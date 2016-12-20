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Стадион:
Саутгемптон
 
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Тоттенхэм
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 20 часов 6 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Саутгемптон - Тоттенхэм, который состоится 28.12.2016.
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:
Прогнозы на матч Саутгемптон - Тоттенхэм
Саутгемптон
7.3% (12)
Ничья:
40.9% (67)
Тоттенхэм
51.8% (85)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.9% (54)
Тоттенхэм:
26.2% (43)
Тоттенхэм:
12.2% (20)
Тоттенхэм:
6.1% (10)
Ничья:
4.3% (7)
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