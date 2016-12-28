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Стадион:
Ливерпуль
 
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Манчестер Сити
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 11 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ливерпуль - Манчестер Сити, который состоится 31.12.2016.
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:
Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Сити
Ливерпуль
47.1% (74)
Ничья:
32.5% (51)
Манчестер Сити
20.4% (32)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
29.9% (47)
Ничья:
19.7% (31)
Манчестер Сити:
15.3% (24)
Ничья:
8.9% (14)
Ливерпуль:
5.7% (9)
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