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Стадион: Фалмер
Предыдущие игры
Брайтон (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 24.01.2017 Брайтон 1:0 Кардифф Сити Ч
- 20.01.2017 Брайтон 2:1 Шеффилд Уэнсдей Ч
- 14.01.2017 Престон Норт Энд 2:0 Брайтон Ч
- 02.01.2017 Фулхэм 1:2 Брайтон Ч
- 27.12.2016 Брайтон 3:0 КПР Ч
- 17.12.2016 Бирмингем 1:2 Брайтон Ч
- 13.12.2016 Блэкберн 2:3 Брайтон Ч
- 09.12.2016 Брайтон 2:0 Лидс Ч
- 03.12.2016 Кардифф Сити 0:0 Брайтон Ч
- 26.11.2016 Брайтон 2:1 Фулхэм Ч
- 18.11.2016 Брайтон 1:1 Астон Вилла Ч
- 05.11.2016 Бристоль Сити 0:2 Брайтон Ч
- 29.10.2016 Брайтон 5:0 Норвич Ч
- 22.10.2016 Уиган 0:1 Брайтон Ч
- 18.10.2016 Брайтон 1:0 Вулверхэмптон Ч
- 15.10.2016 Брайтон 2:2 Престон Норт Энд Ч
- 01.10.2016 Шеффилд Уэнсдей 1:2 Брайтон Ч
- 27.09.2016 Ипсвич 0:0 Брайтон Ч
- 24.09.2016 Брайтон 2:0 Барнсли Ч
- 17.09.2016 Бартон Альбион 0:1 Брайтон Ч
Ньюкасл (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 21.01.2017 Ньюкасл 4:0 Ротерхэм Ч
- 14.01.2017 Брентфорд 1:2 Ньюкасл Ч
- 02.01.2017 Блэкберн 1:0 Ньюкасл Ч
- 30.12.2016 Ньюкасл 3:1 Ноттингем Форест Ч
- 26.12.2016 Ньюкасл 0:1 Шеффилд Уэнсдей Ч
- 17.12.2016 Бартон Альбион 1:2 Ньюкасл Ч
- 14.12.2016 Уиган 0:2 Ньюкасл Ч
- 10.12.2016 Ньюкасл 4:0 Бирмингем Ч
- 02.12.2016 Ноттингем Форест 2:1 Ньюкасл Ч
- 26.11.2016 Ньюкасл 0:1 Блэкберн Ч
- 20.11.2016 Лидс 0:2 Ньюкасл Ч
- 05.11.2016 Ньюкасл 2:1 Кардифф Сити Ч
- 29.10.2016 Престон Норт Энд 1:2 Ньюкасл Ч
- 22.10.2016 Ньюкасл 3:0 Ипсвич Ч
- 18.10.2016 Барнсли 0:2 Ньюкасл Ч
- 15.10.2016 Ньюкасл 3:1 Брентфорд Ч
- 01.10.2016 Ротерхэм 0:1 Ньюкасл Ч
- 28.09.2016 Ньюкасл 4:3 Норвич Ч
- 24.09.2016 Астон Вилла 1:1 Ньюкасл Ч
- 17.09.2016 Ньюкасл 0:2 Вулверхэмптон Ч
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брайтон
|33
|21
|8
|4
|57 - 26
|71
|2.
|Ньюкасл
|33
|22
|4
|7
|64 - 27
|70
|3.
|Хаддерсфилд Таун
|33
|20
|5
|8
|44 - 36
|65
|4.
|Лидс
|34
|19
|4
|11
|46 - 34
|61
|5.
|Рединг
|34
|18
|6
|10
|47 - 45
|60
|6.
|Шеффилд Уэнсдей
|34
|17
|7
|10
|42 - 33
|58
|7.
|Фулхэм
|33
|14
|11
|8
|56 - 39
|53
|8.
|Норвич
|34
|15
|7
|12
|59 - 48
|52
|9.
|Престон Норт Энд
|34
|14
|10
|10
|46 - 41
|52
|10.
|Барнсли
|34
|14
|8
|12
|52 - 48
|50
|11.
|Дерби
|33
|13
|9
|11
|36 - 30
|48
|12.
|Кардифф Сити
|34
|13
|7
|14
|47 - 49
|46
|13.
|Брентфорд
|33
|12
|7
|14
|50 - 48
|43
|14.
|Бирмингем
|34
|11
|10
|13
|36 - 49
|43
|15.
|Ипсвич
|34
|10
|12
|12
|35 - 42
|42
|16.
|КПР
|34
|11
|7
|16
|37 - 48
|40
|17.
|Астон Вилла
|33
|9
|12
|12
|31 - 38
|39
|18.
|Ноттингем Форест
|34
|10
|7
|17
|46 - 58
|37
|19.
|Бартон Альбион
|34
|9
|9
|16
|34 - 47
|36
|20.
|Вулверхэмптон
|32
|9
|8
|15
|39 - 44
|35
|21.
|Бристоль Сити
|33
|9
|6
|18
|44 - 50
|33
|22.
|Уиган
|34
|7
|10
|17
|30 - 40
|31
|23.
|Блэкберн
|32
|7
|9
|16
|37 - 50
|30
|24.
|Ротерхэм
|34
|4
|5
|25
|32 - 77
|17
-
До начала матча осталось 3 часа 44 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Брайтон - Ньюкасл, который состоится 28.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Брайтон - Ньюкасл, который состоится 28.02.2017.
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Статистика встреч: +6=3-3 Разница мячей: 14:12
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