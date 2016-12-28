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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Мидлсбро
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Мидлсбро, который состоится 31.12.2016.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Мидлсбро
Манчестер Юнайтед
96.8% (149)
Ничья:
2.6% (4)
Мидлсбро
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
42.9% (66)
Манчестер Юнайтед:
17.5% (27)
Манчестер Юнайтед:
10.4% (16)
Манчестер Юнайтед:
10.4% (16)
Манчестер Юнайтед:
6.5% (10)
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