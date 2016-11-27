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Стадион:
Астон Вилла
 
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Лидс
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 21 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Астон Вилла - Лидс, который состоится 29.12.2016.
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:
Прогнозы на матч Астон Вилла - Лидс
Астон Вилла
71.6% (83)
Ничья:
22.4% (26)
Лидс
6% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Астон Вилла:
35.3% (41)
Астон Вилла:
23.3% (27)
Ничья:
16.4% (19)
Астон Вилла:
6% (7)
Ничья:
5.2% (6)
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