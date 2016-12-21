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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 4319
Монако
2:1
Конец матча
Кан
0'
2' Желтая карточка
Да Сильва Дамьен
40' Желтая карточка
Фалькао Радамель
1:0
48' Пенальти
Фалькао Радамель
52' Вторая желтая карточка
Да Сильва Дамьен
54' Желтая карточка
Лоттен Килиан
65' Желтая карточка
Глик Камил
2:0
76' Гол
Бакайоко Тьемуа
2:1
90' Гол
Базиль Эрве
90'+5
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
95'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Фабиньо Энрике и мяч снова в игре
94'
Сантини Иван сделал результативную передачу.
Описание гола
94'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Базиль Эрве записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
94'
Базиль Эрве из команды Кан играет в стеночку с партнером по команде. Сантини Иван это был.

94'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Бессат Венсан из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Удар от ворот произведет Кан
92'
Жемерсон де Жесус бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Женевуа Ромен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
92'
Дирар Набиль из команды Монако делает навес
91'
Жермен Валер из команды Монако нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
91'
Лемар Томас из команды Монако подал угловой слева.
91'
Жермен Валер нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Фабиньо Энрике из команды Монако сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
91'
Фабиньо Энрике из команды Монако устремляется вперед с мячом.
91'
Удар от ворот произведет Кан
91'
Жермен Валер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Лемар Томас из команды Монако делает подножку. Роделен Ронни заработал фол.
90'
Лемар Томас исполняет штрафной удар, но его блокируют
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
Тактическая замена. Фалькао Радамель уходит с поля и его заменяет Фабиньо Энрике
Фол, нарушение
89'
Женевуа Ромен из команды Кан делает подножку. Дирар Набиль заработал фол.
89'
Дирар Набиль на финте ушёл от оппонента.
89'
Дирар Набиль из команды Монако устремляется вперед с мячом.
87'
Женевуа Ромен из команды Кан отвел угрозу отличным подкатом
87'
Фалькао Радамель из команды Монако играет в стеночку с партнером по команде. Жермен Валер это был.
86'
Женевуа Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Жермен Валер из команды Монако делает навес
86'
Карамо Янн из команды Кан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Офсайд
86'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
85'
Туре Альмами из команды Монако делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
85'
Туре Альмами на финте ушёл от оппонента.
85'
Туре Альмами из команды Монако устремляется вперед с мячом.
85'
Дирар Набиль из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Удар от ворот произведет Кан
84'
Лемар Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Женевуа Ромен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
83'
Дирар Набиль из команды Монако делает навес
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 4319 болельщиков
83'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Жемерсон де Жесус атакует сзади соперника. Сантини Иван пострадал.
82'
Удар от ворот произведет Кан
82'
Фалькао Радамель имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
82'
Туре Альмами из команды Монако сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
82'
Моутинью Жоау из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
81'
Лемар Томас из команды Монако делает неудачный навес.
80'
Удар от ворот произведет Монако
80'
Тактическая замена. Фере Жюльен уходит с поля и его заменяет Сеубе Николя
80'
Тактическая замена. Лоттен Килиан уходит с поля и его заменяет Жермен Валер
80'
Сантини Иван имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
80'
Сантини Иван оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
79'
Карамо Янн из команды Кан делает отличный навес.
79'
После дальнего удара, который нанес Базиль Эрве мяч отбит вратарем
78'
Удар от ворот произведет Монако
78'
Сантини Иван из команды Кан бьет головой мимо ворот
78'
Базиль Эрве из команды Кан делает навес
77'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой слева.
77'
Жемерсон де Жесус выбил мяч на угловой.
77'
Сантини Иван из команды Кан делает пас партнеру.
76'
Лоттен Килиан сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Бакайоко Тьемуа отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Сантини Иван из команды Кан сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
74'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
74'
Базиль Эрве из команды Кан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
73'
Бакайоко Тьемуа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сантини Иван.
73'
Удар от ворот произведет Кан
73'
Лоттен Килиан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
73'
Дирар Набиль из команды Монако делает навес
72'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Делаплас Джонатан получил травму и заменен. Базиль Эрве выходит на поле.
72'
Яхья Аледдин получил травму и заменен. Женевуа Ромен выходит на поле.
Травма, повреждение
72'
Роделен Ронни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Адеоти Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Туре Альмами из команды Монако делает навес
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Тактическая замена. Силва Бернарду уходит с поля и его заменяет Дирар Набиль
Травма, повреждение
70'
Яхья Аледдин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Лоттен Килиан нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Лемар Томас из команды Монако делает навес
69'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Туре Альмами из команды Монако делает навес
Травма, повреждение
68'
Делаплас Джонатан возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Удар от ворот произведет Монако
68'
Фере Жюльен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Карамо Янн, и мяч снова в игре
68'
Карамо Янн оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
68'
Сантини Иван из команды Кан сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
67'
Делаплас Джонатан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
66'
Делаплас Джонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Сидибе Джибриль нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Сидибе Джибриль на финте ушёл от оппонента.
65'
Сидибе Джибриль из команды Монако устремляется вперед с мячом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Желтая карточка
65'
Глик Камил получает желтую карточку.
Фол, нарушение
65'
Глик Камил совершает грубый фол. Адеоти Жордан был жертвой
64'
Роделен Ронни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
63'
Глик Камил получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сантини Иван.
Угловой
63'
Лемар Томас из команды Монако подал угловой справа.
62'
Лоттен Килиан имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
62'
Лоттен Килиан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
62'
Фалькао Радамель из команды Монако сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
62'
Силва Бернарду из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
61'
Удар от ворот произведет Кан
61'
Бакайоко Тьемуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Вратарь парирует удар, который нанес Лемар Томас, и мяч снова в игре
61'
Лоттен Килиан из команды Монако сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
61'
Моутинью Жоау из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
60'
Сидибе Джибриль из команды Монако в офсайде
60'
Фалькао Радамель из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
59'
Сантини Иван получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бакайоко Тьемуа.
Травма, повреждение
59'
Глик Камил возвращается на поле, всё в порядке.
59'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
58'
Глик Камил получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
58'
Глик Камил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Адеоти Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Лемар Томас из команды Монако делает навес
Фол, нарушение
57'
Гильберт Фредерик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Лемар Томас.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Удар от ворот произведет Монако
54'
Адеоти Жордан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
54'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Делаплас Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
54'
Лоттен Килиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
54'
Бакайоко Тьемуа получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сантини Иван.
53'
Удар от ворот произведет Кан
53'
Моутинью Жоау бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
52'
Да Сильва Дамьен получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
51'
Да Сильва Дамьен атакует сзади соперника. Лоттен Килиан пострадал.
51'
Удар от ворот произведет Монако
50'
Фере Жюльен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Туре Альмами из команды Монако делает навес
Фол, нарушение
50'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает подножку. Бакайоко Тьемуа заработал фол.
Описание гола
48'
Г О О О О О Л - Фалькао Радамель из команды Монако забивает пенальти
47'
Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
Фол, нарушение
46'
ПЕНАЛЬТИ! – Дрейер Маттье серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Фалькао Радамель заработал пенальти для своей команды
46'
Лемар Томас попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Дрейер Маттье вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
45'
Лемар Томас из команды Монако подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Лоттен Килиан из команды Монако делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
Сидибе Джибриль из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
44'
Адеоти Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Жемерсон де Жесус выбил мяч подальше от ворот.
44'
Карамо Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Лемар Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает подножку. Лемар Томас заработал фол.
42'
Делаплас Джонатан из команды Кан отвел угрозу отличным подкатом
42'
Бакайоко Тьемуа на финте ушёл от оппонента.
42'
Бакайоко Тьемуа из команды Монако устремляется вперед с мячом.
42'
Удар от ворот произведет Кан
41'
Туре Альмами из команды Монако бьет головой мимо ворот
Угловой
41'
Лемар Томас из команды Монако подал угловой слева.
41'
Сидибе Джибриль из команды Монако попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Игроки ФК "Монако" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Роделен Ронни нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
40'
Фалькао Радамель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Фалькао Радамель совершает грубый фол. Да Сильва Дамьен был жертвой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
39'
Фалькао Радамель получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Да Сильва Дамьен.
39'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Дрейер Маттье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Лемар Томас из команды Монако подал угловой справа.
39'
Лоттен Килиан из команды Монако попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Лоттен Килиан из команды Монако устремляется вперед с мячом.
38'
Лемар Томас исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
37'
Бессат Венсан совершает грубый фол. Силва Бернарду был жертвой
37'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Силва Бернарду из команды Монако делает навес
Фол, нарушение
36'
Фере Жюльен получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Туре Альмами.
36'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
Фол, нарушение
36'
Туре Альмами получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Роделен Ронни.
35'
Дрейер Маттье вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Лоттен Килиан из команды Монако делает навес
35'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Лемар Томас из команды Монако делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
33'
Делаплас Джонатан из команды Кан нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
33'
Бессат Венсан из команды Кан делает отличный навес.
33'
Удар от ворот произведет Кан
33'
Моутинью Жоау из команды Монако делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
31'
Удар от ворот произведет Монако
30'
Роделен Ронни бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
30'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
Угловой
30'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
30'
Глик Камил выбил мяч на угловой.
30'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
30'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Дрейер Маттье сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
30'
Бакайоко Тьемуа из команды Монако делает навес
29'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Силва Бернарду из команды Монако делает навес
28'
Яхья Аледдин пробил головой, вратарь справился с ударом.
28'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Бакайоко Тьемуа из команды Монако делает подножку. Роделен Ронни заработал фол.
26'
Лоттен Килиан из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Силва Бернарду из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
25'
Гильберт Фредерик нарушает правила. Лемар Томас пострадал
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
24'
Роделен Ронни из команды Кан делает неудачный навес.
24'
Дрейер Маттье вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Лемар Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает подножку. Лемар Томас заработал фол.
22'
Роделен Ронни из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Удар от ворот произведет Кан
21'
Моутинью Жоау из команды Монако делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
21'
Сидибе Джибриль из команды Монако попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Дрейер Маттье вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Бакайоко Тьемуа выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Удар от ворот произведет Кан
19'
Лоттен Килиан из команды Монако устремляется вперед с мячом.
18'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Моутинью Жоау из команды Монако делает навес
17'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
16'
Сантини Иван сотрясает перекладину
16'
Фере Жюльен из команды Кан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
16'
После дальнего удара, который нанес Роделен Ронни мяч отбит вратарем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает навес
Офсайд
14'
Сидибе Джибриль из команды Монако в офсайде
14'
Лемар Томас из команды Монако сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
14'
Удар от ворот произведет Кан
13'
Силва Бернарду из команды Монако делает неудачный навес.
13'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Адеоти Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Моутинью Жоау из команды Монако делает передачу за спину защитников.
12'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
11'
Лоттен Килиан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Да Сильва Дамьен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Удар от ворот произведет Монако
9'
Карамо Янн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
9'
Глик Камил сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
9'
Делаплас Джонатан из команды Кан делает навес прямо в штрафную.
9'
Делаплас Джонатан из команды Кан устремляется вперед с мячом.
9'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Глик Камил получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Роделен Ронни.
Фол, нарушение
7'
Жемерсон де Жесус получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сантини Иван.
6'
Силва Бернарду нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Сидибе Джибриль атакует сзади соперника. Сантини Иван пострадал.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Бакайоко Тьемуа атакует сзади соперника. Роделен Ронни пострадал.
4'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Дрейер Маттье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Лемар Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
2'
Да Сильва Дамьен сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
2'
Да Сильва Дамьен из команды Кан делает подножку. Лемар Томас заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет Монако
1'
Роделен Ронни из команды Кан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монако 2:1 Кан
Монако
99.1% (222)
Ничья:
0.4% (1)
Кан
0.4% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
43.3% (97)
Монако:
16.5% (37)
Монако:
12.5% (28)
Монако:
10.7% (24)
Монако:
8.5% (19)
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