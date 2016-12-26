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Стадион:
Халл Сити
 
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Эвертон
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 22 часа 32 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Халл Сити - Эвертон, который состоится 30.12.2016.
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:
Прогнозы на матч Халл Сити - Эвертон
Халл Сити
9.7% (15)
Ничья:
31.6% (49)
Эвертон
58.7% (91)

Вы не участвовали в прогнозе

Эвертон:
37.4% (58)
Ничья:
27.7% (43)
Эвертон:
11% (17)
Эвертон:
5.2% (8)
Халл Сити:
3.2% (5)
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