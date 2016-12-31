Второй тайм

95' Игрок клуба " Борнмут " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

95' Судья свистит, и матч окончен

95' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.

92' Игрок клуба " Борнмут " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

92' Смит Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' [5] - столько добавил арбитр времени.

90' После дальнего удара, который нанес Сигурдссон Гильфи мяч отбит вратарем

90' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.

88' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кинг Джошуа записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

88' Игроки ФК " Борнмут " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

87' После дальнего удара, который нанес Нотон Кайл мяч отбит вратарем

85' Удар от ворот произведет Борнмут

85' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.

84' Удар от ворот произведет Борнмут

82' Удар от ворот произведет Борнмут

81' Игрок клуба " Суонси " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

80' Удар от ворот произведет Борнмут

80' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.

80' Игрок клуба " Суонси " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

79' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

79' Игра остановлена из-за технических проблем.

77' Тейлор Нил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Удар от ворот произведет Борнмут

76' Нотон Кайл из команды Суонси делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.

75' Сегодняшная посещаемость составляет 20316 болельщиков

75' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.

75' Макбарни Оливер имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.

72' Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.

71' Игрок клуба " Борнмут " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

70' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.

70' Сурман Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Сурман Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Сигурдссон Гильфи бьет и мяч от рикошета проходит мимо

66' Удар от ворот произведет Борнмут

66' Тейлор Нил бьет из пределов штрафной и упускает момент!

66' Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.

63' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

63' Фрейзер Райан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.

63' Фрейзер Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Вратарь парирует удар, который нанес Афобе Беник , и мяч снова в игре

60' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.

59' Игрок клуба " Суонси " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

58' Боруц Артур вышел из ворот и забрал мяч.

58' Афобе Беник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Удар от ворот произведет Суонси

56' Афобе Беник отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

56' Игроки ФК " Борнмут " начинают контратаку, будет интересно, думаю.

55' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.

55' Удар от ворот произведет Суонси

55' Станислас Жуниор отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.

54' Дайер Натан попал в створ, но вратарь справился с ударом.

54' Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Игрок клуба " Суонси " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

53' Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

53' Льоренте Фернандо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.

52' Льоренте Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Сурман Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.

50' Афобе Беник из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

49' Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Игрок клуба " Суонси " будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.