бьет головой мимо ворот
78'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
77'
77'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой слева.
77'
Жемерсон де Жесус выбил мяч на угловой.
77'
Сантини Иван из команды Кан делает пас партнеру.
76'
Лоттен Килиан сделал результативную передачу.
76'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Бакайоко Тьемуа отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
74'
Сантини Иван из команды Кан сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
74'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
74'
Базиль Эрве из команды Кан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
73'
Бакайоко Тьемуа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сантини Иван.
73'
73'
Лоттен Килиан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
73'
72'
72'
Делаплас Джонатан получил травму и заменен. Базиль Эрве выходит на поле.
72'
Яхья Аледдин получил травму и заменен. Женевуа Ромен выходит на поле.
72'
Роделен Ронни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
71'
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Тактическая замена. Силва Бернарду уходит с поля и его заменяет Дирар Набиль
70'
Яхья Аледдин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Лоттен Килиан нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
69'
69'
68'
Делаплас Джонатан возвращается на поле, всё в порядке.
68'
68'
Фере Жюльен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Карамо Янн, и мяч снова в игре
68'
Карамо Янн оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
68'
Сантини Иван из команды Кан сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Делаплас Джонатан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
66'
Делаплас Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Сидибе Джибриль нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Сидибе Джибриль на финте ушёл от оппонента.
65'
Сидибе Джибриль из команды Монако устремляется вперед с мячом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Глик Камил получает желтую карточку.
65'
Глик Камил совершает грубый фол. Адеоти Жордан был жертвой
64'
Роделен Ронни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Глик Камил получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сантини Иван.
63'
Лемар Томас из команды Монако подал угловой справа.
62'
Лоттен Килиан имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
62'
Лоттен Килиан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
62'
Фалькао Радамель из команды Монако сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
62'
Силва Бернарду из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
61'
61'
Бакайоко Тьемуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Вратарь парирует удар, который нанес Лемар Томас, и мяч снова в игре
61'
Лоттен Килиан из команды Монако сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
61'
Моутинью Жоау из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Сидибе Джибриль из команды Монако в офсайде
60'
Фалькао Радамель из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
59'
Сантини Иван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бакайоко Тьемуа.
59'
Глик Камил возвращается на поле, всё в порядке.
59'
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Глик Камил получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
58'
Глик Камил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
57'
57'
Гильберт Фредерик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лемар Томас.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
54'
Адеоти Жордан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
54'
54'
Делаплас Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Лоттен Килиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
54'
Бакайоко Тьемуа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сантини Иван.
53'
53'
Моутинью Жоау бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
52'
Да Сильва Дамьен получает вторую желтую карточку. Удаление.
51'
Да Сильва Дамьен атакует сзади соперника. Лоттен Килиан пострадал.
51'
50'
Фере Жюльен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
50'
50'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает подножку. Бакайоко Тьемуа заработал фол.
48'
Г О О О О О Л - Фалькао Радамель из команды Монако забивает пенальти
47'
Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
46'
ПЕНАЛЬТИ! – Дрейер Маттье серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Фалькао Радамель заработал пенальти для своей команды
46'
Лемар Томас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Лоттен Килиан из команды Монако делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
Сидибе Джибриль из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
44'
44'
Жемерсон де Жесус выбил мяч подальше от ворот.
44'
Карамо Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает подножку. Лемар Томас заработал фол.
42'
Делаплас Джонатан из команды Кан отвел угрозу отличным подкатом
42'
Бакайоко Тьемуа на финте ушёл от оппонента.
42'
Бакайоко Тьемуа из команды Монако устремляется вперед с мячом.
42'
41'
Туре Альмами из команды Монако бьет головой мимо ворот
41'
41'
Сидибе Джибриль из команды Монако попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Игроки ФК "Монако" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Роделен Ронни нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Фалькао Радамель получает желтую карточку.
40'
Фалькао Радамель совершает грубый фол. Да Сильва Дамьен был жертвой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
Фалькао Радамель получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Да Сильва Дамьен.
39'
39'
Дрейер Маттье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Лемар Томас из команды Монако подал угловой справа.
39'
Лоттен Килиан из команды Монако попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Лоттен Килиан из команды Монако устремляется вперед с мячом.
38'
Лемар Томас исполняет штрафной удар, но его блокируют
37'
Бессат Венсан совершает грубый фол. Силва Бернарду был жертвой
37'
37'
Силва Бернарду из команды Монако делает навес
36'
Фере Жюльен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Туре Альмами.
36'
36'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
36'
Туре Альмами получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Роделен Ронни.
35'
35'
Лоттен Килиан из команды Монако делает навес
35'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
33'
Делаплас Джонатан из команды Кан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
33'
Бессат Венсан из команды Кан делает отличный навес.
33'
33'
Моутинью Жоау из команды Монако делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
31'
30'
Роделен Ронни бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
30'
30'
30'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Глик Камил выбил мяч на угловой.
30'
30'
30'
Дрейер Маттье сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
30'
Бакайоко Тьемуа из команды Монако делает навес
29'
29'
29'
Силва Бернарду из команды Монако делает навес
28'
Яхья Аледдин пробил головой, вратарь справился с ударом.
28'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Бакайоко Тьемуа из команды Монако делает подножку. Роделен Ронни заработал фол.
26'
Лоттен Килиан из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Силва Бернарду из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
25'
Гильберт Фредерик нарушает правила. Лемар Томас пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
24'
Роделен Ронни из команды Кан делает неудачный навес.
24'
24'
24'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает подножку. Лемар Томас заработал фол.
22'
Роделен Ронни из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
21'
Моутинью Жоау из команды Монако делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
21'
Сидибе Джибриль из команды Монако попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
21'
Бакайоко Тьемуа выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
19'
Лоттен Килиан из команды Монако устремляется вперед с мячом.
18'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Моутинью Жоау из команды Монако делает навес
17'
17'
16'
Сантини Иван сотрясает перекладину
16'
Фере Жюльен из команды Кан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
16'
После дальнего удара, который нанес Роделен Ронни мяч отбит вратарем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
15'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает навес
14'
Сидибе Джибриль из команды Монако в офсайде
14'
Лемар Томас из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
14'
13'
Силва Бернарду из команды Монако делает неудачный навес.
13'
13'
13'
Моутинью Жоау из команды Монако делает передачу за спину защитников.
12'
11'
Лоттен Килиан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Да Сильва Дамьен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
9'
Карамо Янн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Глик Камил сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
9'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает навес прямо в штрафную.
9'
Делаплас Джонатан из команды Кан устремляется вперед с мячом.
9'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Глик Камил получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Роделен Ронни.
7'
Жемерсон де Жесус получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сантини Иван.
6'
Силва Бернарду нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
6'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Сидибе Джибриль атакует сзади соперника. Сантини Иван пострадал.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
5'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Бакайоко Тьемуа атакует сзади соперника. Роделен Ронни пострадал.
4'
3'
Дрейер Маттье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
Да Сильва Дамьен сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
2'
Да Сильва Дамьен из команды Кан делает подножку. Лемар Томас заработал фол.
1'
1'
Роделен Ронни из команды Кан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монако 2:1 Кан
Монако
99.1% (222)
Ничья:
0.4% (1)
Кан
0.4% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Монако:
43.3% (97)
3:0 Монако:
16.5% (37)
2:1 Монако:
12.5% (28)
1:0 Монако:
10.7% (24)
3:1 Монако:
8.5% (19)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация