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Стадион:
Брайтон
 
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Ньюкасл
announcement
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До начала матча осталось 3 часа 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Брайтон - Ньюкасл, который состоится 28.02.2017.
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Статистика встреч: +6=3-3 Разница мячей: 14:12
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