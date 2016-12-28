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Арсенал (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 26.12.2016 Арсенал 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 18.12.2016 Манчестер Сити 2:1 Арсенал ПЛ
- 13.12.2016 Эвертон 2:1 Арсенал ПЛ
- 10.12.2016 Арсенал 3:1 Сток Сити ПЛ
- 03.12.2016 Вест Хэм 1:5 Арсенал ПЛ
- 27.11.2016 Арсенал 3:1 Борнмут ПЛ
- 19.11.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Арсенал ПЛ
- 06.11.2016 Арсенал 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 29.10.2016 Сандерленд 1:4 Арсенал ПЛ
- 22.10.2016 Арсенал 0:0 Мидлсбро ПЛ
- 15.10.2016 Арсенал 3:2 Суонси ПЛ
- 02.10.2016 Бёрнли 0:1 Арсенал ПЛ
- 24.09.2016 Арсенал 3:0 Челси ПЛ
- 17.09.2016 Халл Сити 1:4 Арсенал ПЛ
- 10.09.2016 Арсенал 2:1 Саутгемптон ПЛ
- 27.08.2016 Уотфорд 1:3 Арсенал ПЛ
- 20.08.2016 Лестер 0:0 Арсенал ПЛ
- 14.08.2016 Арсенал 3:4 Ливерпуль ПЛ
- 07.08.2016 Арсенал 3:2 Манчестер Сити ТМК
- 05.08.2016 Викинг 0:8 Арсенал ТМК
Кристал Пэлас (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 26.12.2016 Уотфорд 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 17.12.2016 Кристал Пэлас 0:1 Челси ПЛ
- 14.12.2016 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 10.12.2016 Халл Сити 3:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 03.12.2016 Кристал Пэлас 3:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.11.2016 Суонси 5:4 Кристал Пэлас ПЛ
- 19.11.2016 Кристал Пэлас 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.11.2016 Бёрнли 3:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 29.10.2016 Кристал Пэлас 2:4 Ливерпуль ПЛ
- 22.10.2016 Лестер 3:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 15.10.2016 Кристал Пэлас 0:1 Вест Хэм ПЛ
- 30.09.2016 Эвертон 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 24.09.2016 Сандерленд 2:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 18.09.2016 Кристал Пэлас 4:1 Сток Сити ПЛ
- 10.09.2016 Мидлсбро 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 27.08.2016 Кристал Пэлас 1:1 Борнмут ПЛ
- 20.08.2016 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 13.08.2016 Кристал Пэлас 0:1 Вест Бромвич ПЛ
- 06.08.2016 Кристал Пэлас 3:1 Валенсия ТМК
- 02.08.2016 Бромли 1:2 Кристал Пэлас ТМК
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Кристал Пэлас: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
- 17.04.2016 Арсенал 1:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 16.08.2015 Кристал Пэлас 1:2 Арсенал Премьер-лига
- 21.02.2015 Кристал Пэлас 1:2 Арсенал Премьер-лига
- 16.08.2014 Арсенал 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 02.02.2014 Арсенал 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 26.10.2013 Кристал Пэлас 0:2 Арсенал Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|38 - 11
|46
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|45 - 21
|40
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|39 - 20
|39
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|39 - 19
|37
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 13
|36
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|27 - 18
|33
|7.
|Эвертон
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|25 - 23
|27
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 20
|24
|9.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|23 - 22
|23
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 30
|22
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 32
|22
|12.
|Борнмут
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|23 - 31
|21
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|20 - 28
|21
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 28
|20
|15.
|Мидлсбро
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 20
|18
|16.
|Лестер
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 31
|17
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|29 - 33
|16
|18.
|Сандерленд
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 31
|14
|19.
|Халл Сити
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 41
|13
|20.
|Суонси
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|21 - 41
|12
-
До начала матча осталось 1 день 13 часов 35 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Кристал Пэлас, который состоится 01.01.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Кристал Пэлас, который состоится 01.01.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Арсенал - Кристал Пэлас
Арсенал
99.3% (147)
Ничья:
0.7% (1)
Кристал Пэлас
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Арсенал:
37.8% (56)
2:1 Арсенал:
30.4% (45)
3:1 Арсенал:
17.6% (26)
1:0 Арсенал:
6.1% (9)
3:0 Арсенал:
4.7% (7)
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