- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Кингстон Коммьюникейшн
Позже
Предыдущие игры
Халл Сити (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 17.12.2016 Вест Хэм 1:0 Халл Сити ПЛ
- 14.12.2016 Тоттенхэм 3:0 Халл Сити ПЛ
- 10.12.2016 Халл Сити 3:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 05.12.2016 Мидлсбро 1:0 Халл Сити ПЛ
- 26.11.2016 Халл Сити 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 19.11.2016 Сандерленд 3:0 Халл Сити ПЛ
- 06.11.2016 Халл Сити 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 29.10.2016 Уотфорд 1:0 Халл Сити ПЛ
- 22.10.2016 Халл Сити 0:2 Сток Сити ПЛ
- 15.10.2016 Борнмут 6:1 Халл Сити ПЛ
- 01.10.2016 Халл Сити 0:2 Челси ПЛ
- 24.09.2016 Ливерпуль 5:1 Халл Сити ПЛ
- 17.09.2016 Халл Сити 1:4 Арсенал ПЛ
- 10.09.2016 Бёрнли 1:1 Халл Сити ПЛ
- 27.08.2016 Халл Сити 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.08.2016 Суонси 0:2 Халл Сити ПЛ
- 13.08.2016 Халл Сити 2:1 Лестер ПЛ
- 30.07.2016 Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити ТМК
- 26.07.2016 Барнсли 2:2 Халл Сити ТМК
- 23.07.2016 Сканторп 0:2 Халл Сити ТМК
Манчестер Сити (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 18.12.2016 Манчестер Сити 2:1 Арсенал ПЛ
- 14.12.2016 Манчестер Сити 2:0 Уотфорд ПЛ
- 10.12.2016 Лестер 4:2 Манчестер Сити ПЛ
- 03.12.2016 Манчестер Сити 1:3 Челси ПЛ
- 26.11.2016 Бёрнли 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 19.11.2016 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.11.2016 Манчестер Сити 1:1 Мидлсбро ПЛ
- 29.10.2016 Вест Бромвич 0:4 Манчестер Сити ПЛ
- 23.10.2016 Манчестер Сити 1:1 Саутгемптон ПЛ
- 15.10.2016 Манчестер Сити 1:1 Эвертон ПЛ
- 02.10.2016 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити ПЛ
- 24.09.2016 Суонси 1:3 Манчестер Сити ПЛ
- 17.09.2016 Манчестер Сити 4:0 Борнмут ПЛ
- 10.09.2016 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 28.08.2016 Манчестер Сити 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 20.08.2016 Сток Сити 1:4 Манчестер Сити ПЛ
- 13.08.2016 Манчестер Сити 2:1 Сандерленд ПЛ
- 07.08.2016 Арсенал 3:2 Манчестер Сити ТМК
- 28.07.2016 Боруссия Д 1:1 Манчестер Сити МКЧ
- 20.07.2016 Бавария 1:0 Манчестер Сити ТМК
Последние игры между собой
Халл Сити: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Манчестер Сити: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
- 01.12.2015 Манчестер Сити 4:1 Халл Сити Кубок лиги
- 07.02.2015 Манчестер Сити 1:1 Халл Сити Премьер-лига
- 27.09.2014 Халл Сити 2:4 Манчестер Сити Премьер-лига
- 15.03.2014 Халл Сити 0:2 Манчестер Сити Премьер-лига
- 31.08.2013 Манчестер Сити 2:0 Халл Сити Премьер-лига
- 06.02.2010 Халл Сити 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига
- 28.11.2009 Манчестер Сити 1:1 Халл Сити Премьер-лига
- 26.12.2008 Манчестер Сити 5:1 Халл Сити Премьер-лига
- 16.11.2008 Халл Сити 2:2 Манчестер Сити Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|17
|14
|1
|2
|35 - 11
|43
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 20
|37
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 20
|36
|4.
|Арсенал
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 19
|34
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|29 - 12
|33
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|24 - 17
|30
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 16
|24
|8.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|9.
|Эвертон
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 21
|23
|10.
|Борнмут
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|23 - 28
|21
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 29
|21
|12.
|Сток Сити
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 24
|21
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 31
|19
|14.
|Мидлсбро
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 19
|18
|15.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|16 - 28
|17
|16.
|Лестер
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 29
|17
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|28 - 32
|15
|18.
|Сандерленд
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|15 - 28
|14
|19.
|Суонси
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 37
|12
|20.
|Халл Сити
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 36
|12
-
До начала матча осталось 2 дня 37 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Халл Сити - Манчестер Сити, который состоится 26.12.2016.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Халл Сити - Манчестер Сити, который состоится 26.12.2016.
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Халл Сити - Манчестер Сити
Халл Сити
4.6% (6)
Ничья:
1.5% (2)
Манчестер Сити
93.8% (122)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Сити:
38.5% (50)
0:2 Манчестер Сити:
21.5% (28)
1:3 Манчестер Сити:
13.8% (18)
0:1 Манчестер Сити:
12.3% (16)
1:4 Манчестер Сити:
2.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация