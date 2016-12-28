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Стадион:
Челси
 
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Сток Сити
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 41 минуту.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Сток Сити, который состоится 31.12.2016.
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:
Прогнозы на матч Челси - Сток Сити
Челси
96.5% (139)
Ничья:
2.1% (3)
Сток Сити
1.4% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
43.8% (63)
Челси:
18.1% (26)
Челси:
11.1% (16)
Челси:
10.4% (15)
Челси:
9% (13)
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