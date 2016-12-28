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Стадион:
Лестер
 
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Вест Хэм
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лестер - Вест Хэм, который состоится 31.12.2016.
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:
Прогнозы на матч Лестер - Вест Хэм
Лестер
75.5% (108)
Ничья:
18.2% (26)
Вест Хэм
6.3% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Лестер:
38.5% (55)
Лестер:
23.1% (33)
Ничья:
15.4% (22)
Лестер:
7% (10)
Вест Хэм:
4.9% (7)
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