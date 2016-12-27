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Стадион:
Борнмут
 
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Арсенал
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 59 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Борнмут - Арсенал, который состоится 03.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Борнмут - Арсенал
Борнмут
0% (0)
Ничья:
9.9% (9)
Арсенал
90.1% (82)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
40.7% (37)
Арсенал:
16.5% (15)
Арсенал:
16.5% (15)
Арсенал:
11% (10)
Ничья:
7.7% (7)
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