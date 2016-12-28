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Стадион: Стэмфорд Бридж
Предыдущие игры
Челси (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 26.12.2016 Челси 3:0 Борнмут ПЛ
- 17.12.2016 Кристал Пэлас 0:1 Челси ПЛ
- 14.12.2016 Сандерленд 0:1 Челси ПЛ
- 11.12.2016 Челси 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 03.12.2016 Манчестер Сити 1:3 Челси ПЛ
- 26.11.2016 Челси 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 20.11.2016 Мидлсбро 0:1 Челси ПЛ
- 05.11.2016 Челси 5:0 Эвертон ПЛ
- 30.10.2016 Саутгемптон 0:2 Челси ПЛ
- 23.10.2016 Челси 4:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.10.2016 Челси 3:0 Лестер ПЛ
- 01.10.2016 Халл Сити 0:2 Челси ПЛ
- 24.09.2016 Арсенал 3:0 Челси ПЛ
- 16.09.2016 Челси 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 11.09.2016 Суонси 2:2 Челси ПЛ
- 27.08.2016 Челси 3:0 Бёрнли ПЛ
- 20.08.2016 Уотфорд 1:2 Челси ПЛ
- 15.08.2016 Челси 2:1 Вест Хэм ПЛ
- 04.08.2016 Милан 1:3 Челси КЧСА/Е
- 30.07.2016 Реал Мадрид 3:2 Челси КЧСА/Е
Сток Сити (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 27.12.2016 Ливерпуль 4:1 Сток Сити ПЛ
- 17.12.2016 Сток Сити 2:2 Лестер ПЛ
- 14.12.2016 Сток Сити 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 10.12.2016 Арсенал 3:1 Сток Сити ПЛ
- 03.12.2016 Сток Сити 2:0 Бёрнли ПЛ
- 27.11.2016 Уотфорд 0:1 Сток Сити ПЛ
- 19.11.2016 Сток Сити 0:1 Борнмут ПЛ
- 05.11.2016 Вест Хэм 1:1 Сток Сити ПЛ
- 31.10.2016 Сток Сити 3:1 Суонси ПЛ
- 22.10.2016 Халл Сити 0:2 Сток Сити ПЛ
- 15.10.2016 Сток Сити 2:0 Сандерленд ПЛ
- 02.10.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Сток Сити ПЛ
- 24.09.2016 Сток Сити 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 18.09.2016 Кристал Пэлас 4:1 Сток Сити ПЛ
- 10.09.2016 Сток Сити 0:4 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2016 Эвертон 1:0 Сток Сити ПЛ
- 20.08.2016 Сток Сити 1:4 Манчестер Сити ПЛ
- 13.08.2016 Мидлсбро 1:1 Сток Сити ПЛ
- 06.08.2016 Гамбург 1:0 Сток Сити ТМК
- 28.07.2016 Орландо Сити 1:2 Сток Сити ТМК
Последние игры между собой
Челси: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 3
Сток Сити: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 13
- 05.03.2016 Челси 1:1 Сток Сити Премьер-лига
- 07.11.2015 Сток Сити 1:0 Челси Премьер-лига
- 27.10.2015 Сток Сити 1:1 Челси Кубок лиги
- 04.04.2015 Челси 2:1 Сток Сити Премьер-лига
- 22.12.2014 Сток Сити 0:2 Челси Премьер-лига
- 05.04.2014 Челси 3:0 Сток Сити Премьер-лига
- 26.01.2014 Челси 1:0 Сток Сити Кубок ФА
- 07.12.2013 Сток Сити 3:2 Челси Премьер-лига
- 12.01.2013 Сток Сити 0:4 Челси Премьер-лига
- 22.09.2012 Челси 1:0 Сток Сити Премьер-лига
- 10.03.2012 Челси 1:0 Сток Сити Премьер-лига
- 14.08.2011 Сток Сити 0:0 Челси Премьер-лига
- 02.04.2011 Сток Сити 1:1 Челси Премьер-лига
- 28.08.2010 Челси 2:0 Сток Сити Премьер-лига
- 25.04.2010 Челси 7:0 Сток Сити Премьер-лига
- 07.03.2010 Челси 2:0 Сток Сити Кубок ФА
- 12.09.2009 Сток Сити 1:2 Челси Премьер-лига
- 17.01.2009 Челси 2:1 Сток Сити Премьер-лига
- 27.09.2008 Сток Сити 0:2 Челси Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|18
|15
|1
|2
|38 - 11
|46
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|45 - 21
|40
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|39 - 20
|39
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|39 - 19
|37
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 13
|36
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|27 - 18
|33
|7.
|Эвертон
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|23 - 21
|26
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|18 - 20
|24
|9.
|Вест Бромвич
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|23 - 22
|23
|10.
|Уотфорд
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|22 - 30
|22
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|23 - 32
|22
|12.
|Борнмут
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|23 - 31
|21
|13.
|Сток Сити
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|20 - 28
|21
|14.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|6
|2
|10
|17 - 28
|20
|15.
|Мидлсбро
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 20
|18
|16.
|Лестер
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|23 - 31
|17
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|29 - 33
|16
|18.
|Сандерленд
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 31
|14
|19.
|Суонси
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|21 - 41
|12
|20.
|Халл Сити
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|14 - 39
|12
-
До начала матча осталось 2 дня 10 часов 41 минуту.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Сток Сити, который состоится 31.12.2016.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Сток Сити, который состоится 31.12.2016.
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Прогнозы на матч Челси - Сток Сити
Челси
96.5% (139)
Ничья:
2.1% (3)
Сток Сити
1.4% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Челси:
43.8% (63)
1:0 Челси:
18.1% (26)
2:1 Челси:
11.1% (16)
3:1 Челси:
10.4% (15)
3:0 Челси:
9% (13)
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