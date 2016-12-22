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Стадион:
Челси
 
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Прогнозы на матч Челси - Борнмут
Челси
92.7% (127)
Ничья:
2.2% (3)
Борнмут
5.1% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
40.9% (56)
Челси:
13.1% (18)
Челси:
10.9% (15)
Челси:
10.2% (14)
Челси:
8% (11)
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