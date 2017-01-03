Стадион: Бет365 Зрители: 27010
19' Желтая карточкаДиуф Маме Бирам
1:0
45' ГолШоукросс Райан
2:0
49' ГолКрауч Питер
76' Желтая карточкаДюкур Абдулайе
90' Желтая карточкаКабаселе Кристиан
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
93'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити в офсайде
92'
Холебас Хосе получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Уолтерс Джонатан.
91'
Кабаселе Кристиан получает желтую карточку.
91'
Кабаселе Кристиан атакует сзади соперника. Арнаутович Марко пострадал.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
88'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает навес
88'
Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
Шоукросс Райан выбил мяч на угловой.
88'
Капу Этьен из команды Уотфорд подал угловой слева.
87'
86'
Бритос Мигель из команды Уотфорд остановил атаку, перехватив мяч.
86'
Афеллай Ибрагим из команды Сток Сити делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
84'
Шоукросс Райан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
84'
Тактическая замена. Адам Чарли уходит с поля и его заменяет Уилан Гленн
83'
Уолтерс Джонатан имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
83'
Уолтерс Джонатан оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
82'
82'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
82'
82'
81'
Тактическая замена. Прёдль Себастьян уходит с поля и его заменяет Michael Folivi
80'
80'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Игало Одион отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
78'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд бьет головой мимо ворот
77'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает навес
77'
Синклейр Джером точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
77'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд подал угловой слева.
77'
Шоукросс Райан выбил мяч на угловой.
76'
Дюкур Абдулайе получает желтую карточку.
76'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд. Это Афеллай Ибрагим заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Уолтерс Джонатан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
75'
Крауч Питер из команды Сток Сити бьет головой мимо ворот
75'
Афеллай Ибрагим из команды Сток Сити делает навес
73'
73'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити устремляется вперед с мячом.
71'
71'
Афеллай Ибрагим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Грант Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Питерс Эрик из команды Сток Сити делает подножку. Кабаселе Кристиан заработал фол.
69'
Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Тактическая замена. Гедиура Адлен уходит с поля и его заменяет Синклейр Джером
68'
Тактическая замена. Диуф Маме Бирам уходит с поля и его заменяет Афеллай Ибрагим
66'
Капу Этьен нарушает правила. Адам Чарли пострадал
66'
Игало Одион нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Диуф Маме Бирам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
Гедиура Адлен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
63'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити опасно играет. Чуть не пострадал Дини Трой.
62'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити в офсайде
61'
Сегодняшная посещаемость составляет 27010 болельщиков
60'
Бритос Мигель атакует сзади соперника. Уолтерс Джонатан пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Грант Ли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
58'
Диуф Маме Бирам выбил мяч на угловой.
58'
58'
Питерс Эрик выбил мяч на угловой.
57'
57'
Адам Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Аллен Джо из команды Сток Сити нарушает. Холебас Хосе пострадал, однако рефери не останавливает игру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
54'
54'
54'
Прёдль Себастьян нарушает правила. Уолтерс Джонатан пострадал
53'
53'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд опасно играет. Чуть не пострадал Диуф Маме Бирам.
52'
Аллен Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Кабаселе Кристиан получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Питерс Эрик.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Адам Чарли сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Крауч Питер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
49'
Гомес Эурелио вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Джонсон Глен нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
49'
Кабул Юнес выбил мяч на угловой.
48'
Питерс Эрик из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Уолтерс Джонатан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
47'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
47'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Вратарь парирует удар, который нанес Дюкур Абдулайе, и мяч снова в игре
46'
Бехрами Валон получил травму и заменен. Игало Одион выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Адам Чарли сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шоукросс Райан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
48'
48'
48'
48'
Прёдль Себастьян выбил мяч на угловой.
47'
Прёдль Себастьян выбил мяч на угловой.
47'
46'
Уолтерс Джонатан нарушает правила. Холебас Хосе пострадал
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд. Это Питерс Эрик заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Гедиура Адлен из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Крауч Питер из команды Сток Сити опасно играет. Чуть не пострадал Прёдль Себастьян.
43'
43'
Бехрами Валон возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Бехрами Валон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
41'
Бехрами Валон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
41'
Арнаутович Марко бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
39'
38'
Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Гедиура Адлен из команды Уотфорд опасно играет. Чуть не пострадал Арнаутович Марко.
37'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
Кабаселе Кристиан возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Кабаселе Кристиан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
Кабаселе Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Адам Чарли нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
34'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает навес
34'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников.
33'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
31'
Гедиура Адлен выбил мяч подальше от ворот.
31'
Крауч Питер пробил головой, вратарь справился с ударом.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
27'
Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
26'
Адам Чарли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
26'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Уолтерс Джонатан из команды Сток Сити делает навес
26'
Уолтерс Джонатан из команды Сток Сити делает навес
25'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити. Это Гедиура Адлен заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Джонсон Глен из команды Сток Сити остановил атаку, перехватив мяч.
24'
Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд делает навес
23'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити опасно играет. Чуть не пострадал Дини Трой.
22'
22'
22'
Питерс Эрик из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
21'
Дини Трой получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Диуф Маме Бирам.
20'
Прёдль Себастьян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
20'
Холебас Хосе из команды Уотфорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
19'
Диуф Маме Бирам получает желтую карточку.
19'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити. Это Холебас Хосе заработал фол.
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
[player1] совершает грубый фол. [player2] был жертвой
16'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити опасно играет. Чуть не пострадал Гомес Эурелио.
16'
Джонсон Глен из команды Сток Сити делает навес
16'
16'
Уолтерс Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает навес прямо в штрафную.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Крауч Питер получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бритос Мигель.
13'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити делает навес
13'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
12'
Холебас Хосе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Аллен Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Гедиура Адлен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Питерс Эрик получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Гедиура Адлен.
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
10'
Кабул Юнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
9'
9'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
8'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Кабаселе Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает пас партнеру.
7'
7'
Крауч Питер из команды Сток Сити бьет головой мимо ворот
7'
6'
Кабул Юнес выбил мяч на угловой.
6'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Диуф Маме Бирам нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Крауч Питер из команды Сток Сити делает передачу одноклубнику.
6'
Адам Чарли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Бритос Мигель из команды Уотфорд делает подножку. Уолтерс Джонатан заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
5'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает подножку. Диуф Маме Бирам заработал фол.
3'
3'
Арнаутович Марко из команды Сток Сити делает неудачный навес.
2'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити в офсайде
1'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Уотфорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сток Сити 2:0 Уотфорд
Сток Сити
75.5% (163)
Ничья:
22.7% (49)
Уотфорд
1.9% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сток Сити:
34.7% (75)
2:1 Сток Сити:
30.6% (66)
1:1 Ничья:
18.1% (39)
2:0 Сток Сити:
6% (13)
2:2 Ничья:
2.3% (5)
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