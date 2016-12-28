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Стадион:
Уотфорд
 
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Тоттенхэм
announcement
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До начала матча осталось 1 день 11 часов 5 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уотфорд - Тоттенхэм, который состоится 01.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Уотфорд - Тоттенхэм
Уотфорд
0% (0)
Ничья:
12.7% (19)
Тоттенхэм
87.3% (131)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
49.3% (74)
Тоттенхэм:
18.7% (28)
Ничья:
10% (15)
Тоттенхэм:
8% (12)
Тоттенхэм:
8% (12)
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