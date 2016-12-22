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Стадион:
Халл Сити
 
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Манчестер Сити
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До начала матча осталось 2 дня 37 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Халл Сити - Манчестер Сити, который состоится 26.12.2016.
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:
Прогнозы на матч Халл Сити - Манчестер Сити
Халл Сити
4.6% (6)
Ничья:
1.5% (2)
Манчестер Сити
93.8% (122)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
38.5% (50)
Манчестер Сити:
21.5% (28)
Манчестер Сити:
13.8% (18)
Манчестер Сити:
12.3% (16)
Манчестер Сити:
2.3% (3)
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