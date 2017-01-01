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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Челси
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До начала матча осталось 2 дня 21 час 2 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Челси, который состоится 04.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм
12.1% (17)
Ничья:
43.3% (61)
Челси
44.7% (63)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.8% (49)
Челси:
25.5% (36)
Ничья:
8.5% (12)
Челси:
8.5% (12)
Тоттенхэм:
5.7% (8)
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