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Стадион: Зрители: 20316
Суонси
0:3
Конец матча
Борнмут
0'
1' Желтая карточка
Ки Сон-Ён
0:1
25' Гол
Афобе Беник
34' Желтая карточка
Амат Хорди
0:2
45' Гол
Фрейзер Райан
0:3
88' Гол
Кинг Джошуа
90'+5
Второй тайм
95'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
95'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
94'
Моусон Алфи выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
94'
Ки Сон-Ён из команды Суонси делает подножку. Уилшер Джек заработал фол.

92'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Смит Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Корк Джек из команды Суонси делает навес
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
После дальнего удара, который нанес Сигурдссон Гильфи мяч отбит вратарем
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
Тактическая замена. Сурман Эндрю уходит с поля и его заменяет Гослинг Дэн
88'
Дэниелс Чарли сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кинг Джошуа записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
88'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Макбарни Оливер пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
87'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
87'
Бэрроу Моду из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
После дальнего удара, который нанес Нотон Кайл мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
86'
Смит Адам получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ки Сон-Ён.
Фол, нарушение
86'
Кинг Джошуа нарушает правила. Корк Джек пострадал
85'
Удар от ворот произведет Борнмут
85'
Нотон Кайл из команды Суонси делает неудачный навес.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
84'
Удар от ворот произведет Борнмут
84'
Макбарни Оливер из команды Суонси бьет головой мимо ворот
83'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
82'
Удар от ворот произведет Борнмут
81'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Удар от ворот произведет Борнмут
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Игра остановлена из-за технических проблем.
Офсайд
78'
Афобе Беник из команды Борнмут в офсайде
Фол, нарушение
78'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает подножку. Нотон Кайл заработал фол.
77'
Тейлор Нил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает навес
76'
Удар от ворот произведет Борнмут
76'
Нотон Кайл из команды Суонси делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 20316 болельщиков
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
75'
Макбарни Оливер имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
Угловой
75'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
74'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает навес
73'
Тактическая замена. Фрейзер Райан уходит с поля и его заменяет Кинг Джошуа
73'
Тактическая замена. Станислас Жуниор уходит с поля и его заменяет Смит Адам
72'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
71'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
Сурман Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
69'
Сурман Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
69'
Сигурдссон Гильфи бьет и мяч от рикошета проходит мимо
68'
Сигурдссон Гильфи пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
Ки Сон-Ён из команды Суонси делает пас партнеру.
66'
Тактическая замена. Бриттон Леон уходит с поля и его заменяет Корк Джек
66'
Удар от ворот произведет Борнмут
66'
Тейлор Нил бьет из пределов штрафной и упускает момент!
66'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Фрейзер Райан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Нотон Кайл.
65'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Бэрроу Моду из команды Суонси делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
64'
Дайер Натан из команды Суонси делает подножку. Станислас Жуниор заработал фол.
Травма, повреждение
64'
Фрейзер Райан возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
63'
Фрейзер Райан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
63'
Фрейзер Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
62'
Фрейзер Райан из команды Борнмут опасно играет. Чуть не пострадал Амат Хорди.
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Афобе Беник, и мяч снова в игре
62'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает передачу за спину защитников.
62'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
61'
Сигурдссон Гильфи получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Уилшер Джек.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
59'
Амат Хорди из команды Суонси. Это Афобе Беник заработал фол.
59'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Боруц Артур вышел из ворот и забрал мяч.
58'
Тейлор Нил из команды Суонси делает навес
58'
Дайер Натан нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Афобе Беник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Льоренте Фернандо получил травму и заменен. Макбарни Оливер выходит на поле.
Фол, нарушение
57'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает подножку. Бэрроу Моду заработал фол.
56'
Удар от ворот произведет Суонси
56'
Афобе Беник отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает пас партнеру.
56'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Тейлор Нил из команды Суонси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
55'
Удар от ворот произведет Суонси
55'
Станислас Жуниор отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
55'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает пас партнеру.
Фол, нарушение
54'
Нотон Кайл из команды Суонси делает подножку. Фрейзер Райан заработал фол.
54'
Дайер Натан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
54'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
53'
Льоренте Фернандо возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
53'
Афобе Беник коснулся мяча рукой.
53'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
53'
Льоренте Фернандо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
52'
Льоренте Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Нотон Кайл нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Сурман Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
50'
Бэрроу Моду из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
50'
Афобе Беник из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Артер Гарри из команды Борнмут делает навес
46'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
46'
Станислас Жуниор сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Фрейзер Райан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
46'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает пас партнеру.
46'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает передачу за спину защитников.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
45'
Станислас Жуниор из команды Борнмут в офсайде
45'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает передачу за спину защитников.
45'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
44'
Сурман Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Сурман Эндрю получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Сигурдссон Гильфи.
43'
Удар от ворот произведет Борнмут
43'
Сигурдссон Гильфи бьет из пределов штрафной и упускает момент!
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
42'
Удар от ворот произведет Суонси
42'
Артер Гарри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Афобе Беник из команды Борнмут делает пас партнеру.
42'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Ки Сон-Ён атакует сзади соперника. Артер Гарри пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
38'
Станислас Жуниор нарушает правила. Дайер Натан пострадал
38'
Тактическая замена. Фер Лерой уходит с поля и его заменяет Бэрроу Моду
36'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
35'
Станислас Жуниор отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Желтая карточка
34'
Амат Хорди получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Амат Хорди совершает грубый фол. Фрейзер Райан был жертвой
32'
Нотон Кайл из команды Суонси делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
32'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Фрэнсис Саймон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
31'
Сурман Эндрю из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
30'
Моусон Алфи нарушает правила. Афобе Беник пострадал
28'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Станислас Жуниор из команды Борнмут попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
27'
Амат Хорди из команды Суонси. Это Афобе Беник заработал фол.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Афобе Беник оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
25'
Амат Хорди ошибается в защите.
25'
Артер Гарри из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
24'
Удар от ворот произведет Суонси
24'
Станислас Жуниор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
23'
Нотон Кайл получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фрейзер Райан.
23'
Фер Лерой из команды Суонси делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
22'
Удар от ворот произведет Борнмут
22'
Льоренте Фернандо из команды Суонси бьет головой мимо ворот
22'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
Фол, нарушение
21'
Сигурдссон Гильфи нарушает правила. Фрэнсис Саймон пострадал
20'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
20'
Дайер Натан из команды Суонси делает передачу за спину защитников.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
19'
Льоренте Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут подал угловой справа.
19'
Станислас Жуниор нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
16'
Боруц Артур вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Дайер Натан из команды Суонси делает навес
15'
Удар от ворот произведет Суонси
15'
Дэниелс Чарли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
15'
Афобе Беник из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Сурман Эндрю из команды Борнмут остановил атаку, перехватив мяч.
13'
Ки Сон-Ён из команды Суонси делает навес
13'
Льоренте Фернандо из команды Суонси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Дайер Натан из команды Суонси делает пас партнеру.
12'
Фер Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Фрэнсис Саймон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Нотон Кайл из команды Суонси делает подножку. Фрейзер Райан заработал фол.
10'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Артер Гарри из команды Борнмут делает передачу за спину защитников.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
9'
Станислас Жуниор из команды Борнмут попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает навес
9'
Станислас Жуниор из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Угловой
9'
Артер Гарри из команды Борнмут разыграл угловой с правого угла.
8'
Бриттон Леон выбил мяч на угловой.
8'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает навес
Офсайд
6'
Льоренте Фернандо из команды Суонси в офсайде
6'
Амат Хорди выбил мяч подальше от ворот.
6'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
5'
Аке Натан из команды Борнмут отвел угрозу отличным подкатом
5'
Тейлор Нил из команды Суонси делает навес
5'
Игроки ФК "Суонси" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Нотон Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
4'
Фер Лерой получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фрэнсис Саймон.
4'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Суонси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
Желтая карточка
1'
Ки Сон-Ён получает желтую карточку.
Фол, нарушение
1'
Ки Сон-Ён совершает грубый фол. Фрейзер Райан был жертвой
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Борнмут". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Liberty Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Суонси 0:3 Борнмут
Суонси
49.5% (106)
Ничья:
37.4% (80)
Борнмут
13.1% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.2% (69)
Суонси:
24.8% (53)
Суонси:
18.7% (40)
Борнмут:
7.9% (17)
Суонси:
4.2% (9)
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