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Стадион:
Глазго Рейнджерс
 
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Селтик
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До начала матча осталось 2 дня 7 часов 56 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Глазго Рейнджерс - Селтик, который состоится 31.12.2016.
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:
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс - Селтик
Глазго Рейнджерс
19.9% (29)
Ничья:
24% (35)
Селтик
56.2% (82)

Вы не участвовали в прогнозе

Селтик:
29.5% (43)
Ничья:
17.8% (26)
Глазго Рейнджерс:
13% (19)
Селтик:
9.6% (14)
Селтик:
5.5% (8)
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