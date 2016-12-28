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Арсенал
 
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Кристал Пэлас
announcement
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До начала матча осталось 1 день 13 часов 35 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Кристал Пэлас, который состоится 01.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Арсенал - Кристал Пэлас
Арсенал
99.3% (147)
Ничья:
0.7% (1)
Кристал Пэлас
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
37.8% (56)
Арсенал:
30.4% (45)
Арсенал:
17.6% (26)
Арсенал:
6.1% (9)
Арсенал:
4.7% (7)
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