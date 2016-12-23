  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Уотфорд
 
Позже
Кристал Пэлас
announcement
-
До начала матча осталось 1 день 19 часов 50 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уотфорд - Кристал Пэлас, который состоится 26.12.2016.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Уотфорд - Кристал Пэлас
Уотфорд
56.5% (61)
Ничья:
25% (27)
Кристал Пэлас
18.5% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Уотфорд:
29.6% (32)
Уотфорд:
23.1% (25)
Ничья:
19.4% (21)
Кристал Пэлас:
6.5% (7)
Кристал Пэлас:
5.6% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация