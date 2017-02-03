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Стадион: Зрители: 11343
АДО Ден Хааг
0:2
Конец матча
Витесс
0'
0:1
29' Гол
Тигадауини Аднане
0:2
31' Гол
Ван Волфсвинкель Рикки
52' Желтая карточка
Волтерс Рэнди
61' Желтая карточка
Гортер Донни
88' Желтая карточка
Серж Канон
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
94'
Схакен Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Волтерс Рэнди бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
93'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
Фол, нарушение
91'
Хавенар Майк получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Кашия Гурам.

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
91'
Рашица Милот из команды Витесс в офсайде
90'
Волтерс Рэнди нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
90'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
90'
Ван дер Верфф Майкел выбил мяч на угловой.
90'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
Желтая карточка
88'
Серж Канон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
88'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Ван Волфсвинкель Рикки.
88'
Удар от ворот произведет Витесс
88'
Ром Элой сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
88'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
87'
Рашица Милот выбил мяч на угловой.
87'
Тактическая замена. Натан Аллан уходит с поля и его заменяет Миазга Мэтт
87'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет Витесс
86'
Хавенар Майк из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
86'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
85'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг в офсайде
85'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг делает навес
84'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Удар от ворот произведет Витесс
84'
Хавенар Майк из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
Угловой
83'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
83'
Ван дер Верфф Майкел выбил мяч на угловой.
83'
Волтерс Рэнди из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
Фол, нарушение
81'
Хавенар Майк коснулся мяча рукой.
81'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг делает навес
80'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
80'
Фор Наварон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
80'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Рашица Милот из команды Витесс делает пас партнеру.
79'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
77'
Тактическая замена. Тигадауини Аднане уходит с поля и его заменяет Фор Наварон
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 11343 болельщиков
75'
Ром Элой вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
73'
Удар от ворот произведет Витесс
73'
Волтерс Рэнди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
73'
Накамба Марвелус из команды Витесс делает подножку. Гортер Донни заработал фол.
72'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
72'
Тигадауини Аднане отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Бэйкер Льюис выбил мяч подальше от ворот.
72'
Ром Элой вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Дюплан Эдуар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Леердам Келвин из команды Витесс. Это Волтерс Рэнди заработал фол.
Фол, нарушение
71'
Ван Волфсвинкель Рикки получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Бёгелсдейк Том.
Травма, повреждение
70'
Схакен Рубен возвращается на поле, всё в порядке.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Тактическая замена. Фернандес Гюйон уходит с поля и его заменяет Хавенар Майк
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
69'
Схакен Рубен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
68'
Схакен Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
66'
Рашица Милот нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Шеткус Эрнестас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Тигадауини Аднане из команды Витесс делает навес
66'
После удара головой, который нанес Леердам Келвин, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
66'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Aschraf El Mahdioui из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Накамба Марвелус заработал фол.
65'
Накамба Марвелус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Волтерс Рэнди из команды АДО Ден Хааг делает навес
65'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
Рашица Милот бьет и мяч от рикошета проходит мимо
64'
Рашица Милот из команды Витесс устремляется вперед с мячом.
63'
Дюплан Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой справа.
63'
Майсснер Томас выбил мяч на угловой.
63'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
62'
Фернандес Гюйон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой слева.
61'
Майсснер Томас выбил мяч на угловой.
61'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Гортер Донни получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг. Это Бэйкер Льюис заработал фол.
60'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
60'
Тактическая замена. Абденассер Кайати уходит с поля и его заменяет Дюплан Эдуар
60'
Натан Аллан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
59'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Ром Элой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Волтерс Рэнди из команды АДО Ден Хааг делает навес
Офсайд
57'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс в офсайде
57'
Тигадауини Аднане из команды Витесс делает передачу за спину защитников.
57'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
54'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
53'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой слева.
52'
Бёгелсдейк Том выбил мяч на угловой.
52'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
52'
Волтерс Рэнди получает желтую карточку.
Фол, нарушение
52'
Волтерс Рэнди совершает грубый фол. Бэйкер Льюис был жертвой
52'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Леердам Келвин из команды Витесс делает навес
51'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Гортер Донни атакует сзади соперника. Рашица Милот пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Волтерс Рэнди из команды АДО Ден Хааг делает навес
48'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
46'
Рашица Милот из команды Витесс в офсайде
46'
Тактическая замена. Трибулл Том уходит с поля и его заменяет Гортер Донни
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Витесс
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Фернандес Гюйон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
45'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
44'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Трибулл Том из команды АДО Ден Хааг делает навес
43'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Ром Элой вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Волтерс Рэнди из команды АДО Ден Хааг делает навес
Фол, нарушение
43'
Леердам Келвин из команды Витесс делает подножку. Серж Канон заработал фол.
40'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг отвел угрозу отличным подкатом
38'
Игроки ФК "Витесс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Удар от ворот произведет Витесс
37'
Фернандес Гюйон имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
37'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
37'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
35'
Круйсвийк Арнолд из команды Витесс. Это Схакен Рубен заработал фол.
35'
Шеткус Эрнестас вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
33'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
31'
Леердам Келвин сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс добил мяч в ворота.
31'
Леердам Келвин из команды Витесс делает пас партнеру.
31'
Рашица Милот из команды Витесс делает передачу за спину защитников.
Травма, повреждение
30'
Кашия Гурам возвращается на поле, всё в порядке.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Ван Волфсвинкель Рикки сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Тигадауини Аднане отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
28'
Кашия Гурам получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
27'
Кашия Гурам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
26'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
25'
Aschraf El Mahdioui выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Рашица Милот заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
24'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает подножку. Aschraf El Mahdioui заработал фол.
23'
Рашица Милот из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Тигадауини Аднане из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
22'
Тигадауини Аднане из команды Витесс разыграл угловой с левого угла.
22'
Эбюэхи Тайронн выбил мяч на угловой.
22'
После дальнего удара, который нанес Абденассер Кайати мяч отбит вратарем
21'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Рашица Милот из команды Витесс делает передачу за спину защитников.
21'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Ром Элой вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Волтерс Рэнди из команды АДО Ден Хааг делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
19'
Кашия Гурам из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
19'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
18'
Ром Элой вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает навес
17'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Леердам Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг делает навес
16'
Леердам Келвин из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
15'
Рашица Милот бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Фернандес Гюйон имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
14'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
12'
Тигадауини Аднане из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Удар от ворот произведет Витесс
10'
Фернандес Гюйон из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
10'
Волтерс Рэнди из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
9'
Кашия Гурам сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
9'
Волтерс Рэнди делает скидку назад вдоль ворот
9'
Ван дер Верфф Майкел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Волтерс Рэнди из команды АДО Ден Хааг делает навес
9'
Игроки ФК "АДО Ден Хааг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
8'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг в офсайде
7'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Тигадауини Аднане получил жёлтую карточку за толчок соперника. В этом эпизоде пострадал Фернандес Гюйон.
Офсайд
6'
Леердам Келвин из команды Витесс в офсайде
5'
Удар от ворот произведет Витесс
5'
Фернандес Гюйон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
5'
Бёгелсдейк Том выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
4'
Волтерс Рэнди атакует сзади соперника. Рашица Милот пострадал.
4'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
4'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Тигадауини Аднане из команды Витесс делает подножку. Схакен Рубен заработал фол.
3'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
3'
Бэйкер Льюис бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
2'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг. Это Ван Волфсвинкель Рикки заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kyocera Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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