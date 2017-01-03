Стадион: Селхерст Парк Зрители: 24913
1:2
Конец матча
15' Желтая карточкаЛьоренте Фернандо
0:1
42' ГолМоусон Алфи
78' Желтая карточкаКелли Мартин
1:1
83' ГолЗаха Уилфрид
1:2
88' ГолРанхель Анхель
90' Желтая карточкаТомкинс Джеймс
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси разыграл угловой с правого угла.
95'
Сако Бакари выбил мяч на угловой.
95'
Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси разыграл угловой с правого угла.
94'
Сако Бакари блокирует соперника. Ранхель Анхель заработал своей команде штрафной.
93'
92'
Томкинс Джеймс получает желтую карточку.
92'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас опасно играет. Чуть не пострадал Дайер Натан.
91'
Тактическая замена. Келли Мартин уходит с поля и его заменяет Матч Джордон
91'
Томкинс Джеймс получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Льоренте Фернандо.
91'
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
Нотон Кайл сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
90'
Ки Сон-Ён из команды Суонси делает подножку. Панчеон Джейсон заработал фол.
88'
Фер Лерой сделал результативную передачу.
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ранхель Анхель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
88'
Нотон Кайл из команды Суонси делает неудачный навес.
87'
Дайер Натан из команды Суонси устремляется вперед с мячом.
87'
Фер Лерой нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Ки Сон-Ён нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
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86'
Моусон Алфи из команды Суонси остановил атаку, перехватив мяч.
86'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас делает навес
86'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
86'
Сако Бакари навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Моусон Алфи блокирует соперника. Кэмпбелл Фрейзер заработал своей команде штрафной.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Льоренте Фернандо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Делэйни Дамьен.
84'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас делает подножку. Дайер Натан заработал фол.
84'
Дайер Натан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Уорд Джоэл.
83'
Келли Мартин сделал результативную передачу.
83'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Заха Уилфрид эффектным ударом переправил мяч в ворота.
83'
82'
81'
81'
Фер Лерой из команды Суонси делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Ледли Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
80'
Раутледж Уэйн получил травму и заменен. Дайер Натан выходит на поле.
79'
Раутледж Уэйн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
78'
78'
Келли Мартин получает желтую карточку.
77'
Келли Мартин из команды Кристал Пэлас опасно играет. Чуть не пострадал Сигурдссон Гильфи.
77'
Ки Сон-Ён выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас делает навес
77'
76'
Фер Лерой из команды Суонси делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
76'
Ранхель Анхель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Сигурдссон Гильфи сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
74'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас делает отличный навес.
73'
73'
73'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
73'
Ранхель Анхель выбил мяч на угловой.
73'
72'
71'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас в офсайде
71'
71'
Тактическая замена. Тейлор Нил уходит с поля и его заменяет Ранхель Анхель
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
69'
69'
Тактическая замена. Фултон Джей уходит с поля и его заменяет Фер Лерой
69'
Сако Бакари имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
69'
69'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Льоренте Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
68'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Фултон Джей возвращается на поле, всё в порядке.
67'
Кэмпбелл Фрейзер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Моусон Алфи.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Фултон Джей получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
65'
Фултон Джей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
65'
Делэйни Дамьен из команды Кристал Пэлас делает навес
64'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Раутледж Уэйн из команды Суонси остановил атаку, перехватив мяч.
64'
63'
Ледли Джо нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает навес
63'
62'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
62'
62'
62'
Ледли Джо из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
61'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
59'
59'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
59'
Сако Бакари исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
58'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
58'
57'
57'
Корк Джек бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
57'
56'
Ки Сон-Ён выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Тейлор Нил из команды Суонси делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
55'
Льоренте Фернандо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Делэйни Дамьен.
54'
54'
Тейлор Нил сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
Хенесси Уэйн вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
54'
Нотон Кайл на финте ушёл от оппонента.
53'
53'
Тактическая замена. Таунсенд Андрос уходит с поля и его заменяет Сако Бакари
52'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас. Это Ки Сон-Ён заработал фол.
51'
Моусон Алфи из команды Суонси остановил атаку, перехватив мяч.
51'
Заха Уилфрид на финте ушёл от оппонента.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
49'
49'
49'
49'
Келли Мартин из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
48'
Раутледж Уэйн из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
47'
47'
Раутледж Уэйн из команды Суонси устремляется вперед с мячом.
47'
46'
Бентеке Кристиан получил травму и заменен. Кэмпбелл Фрейзер выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
47'
Ки Сон-Ён получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кабай Йоан.
47'
Раутледж Уэйн из команды Суонси в офсайде
47'
Тейлор Нил из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Фултон Джей на финте ушёл от оппонента.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
45'
Ледли Джо из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
44'
Кабай Йоан выбил мяч подальше от ворот.
44'
Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сигурдссон Гильфи сделал результативную передачу.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Моусон Алфи из клуба "Суонси" отправил мяч головой в ворота.
42'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Ки Сон-Ён заработал фол.
41'
Ки Сон-Ён на финте ушёл от оппонента.
40'
Льоренте Фернандо из команды Суонси делает подножку. Делэйни Дамьен заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
40'
40'
Панчеон Джейсон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
39'
Ледли Джо из команды Кристал Пэлас делает навес
38'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас остановил атаку, перехватив мяч.
38'
Тейлор Нил из команды Суонси делает навес
37'
37'
Бентеке Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Бентеке Кристиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Бентеке Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
34'
34'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас отвел угрозу отличным подкатом
34'
34'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
33'
33'
Хенесси Уэйн выбил мяч подальше от ворот.
32'
32'
Раутледж Уэйн бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
32'
Моусон Алфи из команды Суонси сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
32'
32'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
31'
31'
Фабьянски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
30'
29'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас опасно играет. Чуть не пострадал Фултон Джей.
28'
27'
Фернандес Федерико имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
27'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Панчеон Джейсон атакует сзади соперника. Сигурдссон Гильфи пострадал.
26'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
25'
Уорд Джоэл сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
25'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
25'
Тейлор Нил из команды Суонси делает неудачный навес.
25'
Бентеке Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
24'
Панчеон Джейсон выбил мяч на угловой.
24'
Раутледж Уэйн из команды Суонси делает навес
24'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас. Это Фернандес Федерико заработал фол.
23'
23'
Панчеон Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Корк Джек получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кабай Йоан.
22'
Фернандес Федерико из команды Суонси остановил атаку, перехватив мяч.
22'
Хенесси Уэйн выбил мяч подальше от ворот.
21'
20'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает неудачный навес.
20'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
18'
18'
Ки Сон-Ён имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
18'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
17'
Корк Джек имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
17'
Льоренте Фернандо из команды Суонси сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
17'
Фабьянски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный навес.
17'
Льоренте Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
16'
Бентеке Кристиан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
16'
Моусон Алфи сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
16'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Льоренте Фернандо получает желтую карточку за толчок соперника.
15'
Льоренте Фернандо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Таунсенд Андрос.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
14'
14'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Фултон Джей заработал фол.
13'
Льоренте Фернандо из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
13'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Моусон Алфи выбил мяч подальше от ворот.
11'
11'
Тейлор Нил бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 18% времени, а гости – 82%.
10'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас остановил атаку, перехватив мяч.
10'
Нотон Кайл из команды Суонси сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
8'
8'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
8'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
7'
Келли Мартин выбил мяч подальше от ворот.
6'
6'
Льоренте Фернандо имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
6'
Раутледж Уэйн из команды Суонси делает отличный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
5'
5'
Тейлор Нил из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
3'
3'
Фернандес Федерико из команды Суонси делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
2'
2'
Нотон Кайл из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Хенесси Уэйн вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Фултон Джей заработал фол.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Суонси". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:2 Суонси
Кристал Пэлас
82.9% (179)
Ничья:
14.4% (31)
Суонси
2.8% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Кристал Пэлас:
33.3% (72)
1:0 Кристал Пэлас:
31% (67)
2:0 Кристал Пэлас:
11.1% (24)
1:1 Ничья:
10.6% (23)
3:1 Кристал Пэлас:
3.2% (7)
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