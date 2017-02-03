Стадион: Киосера Зрители: 11343
0:2
Конец матча
0:1
29' ГолТигадауини Аднане
0:2
31' ГолВан Волфсвинкель Рикки
52' Желтая карточкаВолтерс Рэнди
61' Желтая карточкаГортер Донни
88' Желтая карточкаСерж Канон
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
94'
Схакен Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Волтерс Рэнди бьет и мяч от рикошета проходит мимо
93'
91'
Хавенар Майк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кашия Гурам.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Рашица Милот из команды Витесс в офсайде
90'
Волтерс Рэнди нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Ван дер Верфф Майкел выбил мяч на угловой.
90'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
88'
Серж Канон получает желтую карточку.
88'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Ван Волфсвинкель Рикки.
88'
88'
Ром Элой сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
88'
87'
Рашица Милот выбил мяч на угловой.
87'
Тактическая замена. Натан Аллан уходит с поля и его заменяет Миазга Мэтт
87'
86'
86'
Хавенар Майк из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг в офсайде
85'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг делает навес
84'
84'
84'
Хавенар Майк из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
83'
83'
Ван дер Верфф Майкел выбил мяч на угловой.
83'
Волтерс Рэнди из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
81'
Хавенар Майк коснулся мяча рукой.
81'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг делает навес
80'
80'
Фор Наварон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
79'
Рашица Милот из команды Витесс делает пас партнеру.
79'
78'
78'
77'
Тактическая замена. Тигадауини Аднане уходит с поля и его заменяет Фор Наварон
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 11343 болельщиков
75'
75'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
73'
73'
Волтерс Рэнди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
Накамба Марвелус из команды Витесс делает подножку. Гортер Донни заработал фол.
72'
72'
Тигадауини Аднане отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Бэйкер Льюис выбил мяч подальше от ворот.
72'
72'
Дюплан Эдуар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Леердам Келвин из команды Витесс. Это Волтерс Рэнди заработал фол.
71'
Ван Волфсвинкель Рикки получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бёгелсдейк Том.
70'
Схакен Рубен возвращается на поле, всё в порядке.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Тактическая замена. Фернандес Гюйон уходит с поля и его заменяет Хавенар Майк
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Схакен Рубен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
68'
Схакен Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
67'
66'
Рашица Милот нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Шеткус Эрнестас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Тигадауини Аднане из команды Витесс делает навес
66'
После удара головой, который нанес Леердам Келвин, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
66'
66'
Aschraf El Mahdioui из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Накамба Марвелус заработал фол.
65'
Накамба Марвелус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
Рашица Милот бьет и мяч от рикошета проходит мимо
64'
Рашица Милот из команды Витесс устремляется вперед с мячом.
63'
Дюплан Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой справа.
63'
Майсснер Томас выбил мяч на угловой.
63'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
62'
Фернандес Гюйон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой слева.
61'
Майсснер Томас выбил мяч на угловой.
61'
61'
Гортер Донни получает желтую карточку.
61'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг. Это Бэйкер Льюис заработал фол.
60'
60'
Тактическая замена. Абденассер Кайати уходит с поля и его заменяет Дюплан Эдуар
60'
Натан Аллан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
58'
Ром Элой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс в офсайде
57'
Тигадауини Аднане из команды Витесс делает передачу за спину защитников.
57'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
54'
53'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой слева.
52'
Бёгелсдейк Том выбил мяч на угловой.
52'
52'
Волтерс Рэнди получает желтую карточку.
52'
Волтерс Рэнди совершает грубый фол. Бэйкер Льюис был жертвой
52'
51'
Леердам Келвин из команды Витесс делает навес
51'
51'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Гортер Донни атакует сзади соперника. Рашица Милот пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
48'
46'
Рашица Милот из команды Витесс в офсайде
46'
Тактическая замена. Трибулл Том уходит с поля и его заменяет Гортер Донни
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Фернандес Гюйон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
44'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Трибулл Том из команды АДО Ден Хааг делает навес
43'
43'
43'
43'
Леердам Келвин из команды Витесс делает подножку. Серж Канон заработал фол.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг отвел угрозу отличным подкатом
38'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
37'
Фернандес Гюйон имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
37'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
37'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Круйсвийк Арнолд из команды Витесс. Это Схакен Рубен заработал фол.
35'
Шеткус Эрнестас вышел из ворот и забрал мяч.
35'
33'
31'
Леердам Келвин сделал результативную передачу.
31'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс добил мяч в ворота.
31'
Леердам Келвин из команды Витесс делает пас партнеру.
31'
Рашица Милот из команды Витесс делает передачу за спину защитников.
30'
Кашия Гурам возвращается на поле, всё в порядке.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Ван Волфсвинкель Рикки сделал результативную передачу.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Тигадауини Аднане отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Кашия Гурам получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
27'
Кашия Гурам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
26'
26'
26'
25'
Aschraf El Mahdioui выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Рашица Милот заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает подножку. Aschraf El Mahdioui заработал фол.
23'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Тигадауини Аднане из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Тигадауини Аднане из команды Витесс разыграл угловой с левого угла.
22'
Эбюэхи Тайронн выбил мяч на угловой.
22'
После дальнего удара, который нанес Абденассер Кайати мяч отбит вратарем
21'
21'
Рашица Милот из команды Витесс делает передачу за спину защитников.
21'
20'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
19'
Кашия Гурам из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
19'
18'
18'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает навес
17'
17'
Леердам Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг делает навес
16'
Леердам Келвин из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
15'
Рашица Милот бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Фернандес Гюйон имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
14'
12'
Тигадауини Аднане из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
11'
10'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
10'
Фернандес Гюйон из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
10'
Волтерс Рэнди из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
9'
Кашия Гурам сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
9'
Волтерс Рэнди делает скидку назад вдоль ворот
9'
Ван дер Верфф Майкел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Игроки ФК "АДО Ден Хааг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
8'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг в офсайде
7'
7'
Тигадауини Аднане получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фернандес Гюйон.
6'
Леердам Келвин из команды Витесс в офсайде
5'
5'
Фернандес Гюйон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
5'
Бёгелсдейк Том выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
4'
Волтерс Рэнди атакует сзади соперника. Рашица Милот пострадал.
4'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
4'
3'
Тигадауини Аднане из команды Витесс делает подножку. Схакен Рубен заработал фол.
3'
3'
Бэйкер Льюис бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
2'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг. Это Ван Волфсвинкель Рикки заработал фол.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kyocera Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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