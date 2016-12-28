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Стадион:
Бёрнли
 
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Сандерленд
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бёрнли - Сандерленд, который состоится 31.12.2016.
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:
Прогнозы на матч Бёрнли - Сандерленд
Бёрнли
54.2% (78)
Ничья:
28.5% (41)
Сандерленд
17.4% (25)

Вы не участвовали в прогнозе

Бёрнли:
25% (36)
Ничья:
24.3% (35)
Бёрнли:
22.9% (33)
Сандерленд:
9.7% (14)
Сандерленд:
4.2% (6)
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