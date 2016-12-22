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Стадион:
Лестер
 
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Эвертон
announcement
-
До начала матча осталось 1 день 22 часа 23 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лестер - Эвертон, который состоится 26.12.2016.
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:
Прогнозы на матч Лестер - Эвертон
Лестер
61.8% (89)
Ничья:
27.1% (39)
Эвертон
11.1% (16)

Вы не участвовали в прогнозе

Лестер:
30.6% (44)
Ничья:
18.8% (27)
Лестер:
18.1% (26)
Эвертон:
5.6% (8)
Лестер:
4.9% (7)
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