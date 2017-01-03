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Стадион: Зрители: 27010
Сток Сити
2:0
Конец матча
Уотфорд
0'
19' Желтая карточка
Диуф Маме Бирам
1:0
45' Гол
Шоукросс Райан
2:0
49' Гол
Крауч Питер
76' Желтая карточка
Дюкур Абдулайе
90' Желтая карточка
Кабаселе Кристиан
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
93'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити в офсайде
Фол, нарушение
92'
Michael Folivi из команды Уотфорд делает подножку. Аллен Джо заработал фол.
Фол, нарушение
92'
Холебас Хосе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Уолтерс Джонатан.
Желтая карточка
91'
Кабаселе Кристиан получает желтую карточку.

Фол, нарушение
91'
Кабаселе Кристиан атакует сзади соперника. Арнаутович Марко пострадал.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
Удар от ворот произведет Сток Сити
89'
Дини Трой из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
88'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает навес
88'
Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
88'
Шоукросс Райан выбил мяч на угловой.
Угловой
88'
Капу Этьен из команды Уотфорд подал угловой слева.
87'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Бритос Мигель из команды Уотфорд остановил атаку, перехватив мяч.
86'
Афеллай Ибрагим из команды Сток Сити делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Удар от ворот произведет Уотфорд
84'
Шоукросс Райан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
84'
Аллен Джо из команды Сток Сити подал угловой справа.
84'
Тактическая замена. Адам Чарли уходит с поля и его заменяет Уилан Гленн
83'
Уолтерс Джонатан имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
83'
Уолтерс Джонатан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
82'
Удар от ворот произведет Уотфорд
82'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
82'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Прёдль Себастьян уходит с поля и его заменяет Michael Folivi
80'
Удар от ворот произведет Сток Сити
80'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Игало Одион отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Удар от ворот произведет Сток Сити
78'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд бьет головой мимо ворот
77'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает навес
77'
Синклейр Джером точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
Угловой
77'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд подал угловой слева.
77'
Шоукросс Райан выбил мяч на угловой.
Желтая карточка
76'
Дюкур Абдулайе получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд. Это Афеллай Ибрагим заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Уолтерс Джонатан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
75'
Крауч Питер из команды Сток Сити бьет головой мимо ворот
75'
Афеллай Ибрагим из команды Сток Сити делает навес
73'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити устремляется вперед с мячом.
71'
Удар от ворот произведет Уотфорд
71'
Афеллай Ибрагим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Грант Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
70'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Кабаселе Кристиан заработал фол.
69'
Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Дини Трой из команды Уотфорд делает передачу одноклубнику.
69'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
Тактическая замена. Гедиура Адлен уходит с поля и его заменяет Синклейр Джером
68'
Тактическая замена. Диуф Маме Бирам уходит с поля и его заменяет Афеллай Ибрагим
Фол, нарушение
66'
Капу Этьен нарушает правила. Адам Чарли пострадал
66'
Игало Одион нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Диуф Маме Бирам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
64'
Гедиура Адлен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
63'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити опасно играет. Чуть не пострадал Дини Трой.
Офсайд
62'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити в офсайде
61'
Сегодняшная посещаемость составляет 27010 болельщиков
Фол, нарушение
60'
Бритос Мигель атакует сзади соперника. Уолтерс Джонатан пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Грант Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
58'
Диуф Маме Бирам выбил мяч на угловой.
Угловой
58'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
58'
Питерс Эрик выбил мяч на угловой.
57'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Адам Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Дини Трой из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
56'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
55'
Аллен Джо из команды Сток Сити нарушает. Холебас Хосе пострадал, однако рефери не останавливает игру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
54'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес
54'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
54'
Прёдль Себастьян нарушает правила. Уолтерс Джонатан пострадал
53'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд опасно играет. Чуть не пострадал Диуф Маме Бирам.
52'
Аллен Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
51'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Дини Трой из команды Уотфорд делает навес
Фол, нарушение
51'
Кабаселе Кристиан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Питерс Эрик.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Адам Чарли сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Крауч Питер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает навес
49'
Гомес Эурелио вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Джонсон Глен нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает навес
Угловой
49'
Аллен Джо из команды Сток Сити разыграл угловой с левого угла.
49'
Кабул Юнес выбил мяч на угловой.
48'
Питерс Эрик из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Уолтерс Джонатан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес
47'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
47'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Вратарь парирует удар, который нанес Дюкур Абдулайе, и мяч снова в игре
46'
Бехрами Валон получил травму и заменен. Игало Одион выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Адам Чарли сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шоукросс Райан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
48'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает навес
48'
Аллен Джо из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
48'
Адам Чарли из команды Сток Сити подал угловой слева.
Угловой
48'
Адам Чарли из команды Сток Сити подал угловой слева.
48'
Прёдль Себастьян выбил мяч на угловой.
47'
Прёдль Себастьян выбил мяч на угловой.
47'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес
Фол, нарушение
46'
Уолтерс Джонатан нарушает правила. Холебас Хосе пострадал
46'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд. Это Питерс Эрик заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Гедиура Адлен из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
44'
Крауч Питер из команды Сток Сити опасно играет. Чуть не пострадал Прёдль Себастьян.
43'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
43'
Бехрами Валон возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Бехрами Валон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
41'
Бехрами Валон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Удар от ворот произведет Уотфорд
41'
Арнаутович Марко бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Адам Чарли из команды Сток Сити делает навес
Фол, нарушение
37'
Гедиура Адлен из команды Уотфорд опасно играет. Чуть не пострадал Арнаутович Марко.
37'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Адам Чарли из команды Сток Сити подал угловой слева.
37'
Аллен Джо из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Травма, повреждение
36'
Кабаселе Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Кабаселе Кристиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Травма, повреждение
34'
Кабаселе Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Адам Чарли нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает навес
34'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников.
33'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Удар от ворот произведет Уотфорд
31'
Дини Трой из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Гедиура Адлен выбил мяч подальше от ворот.
31'
Крауч Питер пробил головой, вратарь справился с ударом.
31'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
27'
Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
Удар от ворот произведет Уотфорд
26'
Адам Чарли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Уолтерс Джонатан из команды Сток Сити делает навес
26'
Аллен Джо из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Уолтерс Джонатан из команды Сток Сити делает навес
Фол, нарушение
25'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити. Это Гедиура Адлен заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Джонсон Глен из команды Сток Сити остановил атаку, перехватив мяч.
24'
Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд делает навес
Фол, нарушение
23'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити опасно играет. Чуть не пострадал Дини Трой.
22'
Удар от ворот произведет Уотфорд
22'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Питерс Эрик из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Удар от ворот произведет Уотфорд
Фол, нарушение
21'
Дини Трой получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Диуф Маме Бирам.
20'
Прёдль Себастьян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
Холебас Хосе из команды Уотфорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
19'
Диуф Маме Бирам получает желтую карточку.
Фол, нарушение
19'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити. Это Холебас Хосе заработал фол.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
[player1] совершает грубый фол. [player2] был жертвой
Фол, нарушение
16'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити опасно играет. Чуть не пострадал Гомес Эурелио.
16'
Джонсон Глен из команды Сток Сити делает навес
Угловой
16'
Адам Чарли из команды Сток Сити подал угловой слева.
16'
Уолтерс Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес прямо в штрафную.
15'
Аллен Джо из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
15'
Крауч Питер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бритос Мигель.
13'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает навес
13'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес
13'
Удар от ворот произведет Сток Сити
12'
Холебас Хосе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Аллен Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Гедиура Адлен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Питерс Эрик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гедиура Адлен.
11'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
Удар от ворот произведет Уотфорд
10'
Кабул Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает навес
9'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес
8'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Кабаселе Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает пас партнеру.
7'
Удар от ворот произведет Уотфорд
7'
Крауч Питер из команды Сток Сити бьет головой мимо ворот
Угловой
7'
Адам Чарли из команды Сток Сити подал угловой слева.
6'
Кабул Юнес выбил мяч на угловой.
6'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Диуф Маме Бирам нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Крауч Питер из команды Сток Сити делает передачу одноклубнику.
6'
Адам Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Бритос Мигель из команды Уотфорд делает подножку. Уолтерс Джонатан заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
Фол, нарушение
5'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает подножку. Диуф Маме Бирам заработал фол.
3'
Удар от ворот произведет Уотфорд
3'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает неудачный навес.
Офсайд
2'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити в офсайде
1'
Удар от ворот произведет Сток Сити
1'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Уотфорд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сток Сити 2:0 Уотфорд
Сток Сити
75.5% (163)
Ничья:
22.7% (49)
Уотфорд
1.9% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Сток Сити:
34.7% (75)
Сток Сити:
30.6% (66)
Ничья:
18.1% (39)
Сток Сити:
6% (13)
Ничья:
2.3% (5)
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