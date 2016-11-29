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Глазго Рейнджерс (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 28.12.2016 Сент-Джонстон 1:1 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 24.12.2016 Глазго Рейнджерс 1:0 Инвернесс ПЛ
- 16.12.2016 Гамильтон Академикал 1:2 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 10.12.2016 Глазго Рейнджерс 2:0 Хартс ПЛ
- 03.12.2016 Глазго Рейнджерс 2:1 Абердин ПЛ
- 30.11.2016 Хартс 2:0 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 26.11.2016 Партик Тисл 1:2 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 19.11.2016 Глазго Рейнджерс 1:0 Данди ПЛ
- 06.11.2016 Росс Каунти 1:1 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 29.10.2016 Глазго Рейнджерс 3:0 Килмарнок ПЛ
- 26.10.2016 Глазго Рейнджерс 1:1 Сент-Джонстон ПЛ
- 14.10.2016 Инвернесс 0:1 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 01.10.2016 Глазго Рейнджерс 2:0 Партик Тисл ПЛ
- 25.09.2016 Абердин 2:1 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 17.09.2016 Глазго Рейнджерс 0:0 Росс Каунти ПЛ
- 10.09.2016 Селтик 5:1 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 26.08.2016 Килмарнок 1:1 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 20.08.2016 Глазго Рейнджерс 2:1 Мотеруэлл ПЛ
- 13.08.2016 Данди 1:2 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 06.08.2016 Глазго Рейнджерс 1:1 Гамильтон Академикал ПЛ
Селтик (последние 20 матчей: +18 =1 -1)
- 28.12.2016 Селтик 2:0 Росс Каунти ПЛ
- 24.12.2016 Гамильтон Академикал 0:3 Селтик ПЛ
- 20.12.2016 Селтик 1:0 Партик Тисл ПЛ
- 17.12.2016 Селтик 2:1 Данди ПЛ
- 13.12.2016 Селтик 1:0 Гамильтон Академикал ПЛ
- 09.12.2016 Партик Тисл 1:4 Селтик ПЛ
- 03.12.2016 Мотеруэлл 3:4 Селтик ПЛ
- 18.11.2016 Килмарнок 0:1 Селтик ПЛ
- 05.11.2016 Селтик 3:0 Инвернесс ПЛ
- 29.10.2016 Абердин 0:1 Селтик ПЛ
- 26.10.2016 Росс Каунти 0:4 Селтик ПЛ
- 15.10.2016 Селтик 2:0 Мотеруэлл ПЛ
- 01.10.2016 Данди 0:1 Селтик ПЛ
- 24.09.2016 Селтик 6:1 Килмарнок ПЛ
- 18.09.2016 Инвернесс 2:2 Селтик ПЛ
- 10.09.2016 Селтик 5:1 Глазго Рейнджерс ПЛ
- 27.08.2016 Селтик 4:1 Абердин ПЛ
- 20.08.2016 Сент-Джонстон 2:4 Селтик ПЛ
- 13.08.2016 Интер Милан 2:0 Селтик КЧСА/Е
- 07.08.2016 Хартс 1:2 Селтик ПЛ
Последние игры между собой
Глазго Рейнджерс: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Селтик: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
- 10.09.2016 Селтик 5:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 17.04.2016 Глазго Рейнджерс 2:2 Селтик Кубок ФА
- 01.02.2015 Селтик 2:0 Глазго Рейнджерс Кубок лиги
- 29.04.2012 Селтик 3:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 25.03.2012 Глазго Рейнджерс 3:2 Селтик Премьер-лига
- 28.12.2011 Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 18.09.2011 Глазго Рейнджерс 4:2 Селтик Премьер-лига
- 24.04.2011 Глазго Рейнджерс 0:0 Селтик Премьер-лига
- 20.03.2011 Селтик 1:2 Глазго Рейнджерс Кубок лиги
- 02.03.2011 Селтик 1:0 Глазго Рейнджерс Кубок ФА
- 20.02.2011 Селтик 3:0 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 06.02.2011 Глазго Рейнджерс 2:2 Селтик Кубок ФА
- 02.01.2011 Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик Премьер-лига
- 24.10.2010 Селтик 1:3 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 04.05.2010 Селтик 2:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 28.02.2010 Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Премьер-лига
- 03.01.2010 Селтик 1:1 Глазго Рейнджерс Премьер-лига
- 04.10.2009 Глазго Рейнджерс 2:1 Селтик Премьер-лига
- 09.05.2009 Глазго Рейнджерс 1:0 Селтик Премьер-лига
- 15.03.2009 Селтик 0:2 Глазго Рейнджерс Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Селтик
|19
|18
|1
|0
|52 - 13
|55
|2.
|Глазго Рейнджерс
|20
|11
|6
|3
|27 - 19
|39
|3.
|Абердин
|19
|10
|4
|5
|34 - 19
|34
|4.
|Хартс
|20
|8
|7
|5
|38 - 25
|31
|5.
|Сент-Джонстон
|19
|7
|7
|5
|25 - 21
|28
|6.
|Партик Тисл
|20
|5
|6
|9
|24 - 29
|21
|7.
|Мотеруэлл
|19
|5
|5
|9
|24 - 32
|20
|8.
|Росс Каунти
|20
|4
|8
|8
|20 - 34
|20
|9.
|Данди
|20
|5
|4
|11
|18 - 28
|19
|10.
|Килмарнок
|20
|4
|7
|9
|16 - 35
|19
|11.
|Инвернесс
|20
|3
|7
|10
|24 - 37
|16
|12.
|Гамильтон Академикал
|20
|2
|10
|8
|20 - 30
|16
-
До начала матча осталось 2 дня 7 часов 56 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Глазго Рейнджерс - Селтик, который состоится 31.12.2016.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Глазго Рейнджерс - Селтик, который состоится 31.12.2016.
Новости матча
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Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс - Селтик
Глазго Рейнджерс
19.9% (29)
Ничья:
24% (35)
Селтик
56.2% (82)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Селтик:
29.5% (43)
1:1 Ничья:
17.8% (26)
2:1 Глазго Рейнджерс:
13% (19)
0:1 Селтик:
9.6% (14)
1:3 Селтик:
5.5% (8)
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