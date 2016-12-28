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Стадион:
Эвертон
 
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Саутгемптон
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 35 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Эвертон - Саутгемптон, который состоится 02.01.2017.
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:
Прогнозы на матч Эвертон - Саутгемптон
Эвертон
82.6% (90)
Ничья:
16.5% (18)
Саутгемптон
0.9% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Эвертон:
45.9% (50)
Эвертон:
23.9% (26)
Ничья:
11% (12)
Эвертон:
8.3% (9)
Эвертон:
4.6% (5)
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