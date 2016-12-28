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Стадион:
Саутгемптон
 
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Вест Бромвич
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 10 часов 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Саутгемптон - Вест Бромвич, который состоится 31.12.2016.
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:
Прогнозы на матч Саутгемптон - Вест Бромвич
Саутгемптон
69.7% (101)
Ничья:
22.8% (33)
Вест Бромвич
7.6% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Саутгемптон:
29.7% (43)
Саутгемптон:
29.7% (43)
Ничья:
15.9% (23)
Саутгемптон:
6.9% (10)
Ничья:
3.4% (5)
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