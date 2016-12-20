  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Ливерпуль
 
Позже
Сток Сити
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 19 часов 10 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ливерпуль - Сток Сити, который состоится 27.12.2016.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Ливерпуль - Сток Сити
Ливерпуль
94% (125)
Ничья:
3% (4)
Сток Сити
3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
36.8% (49)
Ливерпуль:
21.8% (29)
Ливерпуль:
15.8% (21)
Ливерпуль:
12% (16)
Ливерпуль:
2.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация