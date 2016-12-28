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Стадион:
Мидлсбро
 
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Лестер
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 10 часов 4 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Мидлсбро - Лестер, который состоится 02.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Мидлсбро - Лестер
Мидлсбро
23.6% (26)
Ничья:
46.4% (51)
Лестер
30% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41.8% (46)
Лестер:
25.5% (28)
Мидлсбро:
12.7% (14)
Мидлсбро:
10% (11)
Ничья:
2.7% (3)
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