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Арсенал
 
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Вест Бромвич
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До начала матча осталось 1 день 22 часа 21 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Вест Бромвич, который состоится 26.12.2016.
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:
Прогнозы на матч Арсенал - Вест Бромвич
Арсенал
94.9% (131)
Ничья:
0.7% (1)
Вест Бромвич
4.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
38.4% (53)
Арсенал:
23.9% (33)
Арсенал:
15.2% (21)
Арсенал:
7.2% (10)
Вест Бромвич:
2.2% (3)
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