Стадион: Либерти Зрители: 20316
1' Желтая карточкаКи Сон-Ён
0:1
25' ГолАфобе Беник
34' Желтая карточкаАмат Хорди
0:2
45' ГолФрейзер Райан
0:3
88' ГолКинг Джошуа
Второй тайм
95'
95'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
94'
Моусон Алфи выбил мяч на угловой.
94'
Ки Сон-Ён из команды Суонси делает подножку. Уилшер Джек заработал фол.
92'
92'
Смит Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
После дальнего удара, который нанес Сигурдссон Гильфи мяч отбит вратарем
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
Тактическая замена. Сурман Эндрю уходит с поля и его заменяет Гослинг Дэн
88'
Дэниелс Чарли сделал результативную передачу.
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кинг Джошуа записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
88'
88'
Макбарни Оливер пробил головой, вратарь справился с ударом.
87'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
87'
Бэрроу Моду из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
После дальнего удара, который нанес Нотон Кайл мяч отбит вратарем
86'
Кинг Джошуа нарушает правила. Корк Джек пострадал
85'
85'
Нотон Кайл из команды Суонси делает неудачный навес.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
84'
84'
Макбарни Оливер из команды Суонси бьет головой мимо ворот
83'
82'
81'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановлена из-за технических проблем.
78'
Афобе Беник из команды Борнмут в офсайде
78'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает подножку. Нотон Кайл заработал фол.
77'
Тейлор Нил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает навес
76'
76'
Нотон Кайл из команды Суонси делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 20316 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
75'
Макбарни Оливер имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
75'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
74'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает навес
73'
Тактическая замена. Фрейзер Райан уходит с поля и его заменяет Кинг Джошуа
73'
Тактическая замена. Станислас Жуниор уходит с поля и его заменяет Смит Адам
72'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
70'
69'
69'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
69'
Сигурдссон Гильфи бьет и мяч от рикошета проходит мимо
68'
Сигурдссон Гильфи пробил головой, вратарь справился с ударом.
66'
Тактическая замена. Бриттон Леон уходит с поля и его заменяет Корк Джек
66'
66'
Тейлор Нил бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
Фрейзер Райан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Нотон Кайл.
65'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бэрроу Моду из команды Суонси делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
64'
Дайер Натан из команды Суонси делает подножку. Станислас Жуниор заработал фол.
64'
Фрейзер Райан возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Фрейзер Райан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
63'
Фрейзер Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Фрейзер Райан из команды Борнмут опасно играет. Чуть не пострадал Амат Хорди.
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Афобе Беник, и мяч снова в игре
62'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает передачу за спину защитников.
62'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает передачу за спину защитников.
61'
Сигурдссон Гильфи получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Уилшер Джек.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
59'
Амат Хорди из команды Суонси. Это Афобе Беник заработал фол.
59'
58'
Боруц Артур вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Тейлор Нил из команды Суонси делает навес
58'
Дайер Натан нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Афобе Беник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Льоренте Фернандо получил травму и заменен. Макбарни Оливер выходит на поле.
57'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает подножку. Бэрроу Моду заработал фол.
56'
56'
Афобе Беник отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
56'
56'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Тейлор Нил из команды Суонси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
55'
55'
Станислас Жуниор отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
54'
Нотон Кайл из команды Суонси делает подножку. Фрейзер Райан заработал фол.
54'
Дайер Натан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
54'
53'
Льоренте Фернандо возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Афобе Беник коснулся мяча рукой.
53'
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Льоренте Фернандо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
52'
Льоренте Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Нотон Кайл нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
51'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
50'
Бэрроу Моду из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
50'
Афобе Беник из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
49'
Артер Гарри из команды Борнмут делает навес
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
46'
Станислас Жуниор сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фрейзер Райан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
46'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает пас партнеру.
46'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает передачу за спину защитников.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Станислас Жуниор из команды Борнмут в офсайде
45'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает передачу за спину защитников.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
44'
44'
44'
Сурман Эндрю получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сигурдссон Гильфи.
43'
43'
Сигурдссон Гильфи бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
42'
42'
Артер Гарри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Афобе Беник из команды Борнмут делает пас партнеру.
42'
41'
Ки Сон-Ён атакует сзади соперника. Артер Гарри пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
38'
Станислас Жуниор нарушает правила. Дайер Натан пострадал
38'
Тактическая замена. Фер Лерой уходит с поля и его заменяет Бэрроу Моду
36'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
35'
Станислас Жуниор отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
34'
Амат Хорди получает желтую карточку.
34'
Амат Хорди совершает грубый фол. Фрейзер Райан был жертвой
32'
Нотон Кайл из команды Суонси делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
32'
31'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Сурман Эндрю из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
Моусон Алфи нарушает правила. Афобе Беник пострадал
28'
28'
Станислас Жуниор из команды Борнмут попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Амат Хорди из команды Суонси. Это Афобе Беник заработал фол.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Афобе Беник оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
25'
Амат Хорди ошибается в защите.
25'
Артер Гарри из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
24'
24'
Станислас Жуниор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Нотон Кайл получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фрейзер Райан.
22'
22'
Льоренте Фернандо из команды Суонси бьет головой мимо ворот
22'
21'
Сигурдссон Гильфи нарушает правила. Фрэнсис Саймон пострадал
20'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
20'
Дайер Натан из команды Суонси делает передачу за спину защитников.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
19'
Льоренте Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут подал угловой справа.
19'
Станислас Жуниор нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
16'
Боруц Артур вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Дайер Натан из команды Суонси делает навес
15'
15'
Дэниелс Чарли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
15'
Афобе Беник из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Сурман Эндрю из команды Борнмут остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Льоренте Фернандо из команды Суонси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Дайер Натан из команды Суонси делает пас партнеру.
12'
Фер Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Фрэнсис Саймон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Нотон Кайл из команды Суонси делает подножку. Фрейзер Райан заработал фол.
10'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Артер Гарри из команды Борнмут делает передачу за спину защитников.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
9'
Станислас Жуниор из команды Борнмут попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
9'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает навес
9'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Артер Гарри из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
8'
Бриттон Леон выбил мяч на угловой.
8'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает навес
6'
Льоренте Фернандо из команды Суонси в офсайде
6'
Амат Хорди выбил мяч подальше от ворот.
6'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
5'
Тейлор Нил из команды Суонси делает навес
5'
Игроки ФК "Суонси" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Нотон Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
4'
Фер Лерой получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фрэнсис Саймон.
4'
2'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Суонси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Ки Сон-Ён получает желтую карточку.
1'
Ки Сон-Ён совершает грубый фол. Фрейзер Райан был жертвой
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Борнмут". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Liberty Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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"Суонси" уволил Брэдли — 22:47
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Прогнозы на матч Суонси 0:3 Борнмут
Суонси
49.5% (106)
Ничья:
37.4% (80)
Борнмут
13.1% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.2% (69)
2:1 Суонси:
24.8% (53)
1:0 Суонси:
18.7% (40)
1:2 Борнмут:
7.9% (17)
2:0 Суонси:
4.2% (9)
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