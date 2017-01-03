  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 24913
Кристал Пэлас
1:2
Конец матча
Суонси
0'
15' Желтая карточка
Льоренте Фернандо
0:1
42' Гол
Моусон Алфи
78' Желтая карточка
Келли Мартин
1:1
83' Гол
Заха Уилфрид
1:2
88' Гол
Ранхель Анхель
90' Желтая карточка
Томкинс Джеймс
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Угловой
95'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси разыграл угловой с правого угла.
95'
Сако Бакари выбил мяч на угловой.
95'
Уорд Джоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси разыграл угловой с правого угла.

Фол, нарушение
94'
Сако Бакари блокирует соперника. Ранхель Анхель заработал своей команде штрафной.
93'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
92'
Томкинс Джеймс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
92'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас опасно играет. Чуть не пострадал Дайер Натан.
91'
Тактическая замена. Келли Мартин уходит с поля и его заменяет Матч Джордон
Фол, нарушение
91'
Томкинс Джеймс получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Льоренте Фернандо.
91'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
90'
Нотон Кайл сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Фол, нарушение
90'
Ки Сон-Ён из команды Суонси делает подножку. Панчеон Джейсон заработал фол.
88'
Фер Лерой сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ранхель Анхель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
88'
Фер Лерой из команды Суонси сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
88'
Нотон Кайл из команды Суонси делает неудачный навес.
87'
Дайер Натан из команды Суонси устремляется вперед с мячом.
87'
Фер Лерой нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Ки Сон-Ён нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 24913 болельщиков
86'
Моусон Алфи из команды Суонси остановил атаку, перехватив мяч.
86'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас делает навес
86'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Сако Бакари навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Моусон Алфи блокирует соперника. Кэмпбелл Фрейзер заработал своей команде штрафной.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
85'
Льоренте Фернандо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Делэйни Дамьен.
Фол, нарушение
84'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас делает подножку. Дайер Натан заработал фол.
Фол, нарушение
84'
Дайер Натан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Уорд Джоэл.
83'
Келли Мартин сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Заха Уилфрид эффектным ударом переправил мяч в ворота.
83'
Келли Мартин из команды Кристал Пэлас делает навес
82'
Удар от ворот произведет Суонси
81'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
81'
Фер Лерой из команды Суонси делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
80'
Ледли Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
80'
Раутледж Уэйн получил травму и заменен. Дайер Натан выходит на поле.
Травма, повреждение
79'
Раутледж Уэйн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Раутледж Уэйн из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Игроки ФК "Суонси" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
78'
Келли Мартин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
77'
Келли Мартин из команды Кристал Пэлас опасно играет. Чуть не пострадал Сигурдссон Гильфи.
77'
Ки Сон-Ён выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас делает навес
77'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
76'
Фер Лерой из команды Суонси делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
76'
Ранхель Анхель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Сигурдссон Гильфи сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
74'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас делает отличный навес.
73'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
73'
Ранхель Анхель выбил мяч на угловой.
73'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
72'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
71'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас в офсайде
71'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Тактическая замена. Тейлор Нил уходит с поля и его заменяет Ранхель Анхель
70'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
69'
Удар от ворот произведет Суонси
69'
Тактическая замена. Фултон Джей уходит с поля и его заменяет Фер Лерой
69'
Сако Бакари имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
69'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
69'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Льоренте Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Сако Бакари из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
68'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
67'
Фултон Джей возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
67'
Кэмпбелл Фрейзер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Моусон Алфи.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
66'
Фултон Джей получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
65'
Фултон Джей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Делэйни Дамьен из команды Кристал Пэлас делает навес
64'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Раутледж Уэйн из команды Суонси остановил атаку, перехватив мяч.
64'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
63'
Ледли Джо нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает навес
63'
Келли Мартин из команды Кристал Пэлас делает навес
62'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
62'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Ледли Джо из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Нотон Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
59'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
59'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
59'
Сако Бакари исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
58'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
58'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
57'
Корк Джек бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
57'
Игроки ФК "Суонси" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Ки Сон-Ён выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Тейлор Нил из команды Суонси делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
55'
Льоренте Фернандо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Делэйни Дамьен.
54'
Удар от ворот произведет Суонси
54'
Тейлор Нил сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
54'
Хенесси Уэйн вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
54'
Нотон Кайл на финте ушёл от оппонента.
53'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Тактическая замена. Таунсенд Андрос уходит с поля и его заменяет Сако Бакари
Фол, нарушение
52'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас. Это Ки Сон-Ён заработал фол.
51'
Моусон Алфи из команды Суонси остановил атаку, перехватив мяч.
51'
Заха Уилфрид на финте ушёл от оппонента.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
49'
Фабьянски Лукаш вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Келли Мартин из команды Кристал Пэлас делает навес
49'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Келли Мартин из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Корк Джек из команды Суонси делает навес
48'
Раутледж Уэйн из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Раутледж Уэйн из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Раутледж Уэйн из команды Суонси устремляется вперед с мячом.
47'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Бентеке Кристиан получил травму и заменен. Кэмпбелл Фрейзер выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
47'
Ки Сон-Ён получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кабай Йоан.
Офсайд
47'
Раутледж Уэйн из команды Суонси в офсайде
47'
Тейлор Нил из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Фултон Джей на финте ушёл от оппонента.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
45'
Ледли Джо из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
44'
Кабай Йоан выбил мяч подальше от ворот.
44'
Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сигурдссон Гильфи сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Моусон Алфи из клуба "Суонси" отправил мяч головой в ворота.
42'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Ки Сон-Ён заработал фол.
41'
Ки Сон-Ён на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
40'
Льоренте Фернандо из команды Суонси делает подножку. Делэйни Дамьен заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
40'
Удар от ворот произведет Суонси
40'
Панчеон Джейсон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
39'
Ледли Джо из команды Кристал Пэлас делает навес
38'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас остановил атаку, перехватив мяч.
38'
Тейлор Нил из команды Суонси делает навес
38'
Ки Сон-Ён из команды Суонси делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
37'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
37'
Бентеке Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Бентеке Кристиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
35'
Бентеке Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Ки Сон-Ён из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
34'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас отвел угрозу отличным подкатом
34'
Игроки ФК "Суонси" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
34'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Хенесси Уэйн выбил мяч подальше от ворот.
32'
Раутледж Уэйн из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Раутледж Уэйн бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
32'
Моусон Алфи из команды Суонси сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
32'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
31'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Фабьянски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
30'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
29'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас опасно играет. Чуть не пострадал Фултон Джей.
28'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
27'
Фернандес Федерико имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
27'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Панчеон Джейсон атакует сзади соперника. Сигурдссон Гильфи пострадал.
26'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
25'
Уорд Джоэл сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
25'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
25'
Тейлор Нил из команды Суонси делает неудачный навес.
25'
Бентеке Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой слева.
24'
Панчеон Джейсон выбил мяч на угловой.
24'
Раутледж Уэйн из команды Суонси делает навес
Фол, нарушение
24'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас. Это Фернандес Федерико заработал фол.
23'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Панчеон Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
22'
Корк Джек получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кабай Йоан.
22'
Фернандес Федерико из команды Суонси остановил атаку, перехватив мяч.
22'
Хенесси Уэйн выбил мяч подальше от ворот.
21'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает неудачный навес.
20'
Нотон Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Келли Мартин из команды Кристал Пэлас делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
18'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
18'
Ки Сон-Ён имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
Угловой
18'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси подал угловой справа.
17'
Корк Джек имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
17'
Льоренте Фернандо из команды Суонси сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
Игроки ФК "Суонси" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Фабьянски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный навес.
17'
Льоренте Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
16'
Бентеке Кристиан нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
16'
Моусон Алфи сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
16'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
15'
Льоренте Фернандо получает желтую карточку за толчок соперника.
Фол, нарушение
15'
Льоренте Фернандо получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Таунсенд Андрос.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
14'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
14'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Фултон Джей заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Корк Джек получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Ледли Джо.
13'
Льоренте Фернандо из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Нотон Кайл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игроки ФК "Кристал Пэлас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Ки Сон-Ён из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Моусон Алфи выбил мяч подальше от ворот.
11'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
11'
Тейлор Нил бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 18% времени, а гости – 82%.
10'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас остановил атаку, перехватив мяч.
10'
Нотон Кайл из команды Суонси сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
8'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
8'
Сигурдссон Гильфи из команды Суонси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Келли Мартин выбил мяч подальше от ворот.
6'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
6'
Льоренте Фернандо имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
6'
Раутледж Уэйн из команды Суонси делает отличный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
5'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Тейлор Нил из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
3'
Фернандес Федерико из команды Суонси делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
2'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Нотон Кайл из команды Суонси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Хенесси Уэйн вышел из ворот и забрал мяч.
Фол, нарушение
1'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Фултон Джей заработал фол.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Суонси". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:2 Суонси
Кристал Пэлас
82.9% (179)
Ничья:
14.4% (31)
Суонси
2.8% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Кристал Пэлас:
33.3% (72)
Кристал Пэлас:
31% (67)
Кристал Пэлас:
11.1% (24)
Ничья:
10.6% (23)
Кристал Пэлас:
3.2% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация