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Стадион:
Вест Хэм
 
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Манчестер Юнайтед
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 50 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед, который состоится 02.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Вест Хэм
4.6% (5)
Ничья:
22.9% (25)
Манчестер Юнайтед
72.5% (79)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
46.8% (51)
Ничья:
18.3% (20)
Манчестер Юнайтед:
13.8% (15)
Манчестер Юнайтед:
3.7% (4)
Вест Хэм:
3.7% (4)
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