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Стадион:
Суонси
 
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Вест Хэм
announcement
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До начала матча осталось 1 день 22 часа 22 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Суонси - Вест Хэм, который состоится 26.12.2016.
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:
Прогнозы на матч Суонси - Вест Хэм
Суонси
27.1% (36)
Ничья:
47.4% (63)
Вест Хэм
25.6% (34)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
39.8% (53)
Вест Хэм:
15% (20)
Суонси:
12% (16)
Суонси:
9.8% (13)
Вест Хэм:
5.3% (7)
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