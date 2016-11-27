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Стадион: Вилла Парк
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Предыдущие игры
Астон Вилла (последние 20 матчей: +7 =9 -4)
- 26.12.2016 Астон Вилла 2:1 Бартон Альбион Ч
- 18.12.2016 КПР 0:1 Астон Вилла Ч
- 13.12.2016 Норвич 1:0 Астон Вилла Ч
- 10.12.2016 Астон Вилла 1:0 Уиган Ч
- 03.12.2016 Лидс 2:0 Астон Вилла Ч
- 26.11.2016 Астон Вилла 3:1 Кардифф Сити Ч
- 18.11.2016 Брайтон 1:1 Астон Вилла Ч
- 05.11.2016 Астон Вилла 2:1 Блэкберн Ч
- 30.10.2016 Бирмингем 1:1 Астон Вилла Ч
- 22.10.2016 Астон Вилла 1:0 Фулхэм Ч
- 18.10.2016 Рединг 1:2 Астон Вилла Ч
- 15.10.2016 Астон Вилла 1:1 Вулверхэмптон Ч
- 01.10.2016 Престон Норт Энд 2:0 Астон Вилла Ч
- 27.09.2016 Барнсли 1:1 Астон Вилла Ч
- 24.09.2016 Астон Вилла 1:1 Ньюкасл Ч
- 17.09.2016 Ипсвич 0:0 Астон Вилла Ч
- 14.09.2016 Астон Вилла 1:1 Брентфорд Ч
- 11.09.2016 Астон Вилла 2:2 Ноттингем Форест Ч
- 27.08.2016 Бристоль Сити 3:1 Астон Вилла Ч
- 20.08.2016 Дерби 0:0 Астон Вилла Ч
Лидс (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 26.12.2016 Престон Норт Энд 1:4 Лидс Ч
- 17.12.2016 Лидс 1:0 Брентфорд Ч
- 13.12.2016 Лидс 2:0 Рединг Ч
- 09.12.2016 Брайтон 2:0 Лидс Ч
- 03.12.2016 Лидс 2:0 Астон Вилла Ч
- 26.11.2016 Ротерхэм 1:2 Лидс Ч
- 20.11.2016 Лидс 0:2 Ньюкасл Ч
- 05.11.2016 Норвич 2:3 Лидс Ч
- 29.10.2016 Лидс 2:0 Бартон Альбион Ч
- 22.10.2016 Вулверхэмптон 0:1 Лидс Ч
- 18.10.2016 Лидс 1:1 Уиган Ч
- 15.10.2016 Дерби 1:0 Лидс Ч
- 01.10.2016 Лидс 2:1 Барнсли Ч
- 27.09.2016 Бристоль Сити 1:0 Лидс Ч
- 24.09.2016 Лидс 1:0 Ипсвич Ч
- 17.09.2016 Кардифф Сити 0:2 Лидс Ч
- 13.09.2016 Лидс 2:1 Блэкберн Ч
- 10.09.2016 Лидс 0:1 Хаддерсфилд Таун Ч
- 27.08.2016 Ноттингем Форест 3:1 Лидс Ч
- 20.08.2016 Шеффилд Уэнсдей 0:2 Лидс Ч
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лидс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 03.12.2016 Лидс 2:0 Астон Вилла .Чемпионшип
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюкасл
|23
|16
|1
|6
|45 - 18
|49
|2.
|Брайтон
|22
|14
|6
|2
|35 - 14
|48
|3.
|Рединг
|23
|13
|4
|6
|33 - 30
|43
|4.
|Хаддерсфилд Таун
|23
|13
|3
|7
|28 - 27
|42
|5.
|Лидс
|23
|13
|2
|8
|30 - 23
|41
|6.
|Шеффилд Уэнсдей
|23
|12
|4
|7
|27 - 23
|40
|7.
|Дерби
|22
|10
|6
|6
|23 - 15
|36
|8.
|Фулхэм
|23
|9
|9
|5
|40 - 28
|36
|9.
|Бирмингем
|22
|9
|7
|6
|27 - 29
|34
|10.
|Барнсли
|23
|10
|4
|9
|40 - 35
|34
|11.
|Астон Вилла
|23
|8
|10
|5
|25 - 22
|34
|12.
|Норвич
|23
|10
|3
|10
|38 - 37
|33
|13.
|Престон Норт Энд
|23
|9
|5
|9
|31 - 31
|32
|14.
|Брентфорд
|23
|8
|5
|10
|29 - 30
|29
|15.
|Вулверхэмптон
|23
|7
|7
|9
|31 - 32
|28
|16.
|Ипсвич
|23
|7
|7
|9
|22 - 26
|28
|17.
|Бристоль Сити
|23
|8
|3
|12
|30 - 30
|27
|18.
|Ноттингем Форест
|23
|7
|5
|11
|36 - 41
|26
|19.
|Кардифф Сити
|23
|6
|6
|11
|26 - 38
|24
|20.
|КПР
|22
|6
|5
|11
|20 - 31
|23
|21.
|Бартон Альбион
|23
|5
|7
|11
|24 - 32
|22
|22.
|Блэкберн
|23
|5
|5
|13
|27 - 39
|20
|23.
|Уиган
|23
|4
|6
|13
|20 - 30
|18
|24.
|Ротерхэм
|23
|3
|4
|16
|24 - 50
|13
-
До начала матча осталось 2 дня 13 часов 21 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Астон Вилла - Лидс, который состоится 29.12.2016.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Астон Вилла - Лидс, который состоится 29.12.2016.
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Прогнозы на матч Астон Вилла - Лидс
Астон Вилла
71.6% (83)
Ничья:
22.4% (26)
Лидс
6% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Астон Вилла:
35.3% (41)
1:0 Астон Вилла:
23.3% (27)
1:1 Ничья:
16.4% (19)
2:0 Астон Вилла:
6% (7)
0:0 Ничья:
5.2% (6)
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