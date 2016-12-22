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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Сандерленд
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Сандерленд
Манчестер Юнайтед
92.2% (141)
Ничья:
4.6% (7)
Сандерленд
3.3% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
39.2% (60)
Манчестер Юнайтед:
11.8% (18)
Манчестер Юнайтед:
9.2% (14)
Манчестер Юнайтед:
7.8% (12)
Манчестер Юнайтед:
6.5% (10)
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